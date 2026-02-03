Prev
સાધ્વી પ્રેમ બાઈસાના મોતનું સૌથી ભયાનક સત્ય! ઇન્જેક્શન લઈને રૂમમાં ઘૂસ્યો દેવી સિંહ અને પછી... સામે આવી છેલ્લી 30 સેકન્ડની સચ્ચાઈ

Sadhvi Prem Baisa: સાધ્વી પ્રેમ બાઈસાના મોત મામલે તપાસમાં ચોંકાવનારા તથ્યો સામે આવ્યા છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે દેવી સિંહ ઇન્જેક્શન લઈને રૂમમાં દાખલ થયો અને થોડી જ ક્ષણોમાં પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ. SITના જણાવ્યા અનુસાર, છેલ્લી 30 સેકન્ડમાં શું થયું તેની કડીઓ હવે જોડાઈ રહી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 03, 2026, 02:07 PM IST

Sadhvi Prem Baisa death case: રાજસ્થાનના જોધપુરમાં ચર્ચિત સાધ્વી પ્રેમ બાઈસાના શંકાસ્પદ સંજોગોમાં થયેલા મોત મામલાએ હવે જોર પકડ્યું છે. આ કેસની ગંભીરતા અને હાઈ-પ્રોફાઈલ પ્રકૃતિને જોતા જોધપુર પોલીસ કમિશનર ઓમપ્રકાશે એક સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) ની રચના કરી છે.

ઇન્જેક્શન અને કમ્પાઉન્ડરની શંકાસ્પદ ભૂમિકા
હવે તમને જણાવી દઈએ કે પોલીસ હવે પોસ્ટમોર્ટમ અને વિસરા રિપોર્ટની રાહ જોઈ રહી છે, જે આ રહસ્યમય મોતના રહસ્યને ઉકેલવામાં સૌથી મહત્વની કડી સાબિત થશે. આ સમગ્ર મામલામાં દેવી સિંહ રાજપુરોહિત નામના કમ્પાઉન્ડરની ભૂમિકા સૌથી વધુ શંકાસ્પદ માનવામાં આવે છે. દેવી સિંહ, જે મથુરાદાસ માથુર હોસ્પિટલમાં કાર્યરત છે અને સાધ્વીના પિતા વીરમનાથનો પરિચિત હોવાનું કહેવાય છે, તેમણે ઘટનાના દિવસે સાધ્વીને એક પછી એક અનેક ઇન્જેક્શન આપ્યા હતા. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ઇન્જેક્શન આપ્યાના થોડી જ વારમાં સાધ્વીની તબિયત ઝડપથી બગડવા લાગી હતી. તેઓ પીડાથી બૂમો પાડતા ગેટ પાસે પડી ગયા હતા.

"મને ન્યાય અપાવજો": સાધ્વીના છેલ્લા શબ્દો
આશ્રમમાં હાજર સુરેશ નામના વ્યક્તિએ પોલીસને ચોંકાવનારી માહિતી આપી છે. તેમણે જણાવ્યું કે ઇન્જેક્શન આપ્યા બાદ સાધ્વીના નખ વાદળી-લીલા પડવા લાગ્યા હતા, જે શરીરમાં ઝેર ફેલાવા અથવા રિએક્શનના સંકેત હોઈ શકે છે. હોસ્પિટલ લઈ જતી વખતે સાધ્વીએ તેના પિતાને માત્ર એક જ વાત કહી હતી. "મને ન્યાય અપાવજો." સાધ્વીને પહેલા એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ડોક્ટર પ્રવીણ જૈને તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા. આ પછી તેમના પિતાની ભૂમિકા પર પણ સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. આરોપ છે કે તેઓ કોઈપણ કાયદાકીય ઔપચારિકતા કે પોસ્ટમોર્ટમ વગર મૃતદેહને ઘરે લઈ જવાની જીદ કરવા લાગ્યા હતા.

તપાસના ઘેરામાં 'સુસાઈડ નોટ' અને પિતાની હરકતો..
પોલીસ હવે અનેક એંગલથી તપાસ કરી રહી છે. જેમ કે તે ઇન્જેક્શન કઈ બીમારી માટે હતા અને તેમાં કઈ દવા હતી? પિતાએ કાયદાકીય કાર્યવાહી અટકાવવાનો પ્રયાસ કેમ કર્યો? સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવેલી કથિત સુસાઈડ નોટની સત્યતા શું છે? અત્યારે SIT હોસ્પિટલ સ્ટાફ, આશ્રમના સેવાદારો અને પરિવારના સભ્યોના નિવેદનો નોંધી રહી છે. પોલીસ એ જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે શું આ માત્ર ખોટી સારવારનો મામલો છે કે તેની પાછળ કોઈ ઊંડું ષડયંત્ર છુપાયેલું છે.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
ashram death case RajasthanDevi Singh injection casemajor revelation in Sadhvi death case

