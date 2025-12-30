School Holiday : વર્ષના છેલ્લા દિવસે સ્કૂલો બંધ ! જાણો 31 ડિસેમ્બરે કયા રાજ્યોમાં રહેશે રજા
School Holiday on 31 December 2025 : ભારતના કેટલાક રાજ્યોમાં ભારે ઠંડી પડી રહી છે, જેના કારણે કેટલીક શાળાઓમાં રજા આપવામાં આવી છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, વર્ષના છેલ્લા દિવસે એટલે કે 31 ડિસેમ્બરે કયા રાજ્યોમાં શાળામાં રજા રહેશે.
School Holiday on 31 December 2025 : 2025નો છેલ્લો દિવસ 31 ડિસેમ્બર છે. આ પછી નવું વર્ષ શરૂ થાય છે. ત્યારે કયા રાજ્યોમાં 31 ડિસેમ્બરે શાળાઓ બંધ રહેશે ? શું બાળકોને વર્ષના છેલ્લા દિવસે શાળાએ જવું પડશે ? આ બધા સવાલોના જવાબ તમે આ લેખમાં જાણી શકો છો.
વર્ષના છેલ્લા દિવસે શાળાઓ ક્યાં બંધ રહેશે ?
વધતી ઠંડીને કારણે દેશના ઉત્તરીય રાજ્યોમાં શાળામાં રજાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે. કેટલીક જગ્યાએ શિયાળુ વેકેશન શરૂ થઈ ગયું છે, જ્યારે અન્ય જગ્યાએ શાળાઓ થોડા દિવસો માટે બંધ રાખવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. બિહાર, ઝારખંડ, પંજાબ, જમ્મુ અને કાશ્મીર અને ઉત્તર પ્રદેશ જેવા રાજ્યોમાં બુધવાર, 31 ડિસેમ્બરના રોજ શાળાઓ બંધ રહેશે. વધતી ઠંડીને કારણે આ રાજ્યોમાં શાળાઓ 31 ડિસેમ્બર સુધી બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
હિમાચલ પ્રદેશમાં શેડ્યૂલમાં ફેરફાર
હિમાચલ પ્રદેશમાં શાળાઓ બંધ નથી. શિયાળાને કારણે સમય બદલાયો છે. રાજ્યની બધી શાળાઓ સવારે 10:00 થી બપોરે 3:30 વાગ્યા સુધી કાર્યરત રહેશે, જ્યારે આંગણવાડી કેન્દ્રો સવારે 10:00 થી બપોરે 3:00 વાગ્યા સુધી કાર્યરત રહેશે.
આ રાજ્યો ઉપરાંત, દિલ્હી NCR, રાજસ્થાન, હરિયાણા અને કેરળમાં પણ કેટલીક શાળાઓ બંધ રાખવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. જો કે, સત્તાવાર પુષ્ટિ માટે તમે સ્કૂલનો સંપર્ક કરી શકો છો.
