/70 વર્ષ જૂની મસ્જિદ પર બુલડોઝર! સહારનપુરમાં ભારે તણાવ, નેતાઓ નજરકેદ, સવાર પડતાંની સાથે જ 7 બુલડોઝર ઉતરી પડ્યાં

ઉત્તર પ્રદેશના સહારનપુરમાં જેવો જિલ્લા કોર્ટનો અંતિમ નિર્ણય આવતા જ કલેક્ટર પરિસરમાં આવેલી વર્ષો જૂની મસ્જિદ પર વહેલી સવારે પ્રશાસનનું બુલડોઝર ફરી વળ્યું. સવાર થતાં જ છ બુલડોઝરની ગર્જના સાથે કલેક્ટરમાં આવેલી મસ્જિદને ધ્વસ્ત કરી દેવામાં આવી. કલેક્ટર કચેરીની તમામ એન્ટ્રી પોઈન્ટ્સને સંપૂર્ણપણે સીલ કરી દેવામાં આવ્યા અને 10થી વધુ પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસ ફોર્સ સાથે PACને પણ તૈનાત કરવામાં આવી..
પ્રશાસને મોડી રાત્રે જ મસ્જિદને સીલ કરી દીધી હતી અને વહેલી સવારે આ મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી. કોઈપણ અપ્રિય ઘટના અથવા વિરોધને રોકવા માટે સમગ્ર વિસ્તારને પોલીસ છાવણીમાં ફેરવી દેવામાં આવ્યો હતો...
કોર્ટે ગયા મહિને મસ્જિદને ગેરકાયદેસર ગણાવીને તેના ધ્વસ્તીકરણના આદેશ આપ્યા હતા. ત્યાર બાદ મુસ્લિમ પક્ષ આ આદેશ વિરુદ્ધ જિલ્લા કોર્ટમાં પહોંચ્યો હતો. કોર્ટે સિટી મેજિસ્ટ્રેટના આદેશ પર સ્ટે આપ્યો હતો પરંતુ શુક્રવારે મુસ્લિમ પક્ષનો દાવો ફગાવી દેવામાં આવ્યા બાદ પ્રશાસન તરફથી મસ્જિદને લઈને કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
પરંતુ જેવી જ બુલડોઝર કાર્યવાહી શરૂ થઈ. મામલા પર રાજકારણ પણ ગરમાવા લાગ્યું. કૈરાનાથી સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ ઈકરા હસન સહારનપુર માટે રવાના થવાના હતા ત્યારે પોલીસ દળ તેમના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યું અને તેમને નજરકેદ કરી દીધા...
તો ઈકરા હસનના ઘરની બહાર પણ મોટી સંખ્યામાં પોલીસકર્મીઓ તૈનાત કરાયા છે. હાલમાં ઇકરા હસનના ઘરની બહાર મોટી સંખ્યામાં પોલીસકર્મીઓ તૈનાત છે. બીજી તરફ, કોંગ્રેસ સાંસદ ઇમરાન મસૂદે પણ આ કાર્યવાહી સામે ભારે વાંધો વ્યક્ત કર્યો છે. સહારનપુર કલેક્ટર મસ્જિદ ધ્વસ્તીકરણને લઈને હવે AIMIM ચીફ અસસુદ્દીન ઓવૈસીની પણ તીખી પ્રક્રિયા સામે આવી છે. ઓવૈસીએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને સરકાર અને પ્રશાસનની નીતિ-નિયત પર ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા છે. તેમણે લખ્યું છે કે શું મુસ્લિમો માટે હવે ધાર્મિક સ્વતંત્રતાનો બંધારણીય અધિકાર પણ બચ્યો નથી?
The mosque in the Saharanpur Collectorate was demolished at 5 AM this morning.
Does the constitutional guarantee of freedom of religion no longer apply to Muslims? Why is it that our places of worship are constantly bulldozed on flimsy grounds?
The mosque committee produced…
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) September 5, 2026
અમારી ઈબાદતગાહો પર વારંવાર નબળા અને મનઘડંત કારણોના નામે બુલડોઝર શા માટે ચલાવવામાં આવે છે? મસ્જિદ કમિટીએ 1911ના દસ્તાવેજો કોર્ટમાં રજૂ કરીને એ સાબિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો કે આ મસ્જિદ કલેક્ટર બન્યા પહેલાંથી જ અસ્તિત્વમાં હતી.
મામલો અત્યંત સંવેદનશીલ છે, અને આ જ કારણસર સહારનપુર જિલ્લા પ્રશાસન સોશિયલ મીડિયા પર પણ બાજ નજર રાખી રહ્યું છે. જેથી કોઈ અફવા ફેલાઈ ન જાય. મુસ્લિમ પક્ષ હવે હાઈ કોર્ટમાં જવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે પરંતુ બુલડોઝરની આ મોટી કાર્યવાહીથી રાજકારણ અને માહોલ બંને ગરમાઈ ગયા છે.