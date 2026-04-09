ભયંકર મુશ્કેલીઓનો સામનો કરીને 9 પોલીસકર્મીઓને મોતની સજા સુધી પહોંચાડ્યા, જાણો એ જાંબાઝ મહિલા પોલીસકર્મી વિશે
Sathankulam Custodial Death Case: કોવિડ કાળ દરમિયાન લોકડાઉનના નિયમોનું પાલન ન કરવાના આરોપમાં બે વ્યક્તિઓને કસ્ટડીમાં લઈને તમિલનાડુમાં પોલીસકર્મીઓએ જે અત્યાચાર ગુજાર્યો ત્યારબાદ તેમના મોત નિપજ્યા. જેમાં 9 પોલીસકર્મીઓ દોષિત ઠરતા તેમને ઐતિહાસિક ચુકાદા હેઠળ મોતની સજા ફટકારવામાં આવી. આ ચુકાદામાં એક મહિલા હેડ કોન્સ્ટેબલની જુબાની નિર્ણયાક બની. ખાસ જાણો તેના વિશે.
Sathankulam Custodial Deaths: પોલીસ એ દેશના નાગરિકોના રક્ષક માટે કામ કરે છે. પરંતુ અનેક એવા કેસો ઉડીને આંખે વળગે છે જેમાં લોકોના પોલીસ કસ્ટડીમાં અસહ્ય ટોર્ચરના કારણે ગંભીર ઈજાના કે પછી મોતના મામલા સામે આવેલા છે. આવો જ એક કેસ તમિલનાડુનો હાલ ચર્ચામાં છે જેમાં પોલીસ કસ્ટડીમાં બે લોકોના મોતને પરિણામે કોર્ટે 9 પોલીસકર્મીઓને મોતની સજા ફટકારી. આ કેસમાં સૌથી મહત્વની જુબાની એ મહિલા કોન્સ્ટેબલની બની જેણે આ કેસની વિગતો કોર્ટમાં નીડરતાથી રજૂ કરી. આ મહિલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ વિશે ખાસ જાણો.
શું છે કેસની વિગતો
તમિલનાડુના સથનાકુલમ કસ્ટોડિયલ મોત કેસમાં છ વર્ષ બાદ કોર્ટે એવો ચુકાદો આપ્યો કે મિસાલ બની ગયો. કારણ કે કોર્ટે 9 પોલીસકર્મીઓને દોષિત ઠેરવીને મોતની સજા ફટકારી. આ સમગ્ર કેસમાં સૌથી વધુ ચર્ચામાં છે હેડ કોન્સ્ટેબલ રેવતી. જેણે એવી બહાદુરી દેખાડી કે ચુકાદો ઐતિહાસિક બની ગયો. જો આ સાહસ તેણે ન દેખાડ્યું હોત તો કદાચ પરિણામ આ ન આવ્યું હોત. આ ઘટના 2020ની છે. તે સમયે કોવિડનો હાહાકાર હતો અને લોકડાઉન લાગેલું હતું. ત્યારે મૃતક પી જયારાજ અને તેમના પુત્ર જે બિન્નિક્સ તૂતીકોરિન જિલ્લામાં લોકડાઉનના નિયમના ભંગના મામલે સથાનકુલમ પોલીસ સ્ટેશનમાં કસ્ટડીમાં લેવાયા હતા. એવો આરોપ હતો કે તેમણે પોતાની મોબાઈલની દુકાન નિર્ધારિત સમય કરતા વધુ સમય સુધી ખુલ્લી રાખી હતી. પરંતુ પોલીસ સ્ટેશનની અંદર જે થયું તેણે તે વખતે આખા દેશને હચમચાવી દીધો હતો. આરોપ હતો કે આ પોલીસ સ્ટેશનમાં પોલીસકર્મીઓએ પિતા અને પુત્રને પોલીસ સ્ટેશનમાં ખરાબ રીતે મારપીટ કરી અને કલાકો સુધી યાતનાઓ આપી હતી. તેમને ખુબ જ ગંભીર ઈજાઓ થઈ અને સારવાર દરમિયાન તેમનું મોત નિપજ્યું.
હેડ કોન્સ્ટેબલ રેવતીની નિર્ણાયક ભૂમિકા
આ ઘટનાથી ગુસ્સો ફેલાયો અને લોકોએ ન્યાયની માંગણી કરી અને મામલો પછી કોર્ટમાં પહોંચ્યો. જો કે આ કેસને જો મજબૂત કરવામાં સૌથી વધુ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હોય તો તે છે હેડ કોન્સ્ટેબલ રેવતીએ. તે સમયે તેઓ સથાનકુલમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ડ્યૂટી પર તૈનાત હતા. આ દર્દનાક ઘટનાના તેઓ સાક્ષી હતા. પિતા અને પુત્રને જે નિર્દયતાથી મારવામાં આવ્યા તે તેમણે નજરે જોયું હતું.
કેસના મહત્વના સાક્ષી બન્યા
ન્યાયિક મેજિસ્ટ્રેટ એમએસ ભારથિદાસન કેસની તપાસ માટે પહોંચ્યા ત્યારબાદ રેવતીએ પછી તો સત્ય ઉજાગર કરવાનો નિર્ણય લીધો. પરંતુ આ નિર્ણય પણ સરળ નહતો. તેમણે મેજિસ્ટ્રેટને કહ્યું કે સર હું તમને બધુ જણાવીશ. જે સત્ય છૂપાવવામાં આવી રહ્યું છે તે બધુ હું જણાવીશ પરંતુ હું બે નાની બાળકીઓના મા છું. શું તમે મારા બાળકો અને મારી નોકરીની સુરક્ષાની ગેરંટી આપી શકો છો.
રેવતીને ખબર હતી કે જે પોલીસકર્મીઓ વિરુદ્ધ તે જુબાની આપવા જઈ રહી છે તેઓ ખુબ વરિષ્ઠ અને પ્રભાવશાળી છે. આમ છતાં તેણે સાચું બોલવાનું નક્કી કર્યું. તેણે મેજિસ્ટ્રેટને આખી વાત જણાવી. કહ્યું કે તે લોકોને સતત મારવામાં આવ્યા ત્યારબાદ તેમને ઈજા થઈ. ત્યારબાદ તેમને જ્યુડિશિલ કસ્ટડીમાં મોકલી દેવાયા.
શું કહ્યું રેવતીએ?
તેણે એ પણ કહ્યું કે સબ ઈન્સપેક્ટર બાલકૃષ્ણનનો અવાજ સંભળાતો હતો. જે બૂમો પાડતા હતા. રેવતીએ કહ્યું કે તે અંદર પહોંચી તો તે લોકોને ખુબ નિર્દયતાથી મારતા હતા. તેમના શરીરમાંથી લોહી વહી જતું હતું. થોડી વાર બાદ જ્યારે મારપીટ ખતમ થઈ તો તે ઘાયલ વ્યક્તિ પાસેથી નીચે પડેલું લોહી સાફ કરાવવામાં આવ્યું. તેમણે કહ્યું કે બંને પીડિતો અડધા બેભાન અવસ્થામાં હતા. જ્યારે જયારાજને પૂછ્યું કે શું કઈ જોઈએ છે. તેણે તેને કોફી આપવાની કોશિશ કરી. પરંતુ ત્યાં હાજર પોલીસકર્મીઓએ તે ઢોળી નાખી. એક સમય એવો પણ આવ્યો હતો કે બંનેને નગ્ન કરી નાખ્યા હતા અને તેમના હાથ બાંધી દીધા હતા. તે દ્રશ્ય જોઈને રેવતી પોતાની જાતને રોકી શકી નહીં અને રૂમમાંથી બહાર જતી રહી.
સીસીટીવીથી ઓળખ કરી
રેવતીએ સીસીટીવી ફૂટેજથી પોલીસકર્મીઓની ઓળખ પણ કરી. જેનાથી એ જાણવામાં મદદ મળી કે ત્યાં કોણ કોણ હાજર હતું. જે કેસમાં મહત્વની કડી સાબિત થઈ. જેણે દોષિતોની ભૂમિકા નક્કી કરવામાં મદદ ક રી. રેવતીએ આ દરમિયાન અનેક ધમકીઓ અને દબાણનો પણ સામનો કરવો પડ્યો. એટલું જ નહીં તેના સાથી પોલીસકર્મીઓે પણ ચૂપ રહેવાની સલાહ આપી હતી. પરંતુ આમ છતાં તેણે હાર ન માની અને સત્ય બહાર લાવવાનું મક્કમ મને નક્કી કર્યું હતું. સ્થિતિ એટલી તણાવપૂર્ણ બની કે મેજિસ્ટ્રેટે તેમની સુરક્ષા માટે તપાસ કક્ષની બહાર ગાર્ડ તૈનાત કરવા પડ્યા.
મેજિસ્ટ્રેટના રિપોર્ટમાં ઉલ્લેખ
મેજિસ્ટ્રેટે પોતાના રિપોર્ટમાં પણ એ વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો કે સ્ટેશનનો માહોલ ખુબ તણાવપૂર્ણ હતો અને પોલીસકર્મી કોર્ટ સ્ટાફને ધમકાવી રહ્યા હતા. રેવતની જુબાનીથી ખુબ મદદ મળી. પરંતુ આ મછતાં તે પોતાને અસુરક્ષિત મહેસૂસ કરતી હતી. તેણે એક ઈન્ટરવ્યુમાં કહ્યું હતું કે હું નથી ઈચ્છતી કે મારું નિવેદન જાહેર થાય. મને ડર છે કે મારા વરિષ્ઠ અધિકારીઓ મને પરેશાન કરી શકે છે. ત્યારબાદ મદ્રાસ હાઈકોર્ટના નિર્દેશ પર જિલ્લા પ્રશાસને તેમને સુરક્ષા પ્રદાન કરી. તેમના પતિની સુરક્ષા માટે બે પોલીસકર્મીને તૈનાત કર્યા. વર્ષ 2020માં સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટની એક બેન્ચે તેમને ફોન પર વાત કરીને ખાતરી પણ અપાવી કે તેમની સુરક્ષાનું પૂરેપૂરું ધ્યાન અપાશે.
રેવતીનું આ પગલું પોલીસ વ્યવસ્થાની અંદર પણ એક દુર્લભ ઉદાહરણ ગણવામાં આવી રહ્યું છે. જ્યાં એક જૂનિયર કર્મીએ પોતાના જ વરિષ્ઠ અધિકારીઓ વિરુદધ સાચું બોલવાનું સાહસ દેખાડ્યું. તેમની જુબાનીએ કેસનું પાસું જ પલટી નાખ્યું અને પીડિતોના પરિવારને ન્યાય અપાવ્યો. જે સંદેશ આપે છે કે કાયદાથી ઉપર કોઈ નથી.
