8થી 13 ડિસેમ્બર સુધી આ રાજ્યોમાં બંધ રહેશે શાળાઓ, જાણો શું છે કારણ
School Holidays : ઘણા રાજ્યોમાં વિવિધ કારણોસર ડિસેમ્બરના બીજા અઠવાડિયામાં શાળાઓ બંધ રહેશે. હવામાન, હડતાળ અને ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને શાળાઓમાં રજા આપવામાં આવી છે.
Trending Photos
School Holidays : ડિસેમ્બરના બીજા અઠવાડિયામાં દક્ષિણ અને પશ્ચિમ ભારતના ઘણા ભાગોમાં શાળાઓ બંધ રહેશે. કારણો અલગ અલગ છે. કેટલીક જગ્યાએ દિત્વા વાવાઝોડા પછી બગડતા હવામાને પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ કરી છે, તો કેટલીક જગ્યાએ શિક્ષકોની હડતાળને કારણે શાળાઓ બંધ છે અને કેટલીક જગ્યાએ સ્થાનિક સંસ્થાઓની ચૂંટણીને કારણે રજા આપવામાં આવી છે. 8 ડિસેમ્બરથી 13 ડિસેમ્બર સુધી ઘણા રાજ્યોમાં શાળાઓ બંધ રહેવાની છે.
તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને આંધ્રપ્રદેશમાં વરસાદને કારણે શાળાઓ બંધ
દિત્વા વાવાઝોડાને કારણે દક્ષિણ ભારતના ઘણા ભાગોમાં હવામાન ઝડપથી બગડ્યું છે. તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદ ચાલુ છે. આને કારણે ઘણા જિલ્લાઓની શાળાઓ આગામી અઠવાડિયા સુધી બંધ રહેવાની શક્યતા છે. રાજ્ય સરકારો પરિસ્થિતિના આધારે દરરોજ રજાઓ જાહેર કરી રહી છે. માતાપિતાને સલાહ આપવામાં આવી છે કે તેઓ તેમના બાળકોને શાળાએ મોકલતા પહેલા સંબંધિત શાળાઓ સાથે સંપર્ક કરે.
મહારાષ્ટ્રમાં રાજ્યવ્યાપી શિક્ષકોની હડતાળના કારણે શિક્ષણ કાર્ય ખોરવાયું
મહારાષ્ટ્રમાં પરિસ્થિતિ તદ્દન અલગ છે. શિક્ષક સંગઠનો દ્વારા કરવામાં આવેલા મોટાપાયે આંદોલનને કારણે અહીં શિક્ષણ કાર્ય ખોરવાઈ ગયું છે. રાજ્યની આશરે 25,000 શાળાઓમાંથી આશરે 18,000 શાળાઓ (9મા-10મા ધોરણ)માં શિક્ષણ કાર્ય સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ ગયું છે. શિક્ષકો અને બિન-શિક્ષણ કર્મચારીઓ તેમની માંગણીઓ માટે દબાણ કરવા માટે હડતાળ પર છે, જેના પરિણામે ઘણા જિલ્લાઓમાં, ખાસ કરીને મરાઠવાડામાં, શાળાઓ બંધ છે. મુંબઈમાં તેની અસર ઓછી રહી છે, પરંતુ દેશના અન્ય ભાગોમાં શાળાઓ બંધ રહેવાની શક્યતા આગામી અઠવાડિયા સુધી ચાલુ રહે તેવી શક્યતા છે.
સરકારે ચેતવણી આપી છે કે હડતાળ પર બેઠેલા કર્મચારીઓને એક દિવસનો પગાર કાપવામાં આવી શકે છે. આનાથી શિક્ષક સંગઠનોનો ગુસ્સો વધુ ભડક્યો છે. તેઓ કહે છે, "એક દિવસનો પગાર કાપે એ અમારા અધિકારો પર હુમલો છે; જ્યાં સુધી અમારી માંગણીઓ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી આંદોલન ચાલુ રહેશે."
કેરળમાં 9 અને 11 ડિસેમ્બરે ચૂંટણીના કારણે રજા
સ્થાનિક સંસ્થાઓની ચૂંટણીઓને કારણે કેરળ સરકારે 9 અને 11 ડિસેમ્બરે સત્તાવાર રીતે શાળાઓમાં રજાઓ જાહેર કરી છે. આ બે દિવસ બધી સરકારી અને બિન-સરકારી શાળાઓ બંધ રહેશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે