આ તે પ્રેમ કે વાસના? સાસુ-જમાઈ વચ્ચે છ મહિનાથી હતું અફેર, Photo વાયરલ થતા પોલ ખુલી
Sasu Jamai Love Story: લાજ મર્યાદા નેવે મૂકી સાસુએ જમાઈ સાથે જ પ્રેમલીલા આચરી? ઉત્તર પ્રદેશના કાસગંજથી ખુબ જ ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવતા હડકંપ મચી ગયો છે.
કળિયુગમાં સંબંધોની તો જાણે પથારી ફરી ગઈ હોય તેવું લાગે છે. સાસુ અને જમાઈ વચ્ચે માતા પુત્ર જેવો સંબંધ હોય એની જગ્યાએ પ્રેમ પ્રસંગના મામલા સામે આવી રહ્યા છે. હવસમાં સંબંધોની ગરિમા ભૂલાઈ રહી છે. ઉત્તર પ્રદેશના કાસગંજ જિલ્લાથી આવો જ એક મામલો સામે આવતા ચકચાર મચી છે. સાસુ અને જમાઈ વચ્ચે છેલ્લા 6 મહિનાથી અફેર ચાલતું હતું. બંને વચ્ચે નીકટતા એટલી વધી ગઈ કે સંબંધોની બધી મર્યાદા તૂટી ગઈ. બંનેની આપત્તિજનક તસવીરો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા પોલ ખુલી. આ વાસનાના પ્રેમની કિંમત ચૂકવી માસૂમ પત્નીએ. જેણે જીવ ગુમાવ્યો.
છ મહિનાથી ચાલતો હતો પ્રેમ પ્રસંગ
કાસગંજ જનપદના સિઢપુરા મથકની હદના નગલા પરસી ગામનો આ કિસ્સો ખુબ ચર્ચામાં છે. ગામના લોકો જણાવે છે કે પ્રમોદ નામનો યુવક તેના સાસરીમાં ખુબ સમય વિતાવતો હતો. ત્યાં સાસુ સાથે નીકટતા વધી અને ધીરે ધીરે બંને વચ્ચે સંબંધ બંધાયો. પહેલા તો તે ઘરની ચાલ દિવાલો વચ્ચે મર્યાદિત રહ્યો પરંતુ જ્યારે તસવીરો મોબાઈલમાં કેદ થઈ અને કોઈ પ્રકારે વાયરલ થઈ તો સંબંધીઓ અને પાડોશીઓ સુધી વાત પહોંચી. આ બધા વચ્ચે પ્રમોદની પત્ની શિવાનીને પણ પતિના આ કારસ્તાનની ગંધ આવી ગઈ હતી. અનેકવાર પતિને સમજાવવાની કોશિશ કરી પરંતુ દર વખતે ઝઘડો થતો અને પછી તે એટલો વધી ગયો કે ઘરમાં તણાવ પેદા થઈ ગયો અને પ્રેમની જગ્યા શક અને ગુસ્સાએ લઈ લીધી.
બે દિવસ પહેલા થયો ઝઘડો
ઘટનાના બે દિવસ પહેલા ઘરમાં ખુબ ઝઘડો થયો. ગુસ્સામાં પ્રમોદે પત્ની શિવાનીને મારવાનું શરૂ કરી દીધુ. મામલો એટલો વધી ગયો કે ગણતરીની પળોમાં શિવાનીએ દમ તોડ્યો. પરિજનો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા ત્યારે તે મૃત અવસ્થામાં ઘરના આંગણામાં પડી હતી. વિખરાયેલી ચીજો દેખાડતી હતી કે ઝઘડો કેટલો ભયાનક હશે. પોલીસને જાણ કરાઈ તો સિઢપુરા પોલીસ મથકના પ્રભારી ટીમ સાથે ત્યાં પહોંચ્યા. પોલીસે મૃતદેહને કબજામાં લઈને પોસ્ટમોર્ટમ માટે જિલ્લા હોસ્પિટલ ખસેડ્યો. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે શિવાનીનું મોત ગળું દબાવવાથી થયું. જો કે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં જ મોતનું અસલ કારણ સામે આવી શકશે.
સાસુ જમાઈની તસવીરો વાયરલ
ઘટના બાદ ગામમાં સોપો પડી ગયો છે. લોકો દબાયેલા અવાજે સાસુ જમાઈના સંબંધોની ચર્ચા કરે છે. આ બધા વચ્ચે સોશિયલ મીડિયા પર બંનેની તસવીરો વાયરલ થઈ. તસવીરો તેમની વચ્ચેના સંબંધની સાક્ષી પૂરે છે. પોલીસ હાલ આ તસવીરોની તપાસ કરી રહી છે કે તે ક્યારે અને કેવી રીતે લીક થઈ. સૂત્રોના જણાવ્યાં મુજબ વાયરલ ફોટા જ આ સમગ્ર વિવાદનું કારણ બન્યા. જ્યારે પત્ની શિવાનીએ આ તસવીરો જોઈ તો તેણે પતિને સવાલ પૂછ્યા. જેને લઈને ઝઘડો થયો અને ધીરે ધીરે હત્યા સુધી વાત પહોંચી ગઈ.
સાસુનો પલટવાર
મામલામાં ત્યારે વળાંક આવ્યો જ્યારે શિવાનીની સાસુએ મીડિયા સામે નિવેદન આપ્યું કે તેની વહુી હત્યા ખુદ તેની માતાએ કરાવી છે. શિવાનીના કાકાએ કહ્યું કે અમારી ભત્રીજીએ અનેકવાર જણાવ્યું હતું કે તેના પતિ અને સાસુ વચ્ચે કઈક ખોટું ચાલી રહ્યું છે. તેણે વિરોધ કર્યો તો તેને મારી નાખી. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે બધા દોષિતોને આકરી સજા મળે.
આરોપી ફરાર
પોલીસે મૃતક મહિલાના પિતાની ફરિયાદના આધારે પ્રમોદ, સાસુ અને સાસરી પક્ષના અન્ય લોકો વિરુદ્ધ હત્યાનો મામલો નોંધ્યો છે. ઘટના બાદથી પ્રમોદ ફરાર છે. પોલીસની અનેક ટીમો તેને શોધી રહી છે. જ્યારે સાસુની પણ પૂછપરછ ચાલુ છે. કાસગંજના પોલીસ અધીક્ષકે જણાવ્યું કે આ ઘટના ખુબ સંવેદનશીલ છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે. આરોપીઓ વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરાશે.
