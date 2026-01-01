Jobs in 2026: રેલવે, બેંક, UPSC...2026માં નીકળશે આ બંપર સરકારી નોકરીઓ, માહિતી જાણી લો
Sarkari Jobs 2026: જો તમે પણ નવા વર્ષમાં સરકારી નોકરી મેળવવાની આશા રાખીને બેઠા છો તો તમારે આ માહિતી ખાસ જાણવી જરૂરી છે.
જે લોકો સરકારી નોકરીની આશા રાખીને બેઠા છે તેમના માટે 2026નું આ નવું વર્ષ ઢગલો સરકારી નોકરીઓ લઈને આવી રહ્યું છે. દેશમાં દર વર્ષે કેટલીક મોટી અને બંપર ભરતીઓ નીકળતી હોય છે જેમાં મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારો સામેલ થતા હોય છે. આજે અમે આવી જ કેટલીક સરકારી ભરતીઓ વિશે માહિતી લાવ્યા છે.
SSC દર વર્ષે નિયમિત રીતે અનેક મોટી અને બંપર ભરતીઓ કાઢે છે. જેમાં CGL થી લઈને CHSL, SSC GD કોન્સ્ટેબલ, SSC MTS જેવી વેકન્સીઓ સામેલ છે. આ ઉપરાંત સીપીઓ, જેઈ જેવી પરીક્ષાઓ પણ નિયમિત સમયાંતરે લેવામાં આવે છે. આ વર્ષે પણ આવી ભરતીઓ થશે. જેમાં 10 પાસથી લઈને ગ્રેજ્યુએટ ઉમેદવારો સુધી નિર્ધારિત કાર્યક્રમ મુજબ અરજી કરી શકશે.
ઈન્ડિયા પોસ્ટ જીડીએસ ભરતી 2026
પોસ્ટ વિભાગની ભરતીની યુવાઓ હંમેશા રાહ જોતા હોય છે. ખાસ કરીને જીડીએસ ભરતીની. કારણ કે તેમાં કોઈ પરીક્ષા આપવાની હોતી નથી. જીડીએસ 2026 વેકેન્સી જલદી નીકળવાની અપેક્ષા છે. 2025માં જીડીએસ માટે ફેબ્રુઆરીથી માર્ચમાં અરજીઓ લેવાઈ હતી.
રેલવેમાં ભરતીઓ
રેલવે ભરતી બોર્ડ (RRB) દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા 2026 વાર્ષિક કેલેન્ડર મુજબ રેલવેમાં આ વર્ષે જાન્યુઆરી-માર્ચમાં આસિસ્ટન્ટ લોકો પાઈલોટ, એપ્રિલ-જીનમાં ટેક્નિશિયન, સેક્શન કંટ્રોલર, જૂનિયર એન્જિનિયર, જુલાઈ-સપ્ટેમ્બરમાં પેરામેડિકલ કેટેગરીઝ, NTPC, ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર 2026માં મિનિસ્ટ્રિયલ અને આઈસોલેટેડ કેટેગરી, લેવલ 1 ભરતી નીકળી શકે છે.
બેંક વેકેન્સી 2025
બેંકની તૈયારી કરતા લોકો માટે પણ દર વર્ષે નિયમિતપણે ભરતીઓ નીકળે છે. જેમાં આઈબીપીએસ ક્લાર્ક, આઈપીબીએસ પીઓ, એસબીઆઈ ક્લાર્ક, એસબીઆઈ પીઓ, આરઆરબી ક્લાર્ક/પીઓ અને સ્પેશિયાલિસ્ટ ઓફિસર (SO) જેવી વેકેન્સી સામેલ છે. તમે પણ તેની તૈયારી કરી શકો છો.
UPSC સિવિલ સર્વિસ એક્ઝામ 2026
સંઘ લોક સેવા આયોગ (UPSC) પણ દર વર્ષે સિવિલ સેવા માટે નવા નોટિફિકેશન બહાર પાડે છે. આઈએએસ, આઈપીએસ બનવા માટે મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારો આ પરીક્ષા આપે છે. 2025માં જાન્યુઆરી મહિનામાં તેની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી હતી. આ વર્ષે પણ જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરીમાં તેની જાહેરાત બહાર પડી શકે છે.
સેનામાં ભરતી 2026
સેનામાં જવા માટે યુપીએસસી NDA & CDS ભરતી વર્ષમાં બે વાર નીકળે છે. આ ઉપરાંત ઈન્ડિયન આર્મી, નેવી અને એરફોર્સમાં અગ્નિવીર અને અલગ અલગ એન્ટ્રી માટે પણ અરજી મંગાવવામાં આવે છે. તમે તેમાં પણ અરજી કરી શકશો.
અન્ય પ્રમુખ ભરતીઓ
આ ઉપરાંત રાજ્ય સ્તરની પીસીએસ પરીક્ષાઓ જેમ કે યુપીપીએસસી, બીપીએસસી, એમપીપીએસસી અન્ય આયોગો દ્વારા રાજ્ય વહીવટી સેવાઓ માટે પણ દર વર્ષે અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. બિહારમાં ચોથા તબક્કાની શિક્ષક ભરતી TRE 4.0 ભરતી પણ જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરીમાં નીકળી શકે છે. યુપી પોલીસમાં કોન્સ્ટેબલ, જેલ વોર્ડનની ભરતી નીકળી છે. 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ 32 હજારથી વધુ પદો માટે તેની જાહેરાત બહાર પડી. સમગ્ર જાન્યુઆરી મહિના સુધી તમે તેમાં અરજી કરી શકો છો.
