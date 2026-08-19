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અરબ સાગરમાં બદલાયું હવામાનનું ગણિત! સેટેલાઈટ તસવીરોથી ચોમાસાને લઈને વધી વૈજ્ઞાનિકોની ચિંતા, જાણો ક્યારે વિદાય લેશે વરસાદ

Arabian Sea Monsoon Weakness: ઓગસ્ટમાં વરસાદ અને ત્યારબાદ ભેજ વચ્ચે, નવી સેટેલાઇટ ફોટાઓએ લોકોને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે. INSAT-3DS સેટેલાઈટના નવા ફોટાએ અરબી સમુદ્ર પર વાદળોની વિચિત્ર શાંતિ દર્શાવતો ફોટો આપ્યો છે. પરિણામે, વરસાદના પવનો સાવ ધીમા પડી ગયા છે, જેના કારણે અનેક રાજ્યોમાં વરસાદની શક્યતા ઓછી થઈ ગઈ છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 19, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 03:10 PM IST
અરબ સાગરમાં બદલાયું હવામાનનું ગણિત! સેટેલાઈટ તસવીરોથી ચોમાસાને લઈને વધી વૈજ્ઞાનિકોની ચિંતા, જાણો ક્યારે વિદાય લેશે વરસાદ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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