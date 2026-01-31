Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

સાધ્વી પ્રેમ બાઇસા કેસમાં નવો વળાંક, હવે પિતાની ભૂમિકા સામે ઉભા થાય સવાલ, કહાની જાણીને ચોંકી જશો

Sadhvi Prem Baisa Death Mystery : 29 જાન્યુઆરીના રોજ રાજસ્થાનના જોધપુરમાં કથાકાર સાધ્વી પ્રેમ બાઇસાના શંકાસ્પદ મોતનો મામલો દિવસેને દિવસે વધુ જટિલ બનતો જાય છે. મૃત્યુ પછીની ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટ, તેમના પિતા અને ગુરુ વીરમનાથના બદલાતા નિવેદનો અને ભક્તોના ગંભીર આરોપોએ સમગ્ર ઘટના પર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 31, 2026, 01:03 PM IST

Trending Photos

સાધ્વી પ્રેમ બાઇસા કેસમાં નવો વળાંક, હવે પિતાની ભૂમિકા સામે ઉભા થાય સવાલ, કહાની જાણીને ચોંકી જશો

Sadhvi Prem Baisa Death Mystery : 28 જાન્યુઆરીની સાંજે 25 વર્ષીય સાધ્વી પ્રેમ બાઇસાનું જોધપુરમાં રહસ્યમય રીતે મોત થયું હતું. મોતના થોડા સમય પહેલા તેને એક ઇન્જેક્શન આપવામાં આવ્યું હતું. જે બાદ તેની તબિયત અચાનક લથડતા મોત થયું હતું. ગંભીર હાલતમાં તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવી હતી, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં ઘણું મોડું થઈ ગયું હતું. હવે સાધ્વીના પિતાની ભૂમિકા સામે ઘણા સવાલો ઉભા થઈ રહ્યા છે. 

ઈન્જેક્શન બાદ મોત - સૌથી મોટો સવાલ

Add Zee News as a Preferred Source

28 જાન્યુઆરીની સાંજે જ્યારે ઈન્જેક્શન પછી સાધ્વીની તબિયત લથડી ત્યારે તેના પિતા વીરમનાથ અને આશ્રમના અન્ય ભક્તો તેને જોધપુરની પ્રેક્ષા હોસ્પિટલ લઈ ગયા, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં તેનું મોત થઈ ગયું હતું. સૌથી પહેલો પ્રશ્ન એ ઉભો થયો કે ઈન્જેક્શનનો પ્રકાર અને તે આપવાનો નિર્ણય કોનો હતો. આ બધી દોડધામ વચ્ચે પુત્રીના મૃત્યુ પછી પિતા વીરમનાથ તેના પોતાના સહયોગીએ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર તેની સુસાઇડ નોટ પોસ્ટ કરી. પ્રશ્ન એ છે કે, સાધ્વીના પિતાએ આવું કેમ કર્યું?

ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટ પર ઉઠ્યા સવાલ 

સાધ્વીના પિતાને સાધ્વીની સુસાઇડ નોટ ધરાવતી પોસ્ટ ક્યાંથી મળી ? જો આપણે એક ક્ષણ માટે પણ ધારી લઈએ કે આ આત્મહત્યાનો મામલો હતો અને સાધ્વીએ જાણી જોઈને એવું ઈન્જેક્શન લીધું હતું જે જીવલેણ બની શકે છે, તો પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે, શું સાધ્વીના પિતાને તેની પુત્રીના મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે તેની જાણ હતી ? વીરમનાથ હાલમાં સ્પષ્ટ જવાબ આપવાનો ઇનકાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેઓ ચોક્કસપણે સ્વીકારે છે કે તેમની પુત્રીના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર આ નોટ પોસ્ટ કરવામાં આવી હતી.

ડોક્ટરની સલાહ લેવાના બદલે કમ્પાઉન્ડરે કેમ આપ્યું ઇન્જેક્શન ?

સાધ્વી પાસે સંસાધનોની કોઈ કમી નહોતી. તેમની ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ અને ઉપદેશ કાર્યક્રમો ઘણીવાર જુદા જુદા શહેરોમાં યોજાતા હતા. જ્યારે પણ તેમને કોઈ બીમારી થતી, ત્યારે તેઓ જોધપુરની એ જ પ્રેક્ષા હોસ્પિટલમાં સારવાર લેતા જ્યાં તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. પરંતુ 28 ડિસેમ્બરે ડોક્ટરની સલાહ લેવાને બદલે તેને એક કમ્પાઉન્ડર દ્વારા ઇન્જેક્શન કેમ આપવામાં આવ્યું. હવે તેમની સારવાર કરતા ડોક્ટરો પણ આ નિર્ણયથી ચોંકી ગયા.

ગાડીમાં મૃતદેહ રાખવા અંગે સવાલ

ભક્તોનો આરોપ છે કે સાધ્વીના મૃતદેહને ખાનગી હોસ્પિટલમાંથી આશ્રમમાં લાવ્યા પછી લાંબા સમય સુધી ગાડીમાં રાખવામાં આવ્યો હતો. સામાન્ય રીતે અગ્નિસંસ્કાર પહેલાં શરીરને સાચવવા માટે બરફ અને અન્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે, પરંતુ આવું કરવામાં આવ્યું ન હતું. જ્યારે પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હોસ્પિટલમાં લઈ જવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે પિતા અને સમર્થકોએ વિરોધ કર્યો.

પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ બાદ ખુલશે રહસ્ય !

આખો મામલો રહસ્યમય છે. તેથી પોલીસ તપાસ હાલમાં સાધ્વીના પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ પર કેન્દ્રિત છે. જો કાલે એવું બહાર આવશે કે તેના મોત પહેલાં ઝેરી પદાર્થ આપવામાં આવ્યો હતો, તો તપાસની દિશા બદલાઈ જશે. સાધ્વીના આઈડી પરથી કરવામાં આવેલી પોસ્ટ અને વાયરલ વીડિયો દ્વારા તેને બ્લેકમેલ કરવાનો કથિત પ્રયાસ પણ તપાસનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ બનશે.

જ્યારે લોકો પ્રેમ બાઇસાના પિતાની ભૂમિકા પર પ્રશ્નો ઉઠાવી રહ્યા છે, ત્યારે તેઓ પોતે આ મામલાની સંપૂર્ણ તપાસ કરીને તેમની પુત્રી માટે ન્યાયની માંગ કરી રહ્યા છે. સંત વીરમનાથે સાધ્વીની અંતિમ ક્ષણો વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી હતી. તેના મૃત્યુ પહેલાં અને તેની અંતિમ નોંધમાં સાધ્વીએ પોતાને માટે ન્યાયની માંગણી કરી હતી. હકીકતમાં સાધ્વીએ જણાવ્યું હતું કે કેટલાક લોકોએ તેને અને તેના પિતાને બદનામ કરવા માટે તેનો એક ખાનગી વીડિયો વાયરલ કર્યો હતો અને તેને ન્યાય મળ્યો નહોતો.

આ વીડિયો સામે આવ્યા પછી સાધ્વીએ કથિત રીતે શંકરાચાર્ય સહિત અન્ય મોટા સંતો સાથે વાત કરી હતી અને પોતાની નિર્દોષતા સાબિત કરવા માટે અગ્નિપરીક્ષા લેવાની વાત પણ કરી હતી, પરંતુ આવું કંઈ થયું નહીં અને હવે સાધ્વીના મૃત્યુ પછી સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરાયેલી તેની સુસાઇડ નોટમાં તેના મોતને સાધ્વીના આ વાયરલ વીડિયો સાથે જોડવામાં આવ્યું છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

...और पढ़ें
Sadhvi Prem BaisaSadhvi Prem Baisa Death MysteryRajasthan Sadhvi Death Case

Trending news