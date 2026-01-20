ખાલી ગાળથી SC/ST એક્ટ નહીં લાગે, ઇરાદો સાબિત કરવો જરૂરી... સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો ચુકાદો
SC ST Act: કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે ફરિયાદીનું જાતિના આધારે અપમાન કરવાનો સ્પષ્ટ ઇરાદો હોવો જોઈએ. પટના હાઈકોર્ટના નિર્ણયને પડકારતા, સુપ્રીમ કોર્ટે આ કેસમાં FIR અને ચાર્જશીટમાં જાતિ આધારિત અપમાનનો અભાવ હોવા પર ભાર મૂક્યો હતો. SC/ST કાયદાની કલમ 3(1)ની જોગવાઈઓનો પુનરોચ્ચાર કરતા, કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે ફક્ત અપમાનજનક ભાષાનો ઉપયોગ ગુનો નથી બનતો.
SC ST Act: "અનુસૂચિત જાતિ અથવા અનુસૂચિત જનજાતિના વ્યક્તિ સામે અપમાનજનક ભાષાનો ઉપયોગ કરવો એ SC/ST કાયદા હેઠળ ગુનો ગણવામાં આવશે નહીં સિવાય કે જાતિ સંબંધિત શબ્દોનો ઉપયોગ સ્પષ્ટપણે પ્રેરિત અને જાતિના આધારે વ્યક્તિને અપમાનિત કરવા અથવા અપમાનિત કરવાનો હેતુ ધરાવતો હોય.
ગુનો બનતો નથી
આ નિર્ણય દ્વારા, સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે અનુસૂચિત જાતિ અથવા અનુસૂચિત જનજાતિના વ્યક્તિ સામે ફક્ત અપશબ્દોનો ઉપયોગ કરવાથી અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ (અત્યાચાર નિવારણ) અધિનિયમ, 1989 હેઠળ આપમેળે ગુનો બનતો નથી.
ફોજદારી કાર્યવાહી રદ કરવાનો આદેશ આપ્યો
તેના નિર્ણયમાં, ન્યાયાધીશ જે.બી. પારડીવાલા અને આલોક આરાધેની બેન્ચે અપીલકર્તા સામે ફોજદારી કાર્યવાહી રદ કરવાનો આદેશ આપ્યો. તેના નિર્ણયમાં, બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે એફઆઈઆર કે ચાર્જશીટમાં એવો આરોપ નથી કે અપીલકર્તાએ ફરિયાદીને તેની જાતિના કારણે અપમાનિત કર્યું હતું કે ડરાવ્યું હતું.
અરજી પર સુનાવણી
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે ફક્ત અપશબ્દોનો ઉપયોગ કરવાથી અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ (અત્યાચાર નિવારણ) અધિનિયમ, 1989 હેઠળ ગુનો બનતો નથી, સિવાય કે દુર્વ્યવહારનો હેતુ તેની જાતિના આધારે વ્યક્તિનું અપમાન કરવાનો હોય. બેન્ચે પટણા હાઈકોર્ટના નિર્ણયને પડકારતી અપીલકર્તા કેશવ મહતો દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજી પર સુનાવણી કરી હતી.
બેન્ચે પોતાના નિર્ણયમાં જણાવ્યું હતું કે, આ કેસમાં, ટ્રાયલ કોર્ટ અને હાઈકોર્ટ બંનેએ SC/ST એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી ચાલુ રાખવામાં ભૂલ કરી છે, કારણ કે FIR અને ચાર્જશીટમાં ક્યાંય પણ જાતિ આધારિત અપમાન અથવા ધાકધમકીનો કોઈ આરોપ નથી.
સજાપાત્ર ગુનાનો દોષિત
સુપ્રીમ કોર્ટે અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ (અત્યાચાર નિવારણ) અધિનિયમ, 1989ની કલમ 3(1)ની સંબંધિત જોગવાઈઓનો પુનરોચ્ચાર કર્યો, જે અત્યાચાર માટે ગુનાઓ અને સજાઓ નિર્ધારિત કરે છે. આ કાયદા હેઠળ, કોઈપણ જે, અનુસૂચિત જાતિ અથવા અનુસૂચિત જનજાતિ ન હોવા છતાં, જાહેર સ્થળે અનુસૂચિત જાતિ અથવા અનુસૂચિત જનજાતિના સભ્યને જાહેર સ્થળે જાતિના નામથી અપમાનિત કરવા અથવા દુર્વ્યવહાર કરવાના ઈરાદાથી ઇરાદાપૂર્વક અપમાન કરે છે અથવા ડરાવે છે, તે સજાપાત્ર ગુનાનો દોષિત છે.
હાઇકોર્ટે મહતોની અપીલ ફગાવી
અપીલકર્તા કેશવ મહતોએ પટણા હાઈકોર્ટના 15 ફેબ્રુઆરી, 2025ના નિર્ણયને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકાર્યો હતો, જેમાં ટ્રાયલ કોર્ટના સમન્સ આદેશમાં દખલ કરવાનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હતો. હાઇકોર્ટે મહતોની અપીલ ફગાવી દીધી, જેમાં આંગણવાડી કેન્દ્રમાં જાતિ આધારિત દુર્વ્યવહાર અને હુમલાના આરોપ હેઠળ નોંધાયેલી FIRના આધારે શરૂ કરાયેલી કાર્યવાહી રદ કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
અગાઉના ચુકાદાને ટાંકીને, સુપ્રીમ કોર્ટે SC/ST કાયદાની કલમ 3(1)(r)ની જોગવાઈઓનો ઉલ્લેખ કર્યો અને કહ્યું કે તેના હેઠળ કોઈ વ્યક્તિને દોષિત ઠેરવવા માટે, બે શરતો પૂરી કરવી આવશ્યક છે, એટલે કે, પ્રથમ, ફરિયાદી અનુસૂચિત જાતિ અથવા અનુસૂચિત જનજાતિનો હતો અને બીજું, ફરિયાદી સામે કોઈપણ અપમાન અથવા ધાકધમકી તે વ્યક્તિ અનુસૂચિત જાતિ અથવા અનુસૂચિત જનજાતિનો સભ્ય હોવાને કારણે હોવી જોઈએ.
