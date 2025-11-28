Prev
Sahara Refund News: શું તમારા પૈસા સહારામાં ફસાયેલા છે? શરૂ થઈ ગઈ રિફંડ પ્રક્રિયા, આ રહી આખી પ્રોસેસ

Sahara Refund News : સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ બાદ કેન્દ્ર સરકારે ચાર સહારા ગ્રુપ સહકારી મંડળીઓના થાપણદારો માટે રિફંડ પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે, જો તમારા રૂપિયા પણ ફસાયા હોય તો જાણી લો 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 28, 2025, 05:37 PM IST

Sahara Portal for refund : દેશભરના લાખો રોકાણકારોએ સહારાની રોકાણ યોજનાઓમાં રોકાણ કર્યું હતું. જોકે, ઘણા વર્ષો વીતી ગયા છતાં, તેમને તેમના પૈસા પાછા મળ્યા નથી. જુલાઈમાં, સરકારે રોકાણકારોની સુવિધા માટે એક પોર્ટલ શરૂ કર્યું હતું, જેણે રિફંડ પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. તમે ઘરે બેઠા તમારું રિફંડ કેવી રીતે મેળવી શકો છો.

મહેનતથી કમાયેલા પૈસાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે
દેશભરના લાખો રોકાણકારોના પૈસા વર્ષોથી સહારાની રોકાણ યોજનાઓમાં ફસાયેલા છે. સરકારે આ વર્ષે જુલાઈમાં એક ખાસ પોર્ટલ શરૂ કર્યું હતું. આનાથી સહારાના રોકાણકારો તેમના ફસાયેલા પૈસા પાછા મેળવી શકશે. સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ બાદ, કેન્દ્ર સરકારે ચાર સહારા ગ્રુપ સહકારી મંડળીઓના થાપણદારો માટે રિફંડ પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. આનાથી લાખો રોકાણકારોને રાહત મળશે જેઓ વર્ષોથી તેમના મહેનતથી કમાયેલા પૈસાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.

સહારા પર રોકાણકારો પાસેથી ગેરકાયદેસર રીતે ₹24,000 કરોડથી વધુ રકમ એકઠી કરવાનો અને તેને પરત ન કરવાનો આરોપ છે. આ કંપનીઓ અને તેમના માલિક, સુબ્રત રોય પર પોન્ઝી યોજના ચલાવવા અને મની લોન્ડરિંગ કરવાનો આરોપ હતો. સપ્ટેમ્બરમાં, કેન્દ્ર સરકારે અહેવાલ આપ્યો હતો કે આશરે 54.3 મિલિયન રોકાણકારોએ કુલ ₹113,504.124 કરોડના દાવા દાખલ કર્યા હતા. આમાંથી, કુલ ₹5,053.01 કરોડ 2,625,090 વાસ્તવિક થાપણદારોને પરત કરવામાં આવ્યા છે.

કોને રિફંડ મળશે?
ડિસેમ્બર 2026 સુધીમાં અંદાજે 3.2 મિલિયન રોકાણકારો દાવા દાખલ કરે તેવી અપેક્ષા છે. ઓગસ્ટ 2012 માં, સુપ્રીમ કોર્ટે સહારા ઇન્ડિયા રિયલ એસ્ટેટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ અને સહારા હાઉસિંગ ઇન્ડિયા કોર્પોરેશન લિમિટેડને રોકાણકારોના પૈસા પરત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. આ પછી, SEBI-સહારા એસ્ક્રો એકાઉન્ટ બનાવવામાં આવ્યું હતું જેમાંથી હાલમાં ચુકવણી કરવામાં આવી રહી છે.

સહારા ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડ (લખનૌ), સહરાયન યુનિવર્સલ મલ્ટીપર્પઝ સોસાયટી લિમિટેડ (લખનૌ), હમારા ઇન્ડિયા ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડ (કોલકાતા) અને સ્ટાર્સ મલ્ટીપર્પઝ કોઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડમાં રોકાણ કરનારા રોકાણકારોને હવે રિફંડ મળશે. આ સોસાયટીઓમાં રોકાણકારો હવે કોઈપણ ઓફિસની મુલાકાત લીધા વિના ઓનલાઈન તેમના રિફંડનો દાવો કરી શકે છે.

રિફંડ પોર્ટલ શું છે?
CRCS (સેન્ટ્રલ રજિસ્ટ્રાર ઓફ કોઓપરેટિવ સોસાયટીઝ) સહારા રિફંડ પોર્ટલ એ એક સરકારી વેબસાઇટ છે જે સહારા રોકાણકારો માટે રિફંડ પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવા માટે બનાવવામાં આવી છે. થાપણદારો આ પોર્ટલ દ્વારા સીધા જ તેમના પૈસા મેળવી શકે છે, કોઈપણ મધ્યસ્થીની જરૂર વગર. આ એક સુરક્ષિત અને પારદર્શક પ્રક્રિયા છે. ઘણા રોકાણકારોએ આ પોર્ટલ દ્વારા સફળતાપૂર્વક તેમના રિફંડ પ્રાપ્ત કરી લીધા છે. મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે, જો કોઈ રોકાણકારે ચારેય સોસાયટીઓમાં રોકાણ કર્યું હોય, તો તેઓ એક જ ફોર્મ ભરીને તે બધાનો દાવો કરી શકે છે.

રિફંડ મેળવવાની સરળ રીત
થાપણકર્તાઓ CRCS સહારા રિફંડ પોર્ટલની મુલાકાત લઈને રિફંડ પ્રક્રિયા શરૂ કરી શકે છે. તે ખૂબ જ સરળ છે:
1. સૌપ્રથમ, પોર્ટલના હોમપેજ પર 'નોંધણી' પર ક્લિક કરો.
2. તમારો આધાર નંબર અને લિંક કરેલ મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો.
3. કેપ્ચા ભરો અને Get OTP પર ક્લિક કરો.
4. તમારા મોબાઇલ પર પ્રાપ્ત OTP ચકાસો.
5. નોંધણી પછી, 'ડિપોઝીટર લોગિન' પર જાઓ.
6. OTP ચકાસો અને તમારી માહિતી આપમેળે દેખાશે.
7. પછી, 'ક્લેમ ફોર્મ' ભરો. તમારી સોસાયટી પસંદ કરો, જમા રકમની વિગતો આપો અને પાસબુક અથવા પ્રમાણપત્ર નંબર જેવી માહિતી દાખલ કરો.

તમારા પૈસા પણ ફસાયેલા છે?
જો તમારા પૈસા સહારા પાસે ફસાયેલા હોય અને તમે હજુ સુધી રિફંડ પોર્ટલ દ્વારા અરજી કરી નથી, તો તાત્કાલિક અરજી કરો. નોંધણી વિના, તમે સહારા યોજનામાં ફસાયેલા તમારા પૈસા ઉપાડી શકશો નહીં. તેથી, રિફંડ મેળવવા માટે તમારે પહેલા નોંધણી કરાવવાની જરૂર પડશે.

