School Holidays: ઓક્ટોબર મહિનામાં બાળકોને મોજ, આટલા દિવસ બંધ રહેશે શાળાઓ, જુઓ રજાઓનું લિસ્ટ
School Holidays In October 2025: ઓક્ટોબર 2025 શાળાના બાળકો માટે ખૂબ જ ખાસ રહેશે કારણ કે આ મહિનામાં ગાંધી જયંતિ, દશેરા, દિવાળી, ભાઈબીજ અને છઠ જેવા મુખ્ય તહેવારોને કારણે ઘણી રજાઓ રહેશે.
Trending Photos
School Holidays In October 2025: ઓક્ટોબર 2025 સ્કૂલના બાળકો માટે ખાસ રહેવાનો છે. આ મહિનામાં એક બાદ એક મોટા તહેવાર આવી રહ્યાં છે. ગાંધી જયંતિ, દશેરા, દિવાળી, ગોવર્ધન પૂજા અને ભાઈબીજ જેવા પર્વને કારણે સ્કૂલોમાં ઘણા દિવસો સુધી રજા રહેશે. આ સાથે શનિવાર અને રવિવારની રજાઓ પણ હશે, જેનાથી વિદ્યાર્થીઓને આરામ અને તહેવારોનો આનંદ લેવાની તક મળશે. ગુજરાતમાં બાળકોનું દિવાળી વેકેશન પણ શરૂ થઈ જશે.
ઓક્ટોબરની શરૂઆત તહેવારો સાથે થવાની છે. 2 ઓક્ટોબરે ગાંધી જયંતિ અને દશેરા છે. તેવામાં બાળકો માટે આ દિવસે ડબલ સેલિબ્રેશનની તક હશે.
ઓક્ટોબરના રવિવાર અને શનિવાર
આ વખતે ઓક્ટોબરમાં કુલ ચાર રવિવાર આવશે- 5, 12, 19 અને 36 તારીખે. તો જે શાળામાં બીજા અને ચોથા શનિવારે રજા હોય છે, ત્યાં 11 અને 25 ઓક્ટોબરે રજા રહેશે. એટલે કે બાળકોને ભરપૂર રજાઓ મળશે.
મોટા તહેવારોની રજા
2 ઓક્ટોબર - ગાંધી જયંતિ અને દશેરા
20 ઓક્ટોબર - દિવાળી
22 ઓક્ટોબર - ગોવર્ધન પૂજા
23 ઓક્ટોબર - ભાઈબીજ
27 ઓક્ટોબર - લાલાઈ છઠ
28 ઓક્ટોબર - છઠ પૂજા
આ વર્ષે દિવાળી 20 ઓક્ટોબર, સોમવારના રોજ છે. તે પહેલા 19 ઓક્ટોબરે રવિવારની રજા હશે, ત્યારબાદ બીજા દિવસે દિવાળીની રજા હશે. ગોવર્ધન પૂજા અને ભાઈબીજ સળંગ 22 અને 23 ઓક્ટોબરે આવે છે. આનો અર્થ એ છે કે વિદ્યાર્થીઓ સતત ઘણા દિવસો સુધી તહેવારોનો આનંદ માણશે.
સતત રજાઓનો આનંદ માણવો
ઓક્ટોબરનો ત્રીજો અઠવાડિયું બાળકો માટે ખૂબ જ ખાસ રહેશે. રજાઓ 19 ઓક્ટોબર, રવિવારથી શરૂ થશે, ત્યારબાદ 20 ઓક્ટોબરે દિવાળી, 22 તારીખે ગોવર્ધન પૂજા અને 23 તારીખે ભાઈબીજ છે. આનો અર્થ એ છે કે શાળાએ જવાની જરૂર રહેશે નહીં. આ બાળકો અને પરિવારો બંને માટે આનંદનો પ્રસંગ હશે, કારણ કે દરેક વ્યક્તિ સાથે મળીને તહેવારોનો આનંદ માણી શકશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે