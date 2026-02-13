Sasu-Jamai Love Story: શું જમાઈ નશીલી દવા ખવડાવતો હતો? મહિલાનો ચોંકાવનારો દાવો, સાસુ-જમાઈની લવસ્ટોરીમાં નવો ટ્વિસ્ટ
Sasu-Jamai Love Story Twist: ઉત્તર પ્રદેશના અલીગઢના મડરાક વિસ્તારમાં આજથી 10 મહિના પહેલા એક ઘરમાં દીકરીના લગ્નની ધૂમ તૈયારીઓ થઈ રહી હતી અને અચાનક મહિલા ભાવિ જમાઈ સાથે ભાગી ગઈ. હવે તે જમાઈએ મહિલા પર બનેવી સાથે ભાગી જવાનો અને દગો કરવાનો આરોપ લગાવ્યો ત્યારે મહિલા પોતે સામે આવી છે અને આ સમગ્ર મામલે પોતાનો પક્ષ રજૂ કરી શું કહે છે તે ખાસ જાણો.
સાસુ-જમાઈની લવ સ્ટોરીમાં આવ્યો ચોંકાવનારો ટ્વિસ્ટ
- જમાઈએ મહિલા પર બનેવી સાથે ભાગી જવાનો લગાવ્યો હતો આરોપ
- હવે મહિલાના ચોંકાવનારા આરોપ, બંધક બનાવી રાખતો, નશીલી દવા ખવડાવતો
- હું તો બનેવી સાથે ભાગી જ નથી....સામે આવી સાસુ
આજથી 10 મહિના પહેલા જ્યારે ઉત્તર પ્રદેશથી એવા સમાચાર આવ્યા હતા કે એક મહિલા તેના ભાવિ જમાઈની સાથે ભાગી ગઈ ત્યારે દેશભરમાં ચકચાર મચી હતી. ત્યારબાદ ગુરુવારે એટલે કે ગઈ કાલે એવા સમાચાર આવ્યા કે તે મહિલા હવે વળી પાછી તેના બનેવી સાથે ભાગી ગઈ ત્યારે લોકો અચંબિત થઈ ગયા કે આ શું ચાલી રહ્યું છે. પરંતુ હવે આ મામલે એક નવા અપડેટ આવ્યા છે. આ મહિલા હવે સામે આવી છે અને કહે છે કે એ તો ભાગી જ નથી. આ ઉપરાંત તેણે જે જમાઈ સાથે ભાગી હતી તેના ઉપર જ ચોંકાવનારા આરોપ લગાવ્યા છે. ત્યારે જાણો આખરે મામલો શું છે.
10 મહિના બાદ જમાઈએ લગાવ્યો ચોંકાવનારો આરોપ
દીકરીના ભાવિ પતિ અને પોતાના ભાવિ જમાઈ સાથે 10 મહિના પહેલા ભાગી જનારી ઉત્તર પ્રદેશના અલીગઢની સાસુની તેના ભાવિ જમાઈ સાથેની લવસ્ટોરી અચાનક વળી પાછી ચર્ચામાં આવી ગઈ. કહાનીમાં નવો ટ્વિસ્ટ આવી ગયો. અલીગઢથી ભાગીને બિહારના ગામડામાં રહેતા આ સાસુ જમાઈની લવસ્ટોરીમાં 10 મહિના બાદ જાણે પ્રેમ ગાયબ થઈ ગયો. પતિ પત્નીની જેમ રહેતા આ સાસુ જમાઈ હવે એકબીજા પર આરોપ લગાવવા લાગ્યા છે. જમાઈએ પહેલા સાસુ પર ચોંકાવનારો આરોપ લગાવ્યો કે તે તેના બનેવી સાથે ભાગી ગઈ અને 2 લાખ રૂપિયા કેશ અને દાગીના લઈને ભાગી. રાહુલનો દાવો હતો કે તેને ઠગવામાં આવ્યો અને તેની સાથે દગો થયો છે.
રાહુલનું કહેવું છે કે તેણે તેને તેની સાથે રાખી પરંતુ ત્યારબાદ તે તેને છોડીને જતી રહી. જો કે મહિલા આ તમામ આરોપ ફગાવે છે. તેનું કહેવું છે કે બનેવી પર જે પણ આરોપ લગાવ્યા છે તે બધા નિરાધાર છે. તેને બદનામ કરવાની કોશિશ થઈ રહી છે.
મહિલાએ સામે આવી નવો આરોપ લગાવ્યો
હવે આ સમગ્ર મામલે મહિલાએ ફરીથી બધાની સામે આવીને પોતાનો પક્ષ રજૂ કર્યો છે. પોલીસ મથકમાં મહિલાએ કહ્યું કે હું કોઈની સાથે ભાગી નથી. મારા પર જે પણ આરોપ લગાવવામાં આવ્યા છે જે ખોટા છે. તેણે દાવો કર્યો કે શરૂઆતમાં બધુ ઠીક હતું. પરંતુ એક મહિના બાદ સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ. મહિલાનું કહેવું છે કે પહેલા મહિના સુધી તો તેણે એટલે કે જમાઈ રાહુલે તેને બરાબર રાખી. પરંતુ ત્યારબાદ તે તેને બંધકની જેમ રાખવા લાગ્યો હતો. ક્યાંય આવવા જવા દેતો નહતો. મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ મહિલાનો તો એવો પણ આરોપ છે કે તે તેને નશીલી દવાઓ પણ ખવડાવતો હતો. શારીરિક અને માનસિક રીતે તેને હેરાનગતિ કરવામાં આવી. સાસુનું કહેવું છે કે તે તેની સાથે જે પણ કેશ અને દાગીના લઈને ગઈ હતી તે બધા જમાઈએ વાપરી નાખ્યા. બધો પૈસો અને દાગીના તે ખાઈ ગયો. હવે ઉલ્ટું તેના ઉપર જ આરોપ લગાવે છે.
સાસુનું તો એવું પણ કહેવું છે કે તે ઘણી મુશ્કેલીથી ત્યાંથી નીકળી શકી. કહ્યું કે હું તેના ચુંગલમાંથી છૂટીને આવી છું અને તે મને હવે બદનામ કરી રહ્યો છે. મહિલાને ન્યાય જોઈએ છે અને સચ્ચાઈ બહાર આવે તેવું ઈચ્છે છે. તેણે એમ પણ કહ્યું કે તેના વિરુદ્ધ જે પણ કહાની ઘડવામાં આવી રહી છે તે એકતરફી છે. જો તે ખોટી હોત તો પોતે પોલીસ સ્ટેશને શું કામ આવત?
શું કહે છે સ્થાનિક રહીશો
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ સ્થાનિક રહીશો જણાવે છે કે બંને લગભગ 10 મહિના સાથે રહ્યા. આ દરમિયાન તેમણે પોતાને પતિ પત્ની તરીકે રજૂ કર્યા હતા. પાડોશીઓનું કહેવું છે કે તેઓ ભાડાના મકાનમાં સાથે રહેતા હતા અને સામાન્ય કપલની જેમ વ્યવહાર કરતા હતા. હવે સવાલ એ છે કે બધુ ઠીક હતું તો અચાનક સ્થિતિ પલટાઈ કેમ ગઈ. શું આર્થિક લેવડદેવડને લઈને કોઈ વિવાદ થયો.
