SBIનો મોટો નિર્ણય: 1 ડિસેમ્બર 2025થી બંધ થઈ જશે આ સર્વિસ, ખાતાધારકો પર પડશે મોટી અસર
SBI service closure: દેશની સૌથી મોટી બેંક, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) એ તેની ડિજિટલ સેવાઓ અંગે એક મોટી અપડેટ જાહેર કરી છે. બેંકે જાહેરાત કરી છે કે 30 નવેમ્બર, 2025 પછી, OnlineSBI અને YONO Lite પર mCash દ્વારા પૈસા મોકલવાની અને દાવો કરવાની સુવિધા બંધ કરવામાં આવશે.
SBI service closure: આ સેવાનો અર્થ એ થયો કે 1 ડિસેમ્બર, 2025 થી, ગ્રાહકો લાભાર્થી નોંધણી વિના mCashનો ઉપયોગ કરીને પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકશે નહીં.
mCash બંધ થવાથી ગ્રાહકો પર શું અસર પડશે?
SBIના આ નિર્ણયની સૌથી વધુ અસર એવા ગ્રાહકો પર પડશે જેઓ પહેલા કોઈનો મોબાઈલ નંબર અથવા ઈમેલ આઈડી દાખલ કરીને તાત્કાલિક પૈસા મોકલી શકતા હતા. હવે, આવા ગ્રાહકોએ UPI, IMPS, NEFT અને RTGS જેવા અન્ય ડિજિટલ વિકલ્પો અપનાવવા પડશે, જેને બેંકે સુરક્ષિત જાહેર કર્યા છે.
SBI એ શું કહ્યું?
SBI એ તેની વેબસાઇટ પર એક નોટિસ જાહેર કરીને જણાવ્યું છે કે 30 નવેમ્બર, 2025 પછી, mCash મોકલવાની અને દાવો કરવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. ફંડ ટ્રાન્સફર માટે કૃપા કરીને UPI, IMPS, NEFT અને RTGS જેવી અન્ય પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરો.
mCash શું હતું અને તે કેવી રીતે કામ કરતું હતું?
mCashએ SBIની એક સુવિધા હતી, જે ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ વપરાશકર્તાઓને લાભાર્થી ઉમેર્યા વિના, ફક્ત પ્રાપ્તકર્તાનો મોબાઇલ નંબર અથવા ઇમેઇલ ID દાખલ કરીને પૈસા મોકલવાની મંજૂરી આપતી હતી.
પૈસા મોકલ્યા પછી, પ્રાપ્તકર્તાને SMS/ઇમેઇલ દ્વારા એક સુરક્ષિત લિંક અને 8-અંકનો પાસકોડ પ્રાપ્ત થતો.
લિંક ખોલીને અને પાસકોડ દાખલ કરીને, પ્રાપ્તકર્તા તેમના કોઈપણ બેંક ખાતામાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકતો હતો.
mCash એપ્લિકેશન દ્વારા ઉપલબ્ધ મુખ્ય સુવિધાઓ
- પાસકોડ દાખલ કરીને મોકલેલી રકમનો દાવો કરવો
- કોઈપણ બેંક ખાતામાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવા
- IFSC અને એકાઉન્ટ નંબરને મનપસંદ તરીકે સાચવવા
mCash યુઝર હવે શું કરશે?
- હવે, બધા ગ્રાહકો SBIની UPI એપ્લિકેશન, BHIM SBI Pay, અથવા અન્ય UPI એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરીને ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરી શકશે.
- UPI દ્વારા પૈસા મોકલવાની સરળ રીત
- BHIM SBI Pay એપ ખોલો અને લોગ ઇન કરો.
- પે વિકલ્પ પર ટેપ કરો.
- VPA એકાઉન્ટ, IFSC અથવા QR કોડ વચ્ચે પસંદગી કરો.
- વિગતો દાખલ કરો અને ડેબિટ એકાઉન્ટ પસંદ કરો.
- તમારો UPI પિન દાખલ કરો અને ચુકવણીની પુષ્ટિ કરો.
