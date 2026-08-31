/ભારતના આ ગામમાં આજે પણ દરેક ઘરમાં બોલવામાં આવે છે સંસ્કૃત, ટેકનોલોજીના યુગમાં પણ જીવંત છે પ્રાચીન વારસો; જાણો

Sanskrit Speaking Village in India: ભારતમાં ભાષાઓ અને બોલીઓની કોઈ જ અછત નથી. દરેક રાજ્ય, દરેક ક્ષેત્રની પોતાની અલગ-અલગ ભાષા અને બોલી છે, પરંતુ કર્ણાટકમાં એક એવું ગામ પણ છે, જ્યાં આજે પણ લોકોની રોજબરોજની વાતચીતની ભાષા સંસ્કૃત છે. આ ગામનું નામ મત્તૂર છે, જે પોતાની આ જ વિશેષતાને કારણે સમગ્ર દેશ-દુનિયામાં પ્રખ્યાત છે.
ક્યાં આવેલું છે મત્તૂર ગામ
મત્તૂર ગામ કર્ણાટકના શિમોગા જિલ્લામાં આવેલું છે, જે બેંગલુરુથી લગભગ 320 કિલોમીટરના અંતરે છે. આ ગામ તુંગા નદીના કિનારે વસેલું છે. આ ગામમાં લગભગ 300 પરિવાર રહે છે, અને ખાસ વાત એ છે કે, તેમાંથી મોટાભાગના પરિવારોમાં વાતચીતની ભાષા સંસ્કૃત જ છે.
બાળકથી લઈને વડીલ સુધી બોલે છે સંસ્કૃત
મત્તૂર ગામમાં જવા પર સૌથી પહેલી જે બાબત હેરાન કરનારી છે, તે છે અહીંના લોકોનું સંસ્કૃતમાં સહજતાથી વાતચીત કરવી. ગામના બાળકો, વડીલો અને યુવાનો તમામ પ્રવાહિત સંસ્કૃતમાં વાત કરે છે. બજારમાં સામાન ખરીદવાનો હોય, ખેતરમાં કામ કરવાનું હોય કે પછી ઘરની સામાન્ય વાતચીત, અહીં બધું જ સંસ્કૃતમાં થાય છે. ગામમાં પ્રવેશતા જ વાતાવરણ પણ અલગ અનુભવાય છે, અહીંના લોકોના પહેરવેશ અને રહેણીકરણીમાં પણ પરંપરાગત ભારતીય સંસ્કૃતિની ઝાંખી જોવા મળે છે.
કેવી રીતે શરૂ થઈ આ પરંપરા
મત્તૂરની સંસ્કૃત પરંપરાનો ઇતિહાસ ખૂબ જ જૂનો માનવામાં આવે છે. એવું કહેવાય છે કે, 16મી સદીમાં રાજા કૃષ્ણ દેવ રાયે સંસ્કૃતના પ્રચાર-પ્રસાર માટે મત્તૂર ગામને કેન્દ્ર બનાવ્યું હતું. જો કે, આધુનિક સમયમાં આ ભાષા ધીમે ધીમે નબળી પડવા લાગી હતી, પરંતુ ગામના વડીલોના જણાવ્યા અનુસાર, વર્ષ 1980થી ગામના લોકોએ સંસ્કૃતને ફરીથી અપનાવવાનું શરૂ કર્યું અને ત્યારથી આ ભાષા અહીંની ઓળખ બની ગઈ છે.
ગામના વડીલોનું માનવું છે કે, એક સમય એવો હતો જ્યારે સંસ્કૃત સમગ્ર દેશમાં સામાન્ય બોલચાલની ભાષા હતી. તેઓ જણાવે છે કે, આ ભાષા ક્યારેક કાશ્મીરથી લઈને કન્યાકુમારી સુધી અને દ્વારકાથી નેપાળ સુધી બોલાતી હતી. આ જ વિરાસતને જીવંત રાખવા માટે મત્તૂરના લોકોએ સંસ્કૃતને પોતાની રોજબરોજની ભાષા બનાવી લીધી છે.
પ્રવાસીઓ માટે બન્યું આકર્ષણનું કેન્દ્ર
આજે મત્તૂર ગામ માત્ર ભાષાને કારણે જ નહીં, પરંતુ એક અનોખા પર્યટન સ્થળ તરીકે પણ ઓળખાય છે. દેશ-વિદેશથી લોકો અહીં આવીને ગામના આ અનોખા વાતાવરણને નજીકથી જોવા અને સમજવા માંગે છે. જે લોકોને ભારતીય સંસ્કૃતિ અને પ્રાચીન ભાષામાં રસ છે, તેમના માટે મત્તૂર ફરવા લાયક બેસ્ટ જગ્યાઓમાંથી એક માનવામાં આવે છે.