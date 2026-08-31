Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /ભારતના આ ગામમાં આજે પણ દરેક ઘરમાં બોલવામાં આવે છે સંસ્કૃત, ટેકનોલોજીના યુગમાં પણ જીવંત છે પ્રાચીન વારસો; જાણો

ભારતના આ ગામમાં આજે પણ દરેક ઘરમાં બોલવામાં આવે છે સંસ્કૃત, ટેકનોલોજીના યુગમાં પણ જીવંત છે પ્રાચીન વારસો; જાણો

Sanskrit Speaking Village in India: ભારતને વિવિધતા અને અનેક ભાષાઓનો દેશ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે અહીં દરેક ક્ષેત્રની અલગ-અલગ ભાષાઓ અને હજારો બોલીઓ બોલાય છે. પરંતુ જ્યારે વાત આવે સૌથી પ્રાચીન ભાષાની ત્યારે બધાના મનમાં એક જ ભાષા આવે છે તે છે સંસ્કૃત. આજના ટેકનોલોજીના યુગમાં સંસ્કૃત ભાષા વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણતા હશે. ત્યારે ભારતનું એક ગામ એવું પણ છે જ્યાં આજે પણ સંસ્કૃત ભાષા બોલવામાં આવે છે. ચાલો આ ગામ વિશે જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 31, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 05:05 PM IST
ભારતના આ ગામમાં આજે પણ દરેક ઘરમાં બોલવામાં આવે છે સંસ્કૃત, ટેકનોલોજીના યુગમાં પણ જીવંત છે પ્રાચીન વારસો; જાણો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bank Holiday : સપ્ટેમ્બરમાં 14 દિવસ બંધ રહેશે બેંકો, જાણો RBIએ આટલા દિવસ કેમ આપી રજા
2
3
4
5