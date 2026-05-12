'સનાતન ધર્મને નાબૂદ કરવો જ પડશે...' વિપક્ષના નેતા બન્યા પછી ઉદયનિધિ સ્ટાલિને ફરી કર્યું હિંદુ ધર્મનું અપમાન !

Sanatana Dharma Controversy: તમિલનાડુ વિધાનસભામાં વિપક્ષના નેતા ઉદયનિધિ સ્ટાલિનએ ફરી એકવાર સનાતન ધર્મ નાબૂદ કરવાના પોતાના આહ્વાનને પુનરાવર્તિત કરીને વિવાદ ઉભો કર્યો છે. તેણે તમિલ થાઈ વઝ્થુ ગીત અંગે મુખ્યમંત્રી વિજયને કડક ચેતવણી પણ આપી છે.
Sanatana Dharma Controversy: તમિલનાડુના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી એમકે સ્ટાલિનના પુત્ર ઉદયનિધિ સ્ટાલિનએ ફરી એકવાર સનાતન ધર્મ અંગે વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે ફરી એકવાર સનાતન ધર્મને નાબૂદ કરવાની વાત કરી છે. હકીકતમાં, દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (DMK) નેતા ઉદયનિધિ સ્ટાલિનએ મંગળવારે તમિલનાડુ વિધાનસભામાં વિપક્ષના નેતા (LoP) તરીકે પોતાનું પહેલું ભાષણ આપ્યું હતું. આ મહત્વપૂર્ણ ભાષણમાં, તેણે ફરી એકવાર સનાતન ધર્મ નાબૂદ કરવાના પોતાના આહ્વાનને પુનરાવર્તિત કર્યું અને રાજ્યના પરંપરાગત ગીત તમિલ થાઈ વઝ્થુના સન્માન અંગે નવી સરકારને કડક સંદેશ આપ્યો.
"સનાતન ધર્મ" પરની પોતાની જૂની ટિપ્પણીનું પુનરાવર્તન
ઉદયનિધિ સ્ટાલિને ગૃહમાં બોલતા કહ્યું કે, સનાતન ધર્મ લોકોને વિભાજીત કરે છે, તેથી તેને ચોક્કસપણે નાબૂદ કરવો જોઈએ. નોંધનીય છે કે તેણે અગાઉ સનાતન ધર્મ વિશે આવી જ વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણીઓ કરી હતી. ઉદયનિધિ સ્ટાલિને સનાતન ધર્મ પર આપેલા વિવાદાસ્પદ નિવેદનથી દેશવ્યાપી હોબાળો મચી ગયો હતો. સપ્ટેમ્બર 2023માં, સ્ટાલિને જાહેર મંચ પરથી કહ્યું હતું કે, સનાતન ધર્મનો માત્ર વિરોધ જ નહીં, પરંતુ ડેન્ગ્યુ, મેલેરિયા અને કોરોનાવાયરસની જેમ તેનો પણ નાશ થવો જોઈએ.
જ્યારે આ નિવેદનથી દેશવ્યાપી હોબાળો મચી ગયો, ત્યારે એક જવાબદાર નેતાની જેમ માફી માંગવાને બદલે, ઉદયનિધિ અને તેમના પિતા, એમ.કે. સ્ટાલિને તેમના વલણ પર અડગ રહ્યો. તેણે તેને અભિવ્યક્તિની આઝાદી અને દ્રવિડ વિચારધારાનો ઉલ્લેખ કરીને તેને ન્યાયી ઠેરવવાનો પ્રયાસ કર્યો. ત્યારબાદ, હિન્દુત્વવાદી સંગઠનોએ તેમની આકરી ટીકા કરી, અને તેમની સામે અનેક કોર્ટ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યા.
જ્યારે ઉદયનિધિએ આ બાબતે સુપ્રીમ કોર્ટ અને મદ્રાસ હાઇકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો, ત્યારે ન્યાયતંત્રે તેમને કડક શબ્દોમાં ઠપકો આપ્યો. સુપ્રીમ કોર્ટે કડક શબ્દોમાં કહ્યું કે તમે કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી, તમે એક મંત્રી છો. તમારે જાણવું જોઈએ કે તમારા નિવેદનોનો સમાજ પર શું પ્રભાવ પડશે. હાઈકોર્ટે એ પણ યાદ અપાવ્યું કે બંધારણીય પદ સંભાળનાર વ્યક્તિએ બધા ધર્મોનો આદર કરવો જોઈએ.
તમિલ થાઈ વઝ્થુ' (રાજ્ય ગીત)ની અવગણના પર નારાજગી
વિપક્ષના નેતાએ નવી સરકારના તાજેતરના શપથ ગ્રહણ સમારોહ દરમિયાન બનેલી એક ખાસ ઘટના સામે સખત વાંધો વ્યક્ત કર્યો. તેમણે નિર્દેશ કર્યો કે રાજ્ય ગીતને તેના પરંપરાગત પ્રાથમિક સ્થાનને બદલે ઘટનાઓના કાલક્રમમાં ત્રીજા સ્થાને ઉતારી દેવામાં આવ્યું હતું.
સરકારને ચેતવણી આપતા સ્ટાલિને કહ્યું કે, શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં જે બન્યું તે એક ભૂલ હતી, અને તમારે આ વિધાનસભામાં આવું પુનરાવર્તન થવા દેવું જોઈએ નહીં. અમે તેને બિલકુલ મંજૂરી આપીશું નહીં.
તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે તમિલનાડુમાં આયોજિત કોઈપણ સરકારી કાર્યક્રમમાં તમિલ થાઈ વઝ્થુને હંમેશા સર્વોચ્ચ અને પ્રથમ સ્થાન આપવું જોઈએ. તેમણે 2023માં બનેલી એક ઘટનાને પણ યાદ કરી જ્યારે અગાઉની સરકારે પ્રોટોકોલ બદલવાના રાજ્યપાલના પ્રયાસોનો સખત વિરોધ કર્યો હતો.
વિપક્ષની ભૂમિકા: ગાડીના બ્રેક અને બળદની લગામ
વિધાનસભામાં વિપક્ષની ભૂમિકાનો ઉલ્લેખ કરતા, ઉદયનિધિ સ્ટાલિને દ્રવિડ ચળવળના દિગ્ગજ નેતા અને ડીએમકેના સ્થાપક સી.એન. અન્નાદુરાઈના વિચારોનો ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે વિરોધની તુલના વાહનના બ્રેક અથવા બળદના લગામ સાથે કરી, જે સરકારને ભટકતી અટકાવવા અને જાહેર હિતમાં તેને યોગ્ય દિશામાં આગળ વધતી રાખવા માટે જરૂરી છે.
તેણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે ભલે તેઓ વિપક્ષની બેન્ચ પર બેઠા હોય, તેમનો હેતુ ફક્ત વિરોધ કરવાનો નથી પરંતુ રચનાત્મક બળ તરીકે કાર્ય કરવાનો છે. તેણે એ પણ યાદ અપાવ્યું કે આ વખતે ગૃહમાં વિપક્ષની તાકાત શાસક પક્ષ જેટલી જ છે.
લોયોલા કોલેજ કનેક્શન
ગૃહમાં એક સૌહાર્દપૂર્ણ અને હળવાશભર્યા ક્ષણમાં, તેણે નિર્દેશ કર્યો કે તેઓ, વર્તમાન મુખ્યમંત્રી સી. જોસેફ વિજય અને વિધાનસભા અધ્યક્ષ જે.સી.ડી. પ્રભાકર - ત્રણેય - લોયોલા કોલેજના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી છે. જોકે, તેમણે મજાકમાં કટાક્ષ પણ કર્યો કે રાજકીય અનુભવની દ્રષ્ટિએ ડીએમકે ખરેખર વરિષ્ઠ બેચ છે.
નવા ધારાસભ્યો અને દ્રવિડ મોડેલનું સ્વાગત
તેણે ગૃહમાં પહેલી વાર ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યોની મોટી સંખ્યા અને મહિલા ધારાસભ્યોની વધતી હાજરીનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કર્યું. પોતાના ભાષણના સમાપન કરતાં, સ્ટાલિને 'દ્રવિડ મોડેલ' પ્રત્યેની તેમની પ્રતિબદ્ધતાને પુનરાવર્તિત કરી અને કહ્યું કે વિપક્ષ બધું બધા માટેના સિદ્ધાંતનો અમલ થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે સરકારના કામકાજ પર નજર રાખશે. તેમણે સ્પીકરને ગૃહમાં તટસ્થતા જાળવવા અને ગૃહમાં લોકોનો સાચો અવાજ બનવા માટે વિપક્ષને સંપૂર્ણ તક આપવા અપીલ કરી.