Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

School Closed: 30 જાન્યુઆરીએ ક્યાં-ક્યાં બંધ રહેશે શાળાઓ? જાણો તમારા રાજ્યનું અપડેટ

School Closed: 30 જાન્યુઆરીના રોજ કેટલાક રાજ્યોમાં શાળાઓ બંધ જાહેર કરવામાં આવી છે. ચાલો જાણીએ કે તમારા રાજ્યમાં શાળાઓ ખુલ્લી રહેશે કે બંધ રહેશે અને જાણો શું છે નવું અપડેટ્સ?

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 30, 2026, 09:58 AM IST

Trending Photos

School Closed: 30 જાન્યુઆરીએ ક્યાં-ક્યાં બંધ રહેશે શાળાઓ? જાણો તમારા રાજ્યનું અપડેટ

School Closed: મહારાષ્ટ્ર સરકારે ડેપ્યૂટી સીએમ અજિત પવારના આકસ્મિક અવસાન પર ઊંડા શોક વ્યક્ત કરીને ત્રણ દિવસનો રાજ્ય શોક જાહેર કર્યો છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્યની તમામ સરકારી અને ખાનગી શાળાઓ અને કોલેજોને 28 જાન્યુઆરીથી 30 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી બંધ રાખવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. બારામતીમાં વિમાન દુર્ઘટનાના સમાચારથી સમગ્ર રાજ્યમાં શોક ફેલાયો છે, અને શ્રદ્ધાંજલિ રૂપે શુક્રવારે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ બંધ રહેશે. મુંબઈ યુનિવર્સિટીએ પણ આ સમયગાળા દરમિયાન નિર્ધારિત પોતાની પરીક્ષાઓ મુલતવી રાખી છે, અને નવી તારીખો ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે.

Add Zee News as a Preferred Source

સ્થાનિક સ્તરે મોટો નિર્ણય
તેલંગાણાના મુલુગુ જિલ્લામાં "મેદારમ જાતારા" તહેવારને કારણે 30 જાન્યુઆરીએ સ્થાનિક રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. જિલ્લાધિકારીના આદેશ મુજબ, એશિયાના સૌથી મોટા આદિવાસી તહેવારમાં લોકો ભાગ લઈ શકે તે માટે જિલ્લાની તમામ શાળાઓ, કોલેજો અને સરકારી કચેરીઓ આ દિવસે બંધ રહેશે. જોકે આ રજા મુલુગુ જિલ્લા અને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારો સુધી સીમિત છે, પરંતુ રાજ્યના બાકીના ભાગોમાં શાળાઓ રાબેતા મુજબ ખુલ્લી રહેશે. વહીવટીતંત્રે સ્પષ્ટતા કરી છે કે 14 ફેબ્રુઆરીએ આ રજાની ભરપાઈ કરવા માટે કાર્યકારી દિવસ રહેશે.

હવામાનની સ્થિતિઓ પર રહેશે નજર
દિલ્હી અને ઉત્તર પ્રદેશમાં કાલે, 30 જાન્યુઆરીના રોજ શાળા રજા અંગે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. ઠંડી અને શિયાળાની લાંબી રજાઓ પછી નિયમિત વર્ગો ફરી શરૂ થયા છે, તેથી વિદ્યાર્થીઓને સમયસર શાળામાં પહોંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ઉત્તર ભારતમાં ગાઢ ધુમ્મસ અને હળવો વરસાદ થવાની સંભાવના હોવા છતાં શિક્ષણ વિભાગે હજુ સુધી કોઈ બંધની સૂચના જારી કરી નથી. કોઈપણ મૂંઝવણ ટાળવા માટે વાલીઓને નિયમિતપણે શાળાના સત્તાવાર જૂથ અથવા નોટિસ બોર્ડ ચેક કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

સોશિયલ મીડિયાની અફવાઓથી બચો
શાળાની રજાઓ અંગે સોશિયલ મીડિયા પર ઘણીવાર અફવાઓ ફેલાતી હોય છે, જેને વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓએ ટાળવી જોઈએ. કોઈપણ રાજ્ય અથવા જિલ્લામાં રજાના નિર્ણયો સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર અથવા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા લેવામાં આવે છે. ભારે વરસાદ અથવા ભારે ઠંડી જેવી સ્થિતિઓ હોય તો જ છેલ્લી ઘડીની રજાઓ જાહેર કરવામાં આવે છે. સલામત રહેવા માટે, ફક્ત વિશ્વસનીય સમાચાર સ્ત્રોતો અને શાળા દ્વારા મોકલવામાં આવેલા મેસેજો પર વિશ્વાસ કરો. રજા ન હોય તો, બાળકોએ નિયમિતપણે તેમના પ્રોજેક્ટ્સ અને અભ્યાસ ચાલુ રાખવા જોઈએ.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
School HolidaysJanuary 30 closureMaharashtra schoolsTelangana schoolsIndia school update30 જાન્યુઆરીએ શાળા રજાઓબંધમહારાષ્ટ્રની શાળાઓતેલંગાણાની શાળાઓભારતની શાળા અપડેટ્સ

Trending news