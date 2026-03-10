Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaકોરોના વેક્સિન પર સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો નિર્ણય: સાઈડ ઈફેક્ટ મુદ્દે વળતર નીતિ બનાવવા કેન્દ્ર સરકારને આદેશ

કોરોના વેક્સિન પર સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો નિર્ણય: સાઈડ ઈફેક્ટ મુદ્દે વળતર નીતિ બનાવવા કેન્દ્ર સરકારને આદેશ

Supreme Court Corona Vaccine: કોરોના વેક્સિનની આડઅસરો (સાઈડ ઈફેક્ટ્સ) ને કારણે થતા મૃત્યુના કિસ્સામાં હવે લોકોને વળતર મળી શકશે. સુપ્રીમ કોર્ટે આ અંગે યોગ્ય વળતર નીતિ (Compensation Policy) તૈયાર કરવા માટે કેન્દ્ર સરકારને નિર્દેશ આપ્યો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 10, 2026, 03:08 PM IST
  • સુપ્રીમ કોર્ટે કોરોના વેક્સિનને લઈને સરકારને મહત્વપૂર્ણ આદેશ
  • મોતના કિસ્સામાં હવે લોકોને મળી શકશે વળતર!!
  • સાઈડ ઈફેક્ટ મુદ્દે વળતર નીતિ બનાવવા કેન્દ્ર સરકારને નિર્દેશ
  • બે છોકરીઓના માતા-પિતાએ દાખલ કરી હતી અરજી
     

Trending Photos

કોરોના વેક્સિન પર સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો નિર્ણય: સાઈડ ઈફેક્ટ મુદ્દે વળતર નીતિ બનાવવા કેન્દ્ર સરકારને આદેશ

Corona Vaccine News: સુપ્રીમ કોર્ટે કોરોના વેક્સિનને લઈને કેન્દ્ર સરકારને એક મહત્વપૂર્ણ આદેશ આપ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે જસ્ટિસ વિક્રમ નાથ અને જસ્ટિસ સંદીપ મહેતાની બેન્ચે એક અરજીનો નિકાલ કરતા જણાવ્યું હતું કે, રસીની સાઈડ ઈફેક્ટથી થતા નુકસાન અથવા મૃત્યુના કિસ્સામાં વળતર માટેની નીતિ બનાવવી જોઈએ. આ અરજીમાં વેક્સિનેશન બાદ જીવ ગુમાવનાર પીડિતોના પરિવારોને આર્થિક સહાય આપવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

સુપ્રીમ કોર્ટે પેનલ બનાવવાનો કર્યો ઇનકાર 
સુપ્રીમ કોર્ટે કોવિડ-19 વેક્સિનેશનની પ્રતિકૂળ અસરોની તપાસ માટે નિષ્ણાત પેનલ બનાવવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો છે. તેમણે કેન્દ્ર સરકારને વળતર નીતિ ઘડવા અને રસીકરણની પ્રતિકૂળ અસરો અંગેનો ડેટા જાહેર કરવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો છે. આ ડેટા એકવાર નહીં, પરંતુ સમયાંતરે જાહેર કરવાનો છે. અરજીનો નિકાલ કરતા બેન્ચના બે ન્યાયાધીશોએ નિર્દેશ આપ્યો કે રસીકરણની પ્રતિકૂળ અસરો પર દેખરેખ રાખવા માટેની હાલની સિસ્ટમ યથાવત રહે.

સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાના નિર્ણયના મુદ્દાઓ પણ કર્યા સ્પષ્ટ
તમને જણાવી દઈએ કે સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પષ્ટપણે નિર્દેશ આપ્યો છે કે કોવિડ-19 વેક્સિનેશનની આડઅસરોની તપાસ માટે અલગ સમિતિ બનાવવાની જરૂર નથી. તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે નીતિ બનાવવાનો અર્થ એ નથી કે વ્યક્તિઓ કાયદાકીય આશ્રય લઈ શકશે નહીં. તેમજ વળતર નીતિ બનાવવાનો અર્થ એ નથી કે કેન્દ્ર સરકાર અથવા દેશની કોઈપણ અન્ય સત્તાએ પોતાની ભૂલ સ્વીકારી છે અથવા કાયદાકીય જવાબદારી સ્વીકારી છે, જેનાથી પીડિતોને કોર્ટનો સંપર્ક કરતા અટકાવી શકાય છે.

બે છોકરીઓના માતા-પિતાએ દાખલ કરી હતી અરજી
ઉલ્લેખનીય છે કે, કોવિડ-19 વેક્સિન લીધા પછી બે છોકરીઓના આડઅસરોને કારણે મૃત્યુ થયા હતા. આ અરજી બંને છોકરીઓના માતા-પિતા દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી. અરજીમાં માંગ કરવામાં આવી હતી કે કોવિડ-19 રસીકરણ પછી દેશભરમાં થયેલા તમામ મૃત્યુની તપાસ કરવામાં આવે અને મૃત્યુની તપાસ માટે એક સ્વતંત્ર સમિતિ બનાવવામાં આવે. મૃતકોના શબપરીક્ષણ અને પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટની પણ તપાસ કરવામાં આવે. મૃતકોના પરિવારોને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા વળતર પણ આપવામાં આવે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Supreme Court Order Covid 19 Corona Vaccine Side Effects Compansation Policy

Trending news