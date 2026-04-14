Samrat choudhary income: બિહારના નવા મુખ્યમંત્રી તરીકે સમ્રાટ ચૌધરીના નામ પર સંમતિ સધાઈ ગઈ છે. જોકે, તેમના નામની હજુ સુધી ઔપચારિક જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. આવતીકાલે શપથ ગ્રહણ સમારોહ પહેલા આજે સાંજે તેમના નામની જાહેરાત કરવામાં આવે તેવી આશા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 14, 2026, 02:31 PM IST

Samrat Choudhary Net Worth: રાઈફલથી લઈને રિવોલ્વર સુધી, દેવું 'ઝીરો'... કરોડોની સંપત્તિના માલિક સમ્રાટ ચૌધરી પાસે શું-શું છે?

Samrat choudhary net worth: રાજ્યસભા સાંસદ તરીકે નીતિશ કુમારની ચૂંટણી બાદ સમ્રાટ ચૌધરી બિહારના નવા મુખ્યમંત્રી બનશે. જોકે, આજે સાંજે તેમના નામની ઔપચારિક જાહેરાત કરવામાં આવશે. અહેવાલ છે કે તેઓ 15 એપ્રિલબુધવારના રોજ મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેશે. તેમણે તારાપુર મતવિસ્તારમાંથી 2025ની બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી લડી હતી. તેમના નામાંકન દરમિયાન તેમણે ચૂંટણી પંચની વેબસાઇટ પર એક સોગંદનામું દાખલ કર્યું હતું. 23 પાનાના સોગંદનામાના આધારે સમ્રાટ ચૌધરી અને તેમના પરિવારની કુલ સંપત્તિ ₹11 કરોડ 34 લાખ રૂપિયા હતી. સોગંદનામા મુજબ તેમના પર કોઈ પણ પ્રકારનું દેવું નથી.

સમ્રાટ ચૌધરી અને તેમની પત્નીના નામ પર 2 કરોડ (આશરે $1.9 મિલિયન) ની જંગમ સંપત્તિ છે. તેઓના નામે વ્યક્તિગત રીતે ₹99,32,738 રૂપિયાના માલિક છે. તેમના પત્ની, કુમારી મમતા જે એક વકીલ છે, તેમની પાસે 27,89,690ની જંગમ સંપત્તિ છે. તેમના HUF (હિન્દુ અવિભાજિત પરિવાર) પાસે ₹427,161 રૂપિયાની સંપત્તિ છે. તેમના બે આશ્રિત બાળકોમાંથી, પહેલા બાળક પાસે ₹41,04,962 રૂપિયા અને બીજાના નામે 26 લાખ 8 ગજાર 303 રૂપિયા છે. બધી જંગમ સંપત્તિનું સંયુક્ત મૂલ્ય 1 કરોડ 98 લાખ 62 હજાર 854 રૂપિયા થાય છે. આમાં રોકડ, બેંક બેલેન્સ, કાર, સોના અને ચાંદીના દાગીના અને અન્ય વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે.

સમ્રાટ ચૌધરીની સ્થાવર મિલકત
સમ્રાટ ચૌધરી પાસે 2 લાખ 66 હજાર રૂપિયાની સ્થાવર મિલકત છે. તેમની પત્નીની વાત કરીએ તો તેમની પાસે પણ 66 લાખ રૂપિયાની સ્થાવર મિલકત છે. તેમની સ્થાવર મિલકતનો સૌથી મોટો હિસ્સો પૈતૃક મિલકત છે, જેની કિંમત ₹8.20 કરોડ રૂપિયા થાય છે. જો તેમની સ્વ-અર્જિત મિલકતનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવે તો કુલ કિંમત ₹8.96 કરોડ રૂપિયા થાય છે. કુલ મળીને સમ્રાટ ચૌધરી અને તેમના પરિવાર પાસે લગભગ ₹11.5 કરોડની સ્થાવર અને જંગમ મિલકત છે.

સોનું, ચાંદી, બોલેરો અને હથિયાર
સમ્રાટ ચૌધરીએ પોતાના સોગંદનામામાં જણાવ્યું હતું કે તેમને તેમના પિતા (શકુની ચૌધરી) પાસેથી વારસામાં એક બોલેરો કાર, એક લીગલ બોર રાઇફલ અને એક રિવોલ્વર મળી છે. સમ્રાટ ચૌધરી અને તેમની પત્ની બંને પાસે 200- 200 ગ્રામ સોનું છે. તે સમયે સોનાની કુલ કિંમત 40 લાખ રૂપિયા આંકવામાં આવી હતી. હવે, તેની કિંમત લગભગ ₹60 લાખ રૂપિયાની આસપાસ થઈ ગઈ છે. પત્ની પાસે 500 ગ્રામ ચાંદી છે, જેની કિંમત ₹100,000 થી વધુ છે.

 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

