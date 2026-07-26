Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /સેટેલાઈટ તસવીરોએ વધારી ચિંતા, ભારતના 90% ભાગ પર છવાયા વાદળો, આ વિસ્તારોમાં મુશળધાર વરસાદની આગાહી

સેટેલાઈટ તસવીરોએ વધારી ચિંતા, ભારતના 90% ભાગ પર છવાયા વાદળો, આ વિસ્તારોમાં મુશળધાર વરસાદની આગાહી

Rain Alert : પર્વતોથી લઈને મેદાનો સુધી સતત ભારે વરસાદ વચ્ચે ISROની સેટેલાઇટ તસવીરોએ ચિંતા વધારી છે. અરબી સમુદ્રથી બંગાળની ખાડી સુધીનો દેશનો 90% ભાગ ગાઢ વાદળોથી છવાયેલો છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી સાત દિવસમાં ઓડિશા, મધ્યપ્રદેશ અને પર્વતીય રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ પડશે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 26, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:41 PM IST
સેટેલાઈટ તસવીરોએ વધારી ચિંતા, ભારતના 90% ભાગ પર છવાયા વાદળો, આ વિસ્તારોમાં મુશળધાર વરસાદની આગાહી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ટીમ ઈન્ડિયાની T20I સીરીઝ મોટી મુશ્કેલીમાં! સામે આવ્યું આ કારણ, જાણો
india vs afghanistan T20 series37 min ago
2
India vs Sri Lanka49 min ago
3
Advance technoforge ipo56 min ago
4
Shukra gochar 20261 hr ago
5
Kargil Vijay Diwas1 hr ago