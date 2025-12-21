Save Aravalli : શું છે ‘અરવલ્લી બચાવો’ અભિયાન, જેના વિવાદની જ્વાળા ગુજરાત સહિત ત્રણ રાજ્યોમાં પ્રસરી
Save Aravalli : રાજસ્થાનથી લઈને ગુજરાત સુધી શા માટે ઉઠ્યો ‘અરવલ્લી બચાવો’ના નાદ? જાણો શું છે સમગ્ર વિવાદ…
Aravalli Supreme Court Case : અરવલ્લી બચાવોનો નારો હાલ ચારેતરફ ઉઠ્યો છે. જેની અસર ત્રણ રાજ્યોને ભવિષ્યમાં થશે. જે પર્વતમાળા ભૂગર્ભજળને રિચાર્જ કરે છે, જંગલો અને વન્યજીવનને ટેકો આપે છે અને લાખો લોકોને શ્વાસ લેવા યોગ્ય હવા પૂરી પાડે છે, તેને બચાવવા આજે સંઘર્ષ કરવો પડી રહ્યો છે. અરવલ્લી પર્વતમાળા ફરી એકવાર રાજકીય, કાનૂની અને પર્યાવરણીય સંઘર્ષનું કેન્દ્ર બની ગઈ છે. સોશિયલ મીડિયા અને શેરીઓમાં આ અંગે હોબાળો મચી ગયો છે.
ભારતના પશ્ચિમ ભાગ તરફ નજર કરીએ ત્યારે ઉત્તરે દિલ્હીથી શરૂ કરીને મધ્યમાં રાજસ્થાનની સળંગ લંબાઈમાં થઈને જનોઈવઢ પસાર થતી, દક્ષિણમાં ગુજરાત સુધી વિસ્તરેલી એક સળંગ પર્વતમાળા જોવા મળે છે અને તે છે વિશ્વની સૌથી પ્રાચીન પર્વતમાળામાં જેની ગણના થાય છે તે અરવલ્લીની પર્વતમાળા. અરવલ્લીની પર્વતમાળા હિમાલય કરતા પણ જૂની છે. ગુજરાતમાં તે ઉત્તર ભાગમાં અંબાજી અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં વિસ્તરેલી છે. પરંતુ હાલ આ પર્વતમાળાના અસ્તિત્વ પર ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. 20 નવેમ્બર 2025ના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટે આપેલો એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો પર્યાવરણપ્રેમીઓ માટે ચિંતાનો વિષય બન્યો છે. આ નિર્ણય મુજબ, 100 મીટરથી ઓછી ઊંચાઈ ધરાવતા પર્વતીય વિસ્તારોમાં ખાણકામની મંજૂરી અપાઈ છે, જેણે રાજસ્થાન, હરિયાણા અને ગુજરાતના પર્યાવરણીય સંતુલન પર પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નો ઉભા કર્યા છે. અરવલ્લી પર્વતમાળા આશરે 692 કિલોમીટર લાંબી છે, જેનો 80% ભાગ (550 કિમી) રાજસ્થાનમાં આવેલો છે. તે માત્ર પથ્થરોનો ઢગલો નથી, પણ એક કુદરતી દીવાલ છે, જે થરના રણને પૂર્વ તરફ આગળ વધતું અટકાવે છે. અરવલ્લીની ઊંચાઈ ઘટવાથી રાજ્યની ચોમાસા પ્રણાલી ખોરવાઈ રહી છે. અગાઉ, બંગાળની ખાડીથી આવતા પવનો અરવલ્લી સાથે અથડાઈને પૂર્વ રાજસ્થાનમાં પુષ્કળ વરસાદ લાવતા હતા. હવે, પર્વતો નબળા પડવાથી આ પવનો સીધા પશ્ચિમ તરફ ફંટાશે છે, જેના કારણે વરસાદ અનિયમિત બને છે.
અરવલ્લી પર્વતમાળા ફક્ત ખડકો અને ટેકરીઓની સાંકળ નથી, પરંતુ ઉત્તર ભારતની જીવનરેખા છે. આ પર્વતમાળા થાર રણની રેતી, ગરમી અને ધૂળના તોફાનોને દિલ્હી, હરિયાણા, પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશ અને રાજસ્થાનના ફળદ્રુપ વિસ્તારોમાં પહોંચતા અટકાવે છે. આ અરવલ્લી પર્વતમાળા ભૂગર્ભજળને રિચાર્જ કરે છે, જંગલો અને વન્યજીવનને ટેકો આપે છે અને લાખો લોકોને શ્વાસ લેવા યોગ્ય હવા પૂરી પાડે છે.
પરંતુ આજે, અરવલ્લી પર્વતમાળા ફરી એકવાર રાજકીય, કાનૂની અને પર્યાવરણીય સંઘર્ષનું કેન્દ્ર બની ગઈ છે. સુપ્રીમ કોર્ટમાં દાખલ કરાયેલા સરકારી જવાબ બાદ, રાજસ્થાન, હરિયાણા, ગુજરાત અને દિલ્હીમાં સોશિયલ મીડિયા અને શેરીઓમાં હોબાળો મચી ગયો છે. આ પ્રશ્ન ફક્ત કાનૂની વ્યાખ્યાનો નથી, પરંતુ ભાવિ પેઢીઓના ભવિષ્યનો છે.
ત્રણ રાજ્યોમાં વિરોધનો સૂર ઉઠ્યો
અરવલ્લી પર્વતમાળા અંગે સુપ્રીમ કોર્ટમાં સરકારના જવાબ બાદ, રાજસ્થાન સહિત ત્રણ રાજ્યોમાં રાજકારણ ગરમાયું છે. સોશિયલ મીડિયાથી લઈને રાજકીય વર્તુળો સુધી, લોકો આ મુદ્દા પર અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે. પર્યાવરણીય નિષ્ણાતો અને સામાન્ય લોકો સરકારની નીતિઓ પર સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે, જ્યારે વિપક્ષ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ તેને રાજ્ય અને ઉત્તર ભારતના ભવિષ્ય સાથે સંબંધિત મુદ્દો જાહેર કર્યો છે અને રસ્તા પર ઉતરવાની જાહેરાત કરી છે.
અશોક ગેહલોત #Aravalli બચાવો અભિયાનને સમર્થન આપે છે
કાર્યકર્તાઓએ "Aravalli બચાવો" નામનું સોશિયલ મીડિયા પર એક અભિયાન શરૂ કર્યું છે અને સરકારની નીતિઓ પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે. ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે અરવલ્લીની પ્રસ્તાવિત નવી વ્યાખ્યા સામે વાંધો ઉઠાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે અરવલ્લીને માત્ર ઊંચાઈ કે ટેકનિકલ પરિમાણો દ્વારા જ નહીં, પરંતુ તેના પર્યાવરણીય મહત્વ દ્વારા પણ જોવું જોઈએ. ગેહલોતે #Aravalli બચાવો અભિયાનના સમર્થનમાં પોતાનો સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલ પિક્ચર પણ બદલ્યું છે, તેને નવી વ્યાખ્યા સામે પ્રતીકાત્મક વિરોધ ગણાવ્યો છે.
ગેહલોતે કહ્યું કે અરવલ્લી પર્વતમાળા ઉત્તર ભારત માટે એક કુદરતી રક્ષણાત્મક દિવાલ છે, જે થાર રણની રેતી અને ગરમીને દિલ્હી, હરિયાણા અને પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશ સુધી પહોંચતા અટકાવે છે. જો ટેકરીઓ અને ખાડાવાળા વિસ્તારો ખાણકામ માટે ખુલ્લા મૂકવામાં આવે છે, તો રણીકરણ ઝડપી બનશે અને તાપમાન ખતરનાક રીતે વધશે. અરવલ્લી પર્વતમાળા અને જંગલો NCR અને આસપાસના વિસ્તારો માટે ફેફસાં તરીકે કાર્ય કરે છે. તેઓ ધૂળના તોફાનો અને પ્રદૂષણને રોકવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.
તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે જો અરવલ્લીની પહાડીઓ નબળી પડશે, તો પ્રદૂષણની સ્થિતિ વધુ ખરાબ થશે. પાણીની કટોકટી અંગે, ગેહલોતે જણાવ્યું હતું કે અરવલ્લીની પહાડીઓ ભૂગર્ભજળ રિચાર્જનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે. પહાડીઓના નુકસાનનો અર્થ પીવાના પાણીની તીવ્ર અછત, વન્યજીવનનો નાશ અને સમગ્ર ઇકોલોજીકલ સિસ્ટમમાં વિક્ષેપ થશે.
સુપ્રીમ કોર્ટમાં સરકારનો જવાબ ચિંતા વ્યક્ત કરે છે
અરવલ્લી પર્વતમાળા અંગે સરકારનો જવાબ જણાવે છે કે અરવલ્લીને ઓળખવા અને સંરક્ષણ માટે સીમાઓ નક્કી કરવા માટે ઊંચાઈનો આધાર હોવો જોઈએ. સરકારના મતે, ફક્ત જમીનની સપાટીથી 100 મીટર કે તેથી વધુ ઊંચાઈ ધરાવતી ટેકરીઓ જ અરવલ્લીની પહાડીનો ભાગ ગણાશે. 100 મીટરથી ઓછી ઊંચાઈ ધરાવતા ટેકરા, નાની ટેકરીઓ અને ગાબડાવાળા વિસ્તારોને અરવલ્લીની વ્યાખ્યામાં શામેલ ન કરવા જોઈએ.
સરકારે કોર્ટમાં એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે આ વ્યાખ્યા વૈજ્ઞાનિક આધારો પર આધારિત છે અને સંરક્ષણ અને વિકાસ વચ્ચે સંતુલન સ્થાપિત કરશે. કેન્દ્રનો દલીલ છે કે સ્પષ્ટ અને મર્યાદિત વ્યાખ્યાના અભાવે નીતિગત મૂંઝવણ ઊભી થઈ છે, અને તેને ઉકેલવા માટે આ પગલું જરૂરી છે.
રસપ્રદ વાત એ છે કે, 2002 માં, ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે પોતે રાજસ્થાનમાં આ વ્યાખ્યા સ્વીકારી હતી. તે જ સમયે, રાજસ્થાનમાં 100 મીટર કે તેથી વધુ ઊંચા ટેકરીઓને અરવલ્લી ટેકરીઓ ગણીને ખાણકામ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
તાજેતરના વિવાદ પાછળનું વાસ્તવિક કારણ શું છે?
ફોરેસ્ટ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા (FSI) એ 10,000 ટેકરીઓને અરવલ્લી ટેકરીઓ જાહેર કરી અને આ વિસ્તારોમાં ખાણકામ બંધ કરવાનો આદેશ આપ્યો. રાજસ્થાન સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અપીલ કરી, જેમાં દલીલ કરવામાં આવી કે આનાથી તમામ ખાણકામ બંધ થઈ જશે. સુપ્રીમ કોર્ટે એક નવો કાયદો બનાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો, જેમાં કહેવામાં આવ્યું કે હાલના ખાણકામ કામગીરી ચાલુ રાખી શકાય છે, પરંતુ તેમને સાબિત કરવા માટે નવી પરવાનગી મેળવવી પડશે કે તેઓ ખાણકામ અને પર્યાવરણીય નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરી રહ્યા નથી.
અપડેટ મુજબ, લગભગ 8,000 સ્થળોએ ખાણકામ પ્રવૃત્તિઓને ફરીથી મંજૂરી આપવામાં આવી છે, જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશો પર રચાયેલી સમિતિને રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં અને નિયમો ઘડવામાં બે વર્ષ લાગી શકે છે.
કેમ ખતરનાક છે?
કથિત સરકારી મિલીભગતથી, ૧૦૦ મીટર કે તેથી વધુ ઊંચા ટેકરીઓ ૬૦ કે ૮૦ મીટર ઊંચી હોવાનો દાવો કરીને ખાણકામ કરવામાં આવે છે, અને તેઓ સરકારી પરવાનગી મેળવે છે. તેઓ ટેકરીઓની ઊંચાઈ માપવા માટે અલ્ટિમીટરનો ઉપયોગ કરે છે, જોકે સરકારે અનેક વખત કહ્યું છે કે અલ્ટિમીટર પર્વતની ઊંચાઈ માપી શકતા નથી. આ વ્યક્તિઓ સામે બે સ્થળોએ, અલવર અને સિરોહીમાં પણ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. ૨૦૦૯ થી ૨૦૧૫ સુધી, રાજસ્થાનમાં આ રીતે સેંકડો પરમિટ આપવામાં આવી હતી. આ વ્યક્તિઓ સામે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી, પરંતુ તેમને કોર્ટે રાહત આપી હતી. એકલા રાજસ્થાનમાં ૧૦૦ થી વધુ ખાણકામ ચાલી રહ્યું છે, જ્યાં લોકો દાવો કરે છે કે અરવલ્લી ટેકરીઓ ૧૦૦ મીટરથી વધુ ઊંચી છે, પરંતુ ખાણકામ કામગીરી સરકારી મિલીભગતથી કાગળ પર ૬૦ થી ૮૦ મીટર બતાવીને ચલાવવામાં આવી રહી છે.
NSUI રાજસ્થાને રસ્તા પર ઉતરવાની જાહેરાત કરી
NSUI રાજસ્થાનના પ્રદેશ પ્રમુખ વિનોદ જાખડે જણાવ્યું હતું કે NSUI રાજસ્થાને અરવલ્લી પર્વતમાળા અંગે સરકારના નિર્ણયોનો વિરોધ કરવા માટે રસ્તા પર ઉતરવાની જાહેરાત કરી છે. આ સંગઠન 26 ડિસેમ્બરે સવારે 11 વાગ્યે જયપુરમાં "અરવલ્લી બચાવો" કૂચનું આયોજન કરશે. આ કૂચ શહીદ સ્મારક પોલીસ કમિશનરેટથી શરૂ થશે અને કલેક્ટર કચેરી સર્કલ સુધી આગળ વધશે. પર્યાવરણીય સંગઠનો અને વિપક્ષોનું કહેવું છે કે અરવલ્લીની આશરે 80 થી 90 ટકા ટેકરીઓ 100 મીટરથી ઓછી ઉંચી છે, જે ખાણકામ અને બાંધકામ પ્રવૃત્તિઓ માટે માર્ગ મોકળો કરી શકે છે.
