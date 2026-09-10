/સત્ય નિકેતન દુર્ઘટના: પત્તાની જેમ કેમ તૂટી પડી 5 માળની ઈમારત? 3 ટ્રક ભરીને કાટમાળ, એક દીવાલ અને દુકાનનું છે કનેક્શન

દિલ્હીના સત્ય નિકેતન વિસ્તારમાં રવિવારે 6 સપ્ટેમ્બરના દિવસે એક 5 માળની ઈમારત તૂટી પડી જે છોકરાઓના પીજી તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતી હતી. આ તૂટેલી ઈમારતના કાટમાળમાં અનેક છોકરાઓ દટાઈ ગયા અને 7 જેટલા લોકોના મોત થયા તથા કેટલાક ઘાયલ છે જે હાલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. ઘટનાની તપાસ જેમ જેમ આગળ વધી રહી છે તેમ તેમ અત્યંત ચોંકાવનારા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. આ ગોઝારા અકસ્માતની કહાનીમાં રિનોવેશન, 3 ટ્રક ભરીને કાટમાળ અને ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરની એક દીવાલનું કનેક્શન સામે આવી રહ્યું છે.
તપાસમાં સામે આવી ચોંકાવનારી વિગતો
કેમ હટાવી હતી દીવાલ?
અત્યાર સુધી 5 આરોપીઓ પકડાયા
આ મામલે પોલીસે બિલ્ડિંગ માલિક હરિરામ ગુપ્તા (જેમને બંસલ પણ કહે છે), પત્ની ઉર્મિલા ગુપ્તા, પુત્ર મહેશ ગુપ્તાની ધરપકડ થઈ હતી. ત્યારબાદ પીજી ઓપરેટર સુધાંશુ અને લેબર કોન્ટ્રાક્ટર સાનોજ કુમારની પણ ધરપકડ થઈ. કોર્ટે બુધવારે 9 ડિસેમ્બરના રોજ મહેશ ગુપ્તા, સાનોજકુમાર અને સુધાંશુને 2 દિવસની પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલ્યા છે.
એમસીડીની કાર્યવાહી
અકસ્માત બાદ દિલ્હી નગર નિગમે આસપાસની જર્જરિત અને અસુરક્ષિત ઈમારતોની તપાસ તેજ કરી છે. સત્ય નિકેતનમાં અકસ્માતવાળી બિલ્ડિંગની બાજુમાં એક અસુરક્ષિત ઈમારતને પણ પાડવાનું કામ શરૂ કરાયું છે. આ પહેલા એમસીડીએ વિસ્તારમાં મોટી સંખ્યામાં પીજીના સર્વે કર્યા હતા અને સંપત્તિઓ પર સિલિંગ તથા ડિમોલિશનની કાર્યવાહી કરી હતી.
તપાસમાં સૌથી મોટો સવાલ
સત્યનિકેતન અકસ્માતની પાસમાં હવે એ વાત પર ફોક્સ કરાયું છે કે રિનોવેશન દરમિયાન કોની સંમતિથી બેસમેન્ટમાં કાટમાળ નાખવામાં આવ્યો હતો. ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરની દીવાલ કેમ હટાવવામાં આવી હતી અને શું આ ફેરફારો માટે જરૂરી સંરચનાત્મક સુરક્ષા તપાસ કરાઈ હતી કે નહીં. પોલીસ આ તમામ પહેલુઓને જોડીને અકસ્માતની જવાબદારી નક્કી કરવામાં લાગી છે.