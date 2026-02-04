ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલથી ખેડૂતો કેમ અકળાયા? કહ્યું- ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સામે નતમસ્તક થઈ ગયા
Samyukt Kisan Morcha (SKM): ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે થયેલી ટ્રેડ ડીલથી રાજકીય ગરમાવો આવી ગયો છે. ટ્રમ્પે એવું તે શું કહ્યું કે કૃષિ અને ડેરી મુદ્દે વિવાદ છેડાયો છે. ખેડૂતો કેમ અકળાયા છે. સંયુક્ત કિસાન મોરચાએ શું કહ્યું તે પણ જાણો.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ વિશે જાહેરાત કરી અને પીએમ મોદીએ તે વાતની પુષ્ટિ કરી. આ સાથે જ ભારત પર લાગેલો તોતિંગ ટેરિફ 18 ટકા પર આવી ગયો. પરંતુ આ બધા વચ્ચે સૌથી વધુ વિવાદિત બન્યો હોય તો કૃષિનો મુદ્દો. એક બાજુ જ્યાં ભારત સરકારે ખાતરી આપી છે કે દેશના સંવેદનશીલ સેક્ટરો જેમ કે ખેતી, ડેરી વગેરેના હિતોની સંપૂર્ણ રીતે રક્ષા કરવામાં આવી છે અને આ ડીલ હાથ ધરાઈ છે ત્યાં આ ડીલ પર ખેડૂત વિરોધી હોવાના આરોપો કેમ મૂકાઈ રહ્યા છે?
સંયુક્ત કિસાન મોરચાએ કાઢ્યો બળાપો
વાણિજ્ય મંત્રી પિયુષ ગોયલે મંગળવારે ડીલ પર વિસ્તૃત માહિતી આપી અને કહ્યું કે આ ડીલ ભારતીય અર્થવ્યવસ્થાના વિવિધ સેક્ટરો માટે ગેમચેન્જર સાબિત થશે. જો આવું હોય તો વિરોધ શાં માટે જોવા મળી રહ્યો છે? વિવિધ કિસાન યુનિયનના સંગઠન સંયુક્ત કિસાન મોરચા (SKM)એ ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેની આ ડીલની જાહેરાતોને ખેડૂતોની સાથે ઐતિહાસિક વિશ્વાસઘાત ગણાવ્યો છે અને પીએમ મોદી પર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ફરમાનો આગળ ઝૂકવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. એસકેએમએ એક નિવેદનમાં પીએમને ગત વર્ષ સ્વતંત્રતા દિવસ પર અપાયેલા ભાષણની યાદ અપાવી અને કહ્યું કે પીએમ મોદીએ લાલ કિલ્લાની પ્રાચીરથી જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ ખેડૂતોના હિતોની રક્ષા માટે વ્યક્તિગત રીતે ભારે કિંમત ચૂકવવા માટે પણ તૈયાર છે.
એવો પણ દાવો કર્યો કે આ ડીલથી અમેરિકા પોતાના વધુ સબસિડીવાળા કૃષિ ઉત્પાદનોને ભારતીય બજારો ભરવાની તક આપશે જેનાથી દેશની ખેતી બરબાદ થશે. વર્ષ 2020-2021માં ખેડૂતોના આંદોલનનું નેતૃત્વ કરનારા એસકેએમએ આ ઘટનાક્રમ પર આકરી પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું કે એસકેએમ અમેરિકી વસ્તુઓ પર શૂન્ય ટકા આયાત ડ્યૂટીની મંજૂરી આપીને જનતા ખાસ કરીને કિસાનો સાથે કરાયેલા દગાને લઈને મોદી સરકારની આકરી ટીકા કરે છે. સરકાર અમેરિકી સામ્રાજ્યવાદના દબાણ આગળ ઝૂકી છે. સંગઠને કહ્યુ કે આ ડીલથી ભારતીય બજારમાં વધુ સબસિડીવાળા અમેરિકી કૃષિ ઉત્પાદનો ઉભરાશે જેનાથી ભારતના આખા કિસાન વર્ગ પર વિનાશકારી અસર પડશે.
અત્રે જણાવવાનું કે સોમવારે જ ભારત અને અમેરિકાએ સોમવારે એક ટ્રેડ ડીલ પર સહમતિ જતાવી હતી જે હેઠળ અમેરિકા ભારતીય સામાન પર લગાવેલી રેસિપ્રોકલ ટેરિફને ઘટાડીને 18 ટકા કર્યો. આ સાથે રશિયન ઓઈલની ખરીદી મુદ્દે લાગેલા વધારાના 25 ટકા ટેરિફને પણ શરતી હટાવવામાં આવશે એવી જાહેરાત કરાઈ છે. એટલેકે ભારત રશિયન ઓઈલની ખરીદી બંધ કરી દેશે અને આ ટેરિફ હટશે. આ સાથે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એવી પણ જાહેરાત કરી હતી કે ભારત અમેરિકા પર લાગનારા ટેક્સને શૂન્ય સુધી લઈ જશે. તેમણે કહ્યું કે ભારત ઉર્જા સહિત 500 અબજ ડોલરથી વધુ અમેરિકી સામાન ખરીદશે.
શું કહે છે સરકાર
બીજી બાજુ સરકાર કહે છે કે ખેડૂતો અને પશુપાલન સંલગ્ન લોકોના હિતમાં કોઈ સમાધાન કરાયું નથી. કપડાં, ચામડું, સમુદ્રી ઉત્પાદનો અને રત્ન અને આભૂષણ જેવા શ્રમ પ્રધાન ક્ષેત્રોને આ ડીલથી સીધો લાભ થશે.
