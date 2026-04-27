ભારે ગરમીને કારણે અનેક રાજ્યોમાં શાળાઓ બંધ, કેટલીક જગ્યાએ સમયમાં ફેરફાર

દેશમાં ભારે ગરમીને કારણે અનેક રાજ્યોમાં સરકારોએ શાળાઓ અંગે મહત્વના નિર્ણય લીધા છે. મોટા ભાગના રાજ્યોમાં શિક્ષણ સંસ્થાઓ બંધ કરવામાં આવી છે, તો કેટલીક જગ્યાએ શાળાના સમયમાં ફેરફાર કરાયા છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 27, 2026, 03:22 PM IST
દેશના અનેક શહેરોમાં તાપમાનનો પાસો 44-45 ડિગ્રી આસપાસ પહોંચી ગયો છે. ભીષણ ગરમીની અસર શાળાઓ પર પણ પડી છે. અનેક રાજ્યોમાં ગરમીને કારણે ઉનાળું વેકેશન જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે તો કેટલીક જગ્યાએ શાળાનો સમય નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. 

સવારથી જ સૂર્ય દેવતાનો પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો છે. બપોરના સમયે તો લૂ લાગવાની શરૂ થાય છે. તાપમાનના વધારાને કારણે ઘણા રાજ્યોમાં શૈક્ષણિક કેલેન્ડર પણ ખોરવાઈ ગયું છે. વિદ્યાર્થીઓને ગરમીથી બચાવવા માટે તત્કાલ પગલાં ભરવામાં આવ્યા છે.

જુઓ ગરમીને લીધે ક્યા રાજ્યોમાં ક્યા નિર્ણયો લેવાયા

છત્તીસગઢઃ છત્તીસગઢમાં ગરમીને કારણે ઉનાળુ વેકેશન પડી ગયું છે. રાજ્યમાં 20 એપ્રિલથી 15 જૂન સુધી રજાઓ આપી દેવામાં આવી છે. ગરમીને કારણે ઉનાળુ વેકેશન નિર્ધારિત સમય કરતા બે સપ્તાહ વહેલું શરૂ થઈ ગયું છે.

ઓડિશાઃ ઓડિશામાં ગરમીને કારણે શાળાઓ 27 એપ્રિલથી બંધ રહેશે.

પશ્ચિમ બંગાળઃ પશ્ચિમ બંગાળમાં 22 એપ્રિલથી રજાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. જોકે પહાડી જિલ્લા દાર્જલિંગમાં શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ ચાલુ છે.

ત્રિપુરાઃ ત્રિપુરામાં 24 એપ્રિલથી 1 મે સુધી ફરજીયાત શાળાઓ બંધ રાખવામાં આવી છે.

ઝારખંડ: રાજ્યમાં ગરમીથી પ્રભાવિત જિલ્લાઓમાં શાળાઓને અસ્થાયી બંધ રાખવાની સલાહ અધિકારીઓએ આપી છે.

દેહરાદૂન:  ઉત્તરાખંડમાં પણ ગરમીનો પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો છે. રાજ્યમાં 27 એપ્રિલ, સોમવારથી શાળાઓ બંધ રાખવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. આ નિર્દેશ આંગણવાડી કેન્દ્રો અને ધોરણ 1થી 12ની સરકારી અને ખાનગી શાળાઓને લાગૂ પડે છે.

કેટલાક રાજ્યોમાં ગરમીને કારણે શાળાના સમયમાં ફેરફાર
દેશના ઘણા રાજ્યોમાં ભારે ગરમીને કારણે શાળાના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. મોટા ભાગની શાળાઓ સવારના સમયે ચાલી રહી છે.

ઉત્તર પ્રદેશઃ સવારે 7.30થી બપોરે 12.30 સુધી

ઝારખંડઃ સવારે 7 કલાકથી 11.30 કલાક સુધી

બિહારઃ સવારે 11.30 કલાક સુધી

મધ્યપ્રદેશઃ સવારે 11.30 કલાકથી બપોરે 12.30 કલાક સુધી

ઓડિશાઃ સવારે 6.30 કલાકથી 10.30 કલાક સુધી

મહારાષ્ટ્રઃ સવારે 7 કલાકથી 11.15 કલાક સુધી

તો જે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ બંધ થઈ નથી તેના માટે આરોગ્ય જોખમને ઘટાડવા માટે ગરમી સુરક્ષા પ્રોટોકોલ લાગૂ કરવામાં આવ્યા છે. તેમાં મુખ્ય પગલું 'વોટર બેલ' પહેલ છે, જે દિલ્હી અને ઉત્તરાખંડમાં અપનાવવામાં આવે છે. જે વિદ્યાર્થીઓને હાઈડ્રેટેડ રહેવાની યાદ અપાવે છે.

આ સિવાય દિલ્હી અને તેલંગણામાં સવારે 11 કલાકથી સાંજે 4 કલાક સુધી આઉટડોર એક્ટિવિટી અને ગેમ્સ બંધ કરવામાં આવી છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

