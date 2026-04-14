સમ્રાટ ચૌધરીનું રાજકીય કરિયરઃ RJDથી શરૂઆત, લાલૂનો સાથ છોડી JDUમાં ગયા, હવે ભાજપમાંથી બનશે CM

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaસમ્રાટ ચૌધરીનું રાજકીય કરિયરઃ RJDથી શરૂઆત, લાલૂનો સાથ છોડી JDUમાં ગયા, હવે ભાજપમાંથી બનશે CM

Bihar New CM Samrat Choudhary: નીતિશ કુમાર બાદ બિહારની કમાન સમ્રાટ ચૌધરીને મળી છે. સમ્રાટ ચૌધરી બુધવારે બિહારના નવા મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેવાના છે. તેવામાં આજે અમે તમને સમ્રાટ ચૌધરીના રાજકીય કરિયર વિશે જણાવીશું.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 14, 2026, 04:56 PM IST
  • બિહારમાં 10 વખતના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારનું રાજીનામું
  • હવે સમ્રાટ ચૌધરી બનશે બિહારના નવા મુખ્મમંત્રી
  • આરજેડી, જેડીયુ બાદ ભાજપમાં જોડાયા હતા સમ્રાટ ચૌધરી

Trending Photos

પટણાઃ નીતિશ કુમારે મંગળવાર (14 એપ્રિલ, 2026) ના બિહારના મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપી દીધું છે. આ સાથે બિહારમાં નીતિશ કુમાર યુગનો અંત આવી ગયો છે. હવે બિહારની કમાન સમ્રાટ ચૌધરી સંભાળશે, જેને એનડીએ ધારાસભ્ય દળની બેઠકમાં નેતા પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. એટલે કે બિહારનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે અને સમ્રાટ ચૌધરી રાજ્યના નવા મુખ્યમંત્રી બનશે.

નાયબ મુખ્યમંત્રી વિજય કુમાર સિન્હાએ સમ્રાટ ચૌધરીના નામનો પ્રસ્તાવ રાખ્યો હતો. હવે બુધવાર 15 એપ્રિલે સવારે 11 કલાકે લોકભવનમાં સમ્રાટ ચૌધરી મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેશે.

Add Zee News as a Preferred Source

આ માટે કેન્દ્રીય મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ પર્યવેક્ષક તરીકે પટણા આવ્યા હતા. આ સિવાય ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીન, બીએલ સંતોષ અને વિનોદ તાવડે જેવા નેતાઓ પણ હાજર રહ્યા હતા. હવે બિહારની કમાન સમ્રાટ ચૌધરીના હાથમાં હશે. શરૂઆતથી સમ્રાટ ચૌધરી મુખ્યમંત્રી પદના મજબૂત દાવેદાર હતા અને પાર્ટીએ તેમના નામ પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે.

કોણ છે સમ્રાટ ચૌધરી? (Who is Samrat Choudhary)
બિાહાર વિધાન પરિષદમાં સમ્રાટ ચૌધરી નેતા વિપક્ષ રહી ચૂક્યા છે. વર્તમાનમાં તેઓ રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હતા અને ગૃહ વિભાગ સંભાળી રહ્યા હતા. તેઓ બિહારમાં ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ રહી ચૂક્યા છે. તેમના રાજકીય જીવનની શરૂઆત લાલૂ યાદવની પાર્ટી આરજેડીથી થઈ હતી.

સમ્રાટ ચૌધરી મુંગેર જિલ્લાથી આવે છે અને શકુની ચૌધરીના પુત્ર છે. 57 વર્ષીય સમ્રાટ ચૌધરીના પિતા શકુની ચૌધરી સમતા પાર્ટીના સંસ્થાપકોમાં રહ્યા છે. તેઓ ખુદ પણ સાંસદ અને ધારાસભ્ય રહ્યાં છે. શકુની ચૌધરી એક સમયે લાલૂ પ્રસાદ યાદવના નજીકના વ્યક્તિ હતા.

1990મા શરૂ થઈ હતી સમ્રાટની રાજનીતિ
સમ્રાટ ચૌધરી વર્ષ 1990મા સક્રિય રાજનીતિમાં આવ્યા હતા. બીજીતરફ 1995મા એક રાજકીય મામલામાં તેમણે જેલ જવું પડ્યું હતું. 1999મા રાબડી દેવીની સરકારમાં કૃષિ મંત્રી રહી ચૂક્યા છે. વર્ષ 2005મા આરજેડીની સત્તામાંથી વિદાય બાદ પણ તેઓ પાર્ટી સાથે રહ્યા હતા.

વર્ષ 2000 અને 2010મા તેઓ પરબત્તા વિધાનસભા ક્ષેત્રથી ધારાસભ્ય ચૂંટાયા હતા. ભાજપમાં રહેતા પાછલા વર્ષે (2025) તારાપુર સીટથી ચૂંટણી લડી અને જીત મેળવી હતી.

આરજેડીમાં રહ્યાં બાદ 2014મા જેડીયૂમાં આવ્યા અને જીતન રામ માંઝીની સરકારમાં મંત્રી બન્યા હતા. વર્ષ 2018મા જેડીયૂ છોડી સમ્રાટ ચૌધરી ભાજપમાં સામેલ થયા હતા. હવે ભાજપમાંથી તેઓ બિહારની કમાન સંભાળવા જઈ રહ્યાં છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Samrat Choudhury

Trending news