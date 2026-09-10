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સત્ય નિકેતન દુર્ઘટના: પત્તાની જેમ કેમ તૂટી પડી 5 માળની ઈમારત? 3 ટ્રક ભરીને કાટમાળ, એક દીવાલ અને દુકાનનું છે કનેક્શન

દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં સત્ય નિકેતન વિસ્તારમાં છોકરાઓ માટેના પીજી તરીકે ઉપયોગમાં લેવાઈ રહેલી એક 5 માળની ઈમારત 6 સપ્ટેમ્બરના રોજ રવિવારે પત્તાની જેમ તૂટી પડી અને 7 લોકોના મોત થયા. આ ઉપરાંત કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ ઘાયલ પણ થયા જે હાલ સારવાર હેઠળ છે. આ દુર્ઘટનાની તપાસમાં ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી રહી છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 10, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 09:00 AM IST
સત્ય નિકેતન દુર્ઘટના: પત્તાની જેમ કેમ તૂટી પડી 5 માળની ઈમારત? 3 ટ્રક ભરીને કાટમાળ, એક દીવાલ અને દુકાનનું છે કનેક્શન

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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