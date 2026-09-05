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70 વર્ષ જૂની મસ્જિદ પર બુલડોઝર! સહારનપુરમાં ભારે તણાવ, નેતાઓ નજરકેદ, સવાર પડતાંની સાથે જ 7 બુલડોઝર ઉતરી પડ્યાં

ઉત્તરપ્રદેશના સહારનપુરમાં આજે 70 વર્ષ જુની મસ્જિદ પર ફરી વળ્યું બુલડોઝર. કલેક્ટર પરિસરમાં આવેલી મસ્જિદને તેડવા માટે એક બે નહી. પરંતુ સાત-સાત બુલડોઝરની મદદ લેવામાં આવી. કોર્ટે અરજી ફગાવી દેતા પ્રશાસન સંપૂર્ણપણે એક્શન મોડમાં આવ્યું. મસ્જિદ તોડવાની કાર્યવાહી બાદ સમગ્ર સહારનપુરમાં ભારે તણાવનો માહોલ જોવા મળ્યો. તો કાયદો અને વ્યવસ્થા ન બગડે તે માટે પોલીસે અનેક વિપક્ષી નેતાઓને તેમના ઘરમાં હાઉસ અરેસ્ટ કર્યા અને મસ્જિદની આસપાસનો વિસ્તાર પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાઈ ગયો. રેપિડ એક્શન ફોર્સ અને PACના જવાનોને તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા શું છે સમગ્ર મામલો, જાણો અમારા આ ખાસ અહેવાલમાં...

Published: Sep 05, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 06:08 PM IST
70 વર્ષ જૂની મસ્જિદ પર બુલડોઝર! સહારનપુરમાં ભારે તણાવ, નેતાઓ નજરકેદ, સવાર પડતાંની સાથે જ 7 બુલડોઝર ઉતરી પડ્યાં

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