ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

School Holiday: કડકડતી ઠંડીનો કહેર! 22 ડિસેમ્બરે કયા રાજ્યોમાં શાળાઓ રહેશે બંધ? જુઓ લિસ્ટ

22 December 2025 School Holiday: ઉત્તર ભારતમાં કડકડતી ઠંડી શરૂ થઈ ગઈ છે. આવી સ્થિતિમાં આવતીકાલે 22 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ કયા રાજ્યોમાં શાળાઓ બંધ રહેશે? ચાલો અમે તમને જણાવીએ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 21, 2025, 11:12 PM IST

School Holiday 22 December 2025: ઉત્તર ભારતમાં શિયાળાનો કહેર વધવા લાગ્યો છે. સતત શીતલહેરના કારણે તાપમાનમાં ઘટાડો નોંધાઈ રહ્યો છે. ગાઢ ધુમ્મસ અને વધતા વાયુ પ્રદૂષણને કારણે લાખો વિદ્યાર્થીઓના શાળાના સમય બદલાવ કરવામાં આવ્યા છે. સાથે જ ઘણી જગ્યાએ ધોરણ 5 સુધીના વિદ્યાર્થીઓ માટે શાળાઓ બંધ કરી દેવામાં આવી છે. આવી સ્થિતિમાં જે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓના મનમાં પ્રશ્ન થઈ રહ્યો છે કે, શું આવતીકાલે સોમવાર 22 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ શાળાઓ ખુલ્લી રહેશે? ચાલો જાણીએ સોમવારે કયા રાજ્યોમાં શાળાઓ બંધ રહેશે.

દિલ્હી
દિલ્હીમાં ઠંડી વધવાની સાથે હવાની ગુણવત્તા (Air Quality) અને ધુમ્મસ ગંભીર ચિંતાનો વિષય બન્યો છે. એર ક્વોલિટી ઈન્ડેક્સ (AQI) જોખમી સ્તરે પહોંચી ગયો છે, જેના કારણે અધિકારીઓએ ગ્રેડેડ રિસ્પોન્સ એક્શન પ્લાન (GRAP-IV) લાગુ કર્યો છે. જેથી પ્રદૂષણને નિયંત્રિત કરવામાં આવી શકે. આથી દિલ્હીની મોટાભાગની શાળાઓના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. નર્સરીથી ધોરણ 5 સુધીના વર્ગો ઓનલાઇન મોડમાં ચલાવવામાં આવી રહ્યા છે, જ્યારે ધોરણ 6 થી 9 અને 11 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે હાઈબ્રિડ મોડલ લાગુ કરવામાં આવ્યું છે. તેથી સોમવારે શાળાના બાળકોને સલાહ આપવામાં આવી છે કે, તેઓ ટાઈમિંગની સાથે મોડ તપાસ કરી લે.

ઉત્તર પ્રદેશ
શીતલહેર અને ગાઢ ધુમ્મસને કારણે ઉત્તર પ્રદેશના અનેક શહેરોમાં નર્સરીથી ધોરણ 8 સુધી અને કેટલાક વિસ્તારોમાં ધોરણ 12 સુધીના વર્ગો બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. તેથી આવતીકાલે શાળાએ જનારા વિદ્યાર્થીઓને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ શાળા ખુલ્લી છે કે નહીં અને તેના સમય વિશે ચોક્કસ તપાસ કરી લે.

બિહાર
બિહારમાં પણ હવે કડકડતી ઠંડીની સાથે ધુમ્મસે કહેર મચાવવાનું શરૂ કર્યું છે. જો કે, ત્યાં શાળાઓ બંધ કરવાને બદલે તેના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. તેથી આવતીકાલે બિહારની મોટાભાગની શાળાઓ સામાન્ય રીતે કાર્યરત રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને શાળાએ જતાં પહેલાં ટાઈમિંગની ચકાસણી કરી લેવા વિનંતી છે.

રાષ્ટ્રીય ગણિત દિવસ
નોંધનીય છે કે, આવતીકાલે 22 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ દેશના મહાન ગણિતશાસ્ત્રી શ્રીનિવાસ રામાનુજન અય્યંગરની જન્મજયંતિ નિમિત્તે દેશભરની શાળાઓ, કોલેજો અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં 'રાષ્ટ્રીય ગણિત દિવસ' ઉજવવામાં આવશે. આ ખાસ પ્રસંગે વિવિધ કાર્યક્રમો અને સેમિનાર આયોજિત કરવામાં આવશે, જેના દ્વારા તેમના યોગદાનને સન્માન આપવામાં આવશે અને યુવાનોને ગણિત પ્રત્યે જાગૃત કરવામાં આવશે.

