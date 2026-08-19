/અરબ સાગરમાં બદલાયું હવામાનનું ગણિત! સેટેલાઈટ તસવીરોથી ચોમાસાને લઈને વધી વૈજ્ઞાનિકોની ચિંતા, જાણો ક્યારે વિદાય લેશે વરસાદ

Arabian Sea Monsoon Weakness: ઓગસ્ટમાં ભેજ અને ગરમી વચ્ચે ચોમાસામાં વરસાદની રાહ જોનારાઓને મોટો ઝટકો લાગી શકે છે. અવકાશમાંથી આ નવા વાદળના ફોટાઓએ વૈજ્ઞાનિકો અને જનતા બંનેમાં ચિંતા વધારી છે. ભારતીય હવામાન ઉપગ્રહ INSAT-3DS અને આંતરરાષ્ટ્રીય હવામાન દેખરેખ પ્રણાલી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી નવી ઉપગ્રહ છબીઓ અરબી સમુદ્ર પર અસામાન્ય શાંતિ દર્શાવે છે. ભારતના ચોમાસાના અરબી સમુદ્ર ભેજનો મોટો ભાગ પૂરો પાડે છે, તે લગભગ વાદળો વગરનો દેખાય છે, જે વરસાદના પવનોને સાવ ધીમો પાડે છે.
ભારતીય હવામાન સેટેલાઇટ INSAT-3DS અને આંતરરાષ્ટ્રીય હવામાન પર ધ્યાન રાખતી સંસ્થાના નવા ફોટાઓએ અરબી સમુદ્ર પર વિચિત્ર શાંતિ જણાવી છે. અરબી સમુદ્ર ચોમાસાનો મોટાભાગનો ભેજ પૂરો પાડે છે, અને હાલમાં, તે એકદમ શાંત દેખાઈ રહ્યો છે, જે સમગ્ર દેશમાં ચોમાસાના પવનોને નબળા પાડે છે. માહિતી અનુસાર, 4 જૂનથી દેશભરમાં સરેરાશ 13 ટકા ઓછો વરસાદ થયો છે. ઉત્તરપશ્ચિમ ભારતમાં એક પહાડીએ પશ્ચિમ અને ઉત્તરપશ્ચિમ ભાગોમાં વરસાદી પ્રવૃત્તિ અટકાવી દીધી છે, જેના કારણે ચોમાસાની પહોંચ ઓછી થઈ ગઈ છે.
આ રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ, અહીં દુષ્કાળની શક્યતા
બંગાળની ખાડીમાંથી ઉદ્ભવતા ઓછા દબાણવાળા ક્ષેત્રને કારણે, ચોમાસું હાલમાં પૂર્વ અને મધ્ય ભારતમાં એક્ટિવ છે. આગામી થોડા દિવસોમાં પૂર્વ મધ્યપ્રદેશ અને છત્તીસગઢમાં ભારે વરસાદની અપેક્ષા છે. પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશ, ઝારખંડ, બિહાર અને ઓડિશામાં પણ ઓછો વરસાદ થવાની અપેક્ષા છે.
બીજી બાજુ, રાજસ્થાન, ગુજરાત, હરિયાણા, દિલ્હી-એનસીઆર અને પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશના મોટા ભાગોમાં સુકુ હવામાન રહેશે. જો કે, પશ્ચિમ હિમાલય ક્ષેત્રમાં સ્થાનિક હવામાન પ્રણાલીઓ જમ્મુ અને કાશ્મીર, ઉત્તરી પંજાબ અને હિમાચલ પ્રદેશમાં હળવા વાવાઝોડા અને વરસાદ લાવી શકે છે.
ચોમાસાના વિદાય અંગે IMDની અપડેટ
હવામાનશાસ્ત્રીઓએ ચોમાસાના અકાળ વિદાય અંગેની અટકળોને ફગાવી દીધી છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ અનુસાર, 5 સપ્ટેમ્બર પહેલાં ઉત્તરપશ્ચિમ રાજસ્થાનમાંથી ચોમાસાની વિદાયની કોઈ શક્યતા નથી. ચોમાસાની સત્તાવાર વિદાય 10થી 18 સપ્ટેમ્બરની વચ્ચે શરૂ થવાની અપેક્ષા છે, જે તેના સામાન્ય સમય સાથે સુસંગત છે.
એક્સપર્ટ માને છે કે જો બંગાળની ખાડીમાં ટૂંક સમયમાં એક નવો અને મજબૂત નીચા દબાણનો વિસ્તાર ન બને, તો દેશભરમાં વરસાદની ખાધ વધુ વધી શકે છે, જેની સીધી અસર કૃષિ ક્ષેત્ર પર પડી શકે છે.