IPS અંશિકા વર્મા સાથે લગ્નગ્રંથિથી જોડાશે SP કે.કે. બિશ્નોઈ: જાણો આ બન્ને જાંબાઝોની કહાની
Anshika Verma and KK Bishnoi: બરેલીની 'લેડી સિંઘમ' અંશિકા વર્મા અને સંભલના 'દબંગ' SP કે.કે. બિશ્નોઈ ટૂંક સમયમાં લગ્ન કરવા જઈ રહ્યા છે. રાજસ્થાનના જોધપુરમાં આ IPS જોડી સાત ફેરા લેશે. ઉત્તર પ્રદેશ કેડરના આ બંને અધિકારીઓ પોતાની કાર્યશૈલી અને ગુનેગારો પર લગામ કસવા માટે જાણીતા છે. 29 માર્ચના રોજ યોજાનારા આ લગ્નની તૈયારીઓ અત્યારે પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે.
Anshika Verma and KK Bishnoi: ઉત્તર પ્રદેશના સૌથી ચર્ચિત IPS જોડી, અંશિકા વર્મા અને કૃષ્ણ કુમાર (કેકે) બિશ્નોઈ, 29 માર્ચે રાજસ્થાનના જોધપુરમાં લગ્ન કરી રહ્યા છે. સંભલના SP કેકે બિશ્નોઈ અને બરેલીના SP દક્ષિણ અંશિકા વર્મા માટે લગ્નની તારીખ, હલ્દી, સંગીત અને મહેંદી સમારોહ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. બંને અધિકારીઓ તેમના ઉત્તમ કાર્યનિષ્ઠા અને કાયદા અમલીકરણ માટે સતત હેડલાઇન્સમાં રહ્યા છે. આ વખતે તેમની ચર્ચાનું કારણ એકદમ વ્યક્તિગત અને સુખદ છે. મૂળ રાજસ્થાન અને પ્રયાગરાજના આ બંને અધિકારીઓએ તેમની કારકિર્દી વચ્ચે જીવનભર સાથે રહેવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
2018 બેચના ઓફિસર છે કે.કે. બિશ્નોઈ
2018 બેચના આઈપીએસ અધિકારી કૃષ્ણ કુમાર (કે.કે.) બિશ્નોઈ મૂળ રાજસ્થાનના બાડમેરના વતની છે. હાલમાં તેઓ સંભલ જિલ્લામાં એસપી તરીકે ફરજ બજાવે છે. સંભલમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવામાં તેમણે મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. તેમના સાહસિક કાર્યો માટે મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ દ્વારા પણ તેમને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. કેકે બિશ્નોઈને 2024માં ગોરખપુરથી સંભલ બદલી થયા બાદ તેમણે ટૂંકા ગાળામાં પોતાની ખાસ છાપ છોડી છે.
બરેલીમાં 'લેડી સિંઘમ' તરીકે જાણીતા અંશિકા વર્મા
આઈપીએસ અંશિકા વર્મા હાલમાં બરેલીમાં એસપી સાઉથ તરીકે કાર્યરત છે. 2018 બેચના આ અધિકારી ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજના વતની છે અને તેમનું શરૂઆતનું શિક્ષણ પણ ત્યાં જ થયું. બરેલીમાં તેમની પોસ્ટિંગ દરમિયાન તેમણે NDPS, હત્યા અને અન્ય પડકારજનક કેસોને ખૂબ જ ઓછા સમયમાં ઉકેલ્યા છે. તેમણે હંમેશા પોતાના કઠિન નિર્ણયો માટે સમાચારમાં રહે છે. રાજ્ય સરકારે પણ તેમની કાર્યક્ષમતાની પ્રશંસા કરી છે. અંશિકા વર્મા સંવેદનશીલ કેસોનો ઉકેલ લાવવામાં માહિર માનવામાં આવે છે.
સંભલ હિંસા પર માત્ર 2 કલાકમાં મેળવ્યો હતો કાબૂ
કે.કે. બિશ્નોઈએ સંભલમાં 24 નવેમ્બર 2024ના રોજ જામા મસ્જિદના સર્વે દરમિયાન ફાટી નીકળેલી હિંસા પર માત્ર 2 કલાકમાં નિયંત્રણ મેળવ્યું હતું અને કડક કાર્યવાહી કરને તેમણે સંભલને સળગતું બચાવ્યું અને સપા સાંસદ ઝિયાઉર્રહમાન બર્ક સહિત અઢી હજાર અજાણ્યા લોકો સામે ગુનો નોંધ્યો હતો. આ ઉપરાંત, તેમણે વીજ ચોરી સામે મોટું અભિયાન ચલાવ્યું હતું, જેનો ઉલ્લેખ ખુદ મુખ્યમંત્રીએ પણ પોતાના ભાષણમાં કર્યો હતો.
'વીરાંગના યુનિટ'ની સ્થાપનાથી મળી ઓળખ
અંશિકા વર્માએ વર્ષ 2025માં ઉત્તર પ્રદેશની પ્રથમ 'વીરાંગના યુનિટ'ની રચના કરી હતી, જેના માટે તેમનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. આ યુનિટમાં મહિલા કમાન્ડોને તાઈકવાન્ડો અને રમખાણો સામે લડવાની વિશેષ તાલીમ આપવામાં આવે છે. જેથી મહિલાઓ વિરુદ્ધ વધતા ગુનાઓ પર રોક લગાવી શકાય. આ ઉપરાંત, તેમણે બરેલીના મદરેસામાં ચાલતા લવ જેહાદ અને ધર્માંતરણના મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ કરીને ભારે ચર્ચા જગાવી હતી. ગુનેગારોને જેલમાં મોકલવામાં તેમનો રેકોર્ડ ખૂબ જ કડક રહ્યો છે.
માફિયાઓ અને કૌભાંડીઓ પર ગાળિયો કસ્યો
સંભલના એસપી કેકે બિશ્નોઈએ 100 કરોડ રૂપિયાથી વધુના વીમા કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો, જેમાં 69 થી વધુ માફિયા નેતાઓને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દેવામાં આવ્યા. તેમણે સંભલ હિંસાના મુખ્ય સૂત્રધાર શારિક સાથા ગેંગ સામે પણ મોટી કાર્યવાહી કરી, ગેંગના મુખ્ય સભ્યોની ધરપકડ કરી. દરમિયાન, અંશિકા વર્માએ બરેલીના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં પડકારજનક ગુનાહિત કેસ ઉકેલીને ગુનેગારોમાં ડર પેદા કર્યો છે. હવે, આ બે શક્તિશાળી અધિકારીઓ જોધપુરમાં નવી ઇનિંગ શરૂ કરવાના છે.
