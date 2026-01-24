Prev
વૈજ્ઞાનિકોનું મોટું એલર્ટ: ભારતની ધરતીમાં પડશે તિરાડ, હવે બદલાઈ જશે એશિયાનો નકશો ?


Indian Plate: ભારતના અનેક ભાગોમાં વારંવાર ભૂકંપના ઝટકા અનુભવાય છે, તેના માટે જમીનના પેટાળમાં રહેલી પ્લેટો જવાબદાર છે, અનેક પ્લેટો એક્ટિવ હોય છે, જ્યારે અનેક પ્લેટોમાં કોઈ હલચલ થતી નથી, ત્યારે ભારતના ઉત્તર ભાગમાં ફરી પ્લેટોને હલવાના કારણે વધારે ભૂકંપ આવે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 24, 2026, 04:13 PM IST

Indian Plate: આપણે હંમેશા હિમાલયને શક્તિ, ઊંચાઈ અને સ્થિરતાનું પ્રતીક માનતા આવ્યા છીએ, પરંતુ હવે વૈજ્ઞાનિકોની એક ચોંકાવનારી શોધે આ વિચારને હચમચાવી દીધો છે. હિમાલયના ઊંચા શિખરો નીચે, પૃથ્વીની અંદર એક પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે જેણે વૈજ્ઞાનિકોને પણ આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે. 

તાજેતરના સંશોધનો દર્શાવે છે કે તિબેટ નીચે ભારતીય ટેક્ટોનિક પ્લેટ ફક્ત અથડાઈ રહી નથી, પરંતુ બે ભાગમાં વિભાજીત થઈ રહી છે. અત્યાર સુધી, એવું માનવામાં આવતું હતું કે ભારતીય પ્લેટ યુરેશિયન પ્લેટ સાથે અથડાઈ રહી છે, જેનાથી હિમાલય ઉંચો થઈ રહ્યો છે. પરંતુ નવા પુરાવા સૂચવે છે કે કહાની ઘણી જટિલ છે.

વૈજ્ઞાનિકોએ શું નવું શોધી કાઢ્યું?

ભૂકંપના તરંગો પૃથ્વીની આંતરિક રચના વિશે એક્સ-રે જેવી માહિતી પ્રદાન કરે છે. આ તરંગોનો અભ્યાસ કરતા, વૈજ્ઞાનિકોએ શોધી કાઢ્યું કે ભારતીય પ્લેટનો ભારે અને ગીચ નીચલો સ્તર તૂટી રહ્યો છે અને નીચે તરફ ડૂબી રહ્યો છે, જ્યારે ઉપરનો સ્તર હજુ પણ ઉત્તર તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. આનો અર્થ એ છે કે પ્લેટ નમેલી નથી, પરંતુ સ્તર દ્વારા લેવલને અલગ કરી રહી છે. આ પ્રક્રિયા વૈજ્ઞાનિક રીતે ડિલેમિનેશન તરીકે ઓળખાય છે, અને તેના સ્પષ્ટ પુરાવા હિમાલય ક્ષેત્રમાં પહેલીવાર મળી આવ્યા છે.

આ શોધ આટલી ખાસ કેમ છે?

અત્યાર સુધી, પ્લેટ ટેકટોનિક્સના મોડેલો એવું માનતા હતા કે ખંડીય પ્લેટો કાં તો એકબીજાની નીચે ખસે છે અથવા વળે છે અને ઉપર ઉઠે છે. પરંતુ ભારતીય પ્લેટ એક નવા દ્રષ્ટિકોણને જન્મ આપે છે.

  • આ આપણને સમજવામાં મદદ કરશે:
  • હિમાલયમાં શા માટે વિશ્વના સૌથી ઊંચા પર્વતો બન્યા
  • તિબેટીયન ઉચ્ચપ્રદેશ કેવી રીતે વિસ્તર્યો અને આટલો ઊંચો થયો
  • અને પૃથ્વીની અંદર તણાવ કેવી રીતે એકઠો થાય છે

પૃથ્વીના આંતરિક ભાગની ઝલક કેવી રીતે મળી?

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ચીનના વૈજ્ઞાનિકોની સંયુક્ત ટીમે દક્ષિણ તિબેટમાં 90થી વધુ સિસ્મિક સ્ટેશન સ્થાપિત કર્યા. આ સાધનોમાંથી ડેટાનો ઉપયોગ કરીને, વૈજ્ઞાનિકોએ પૃથ્વીના આંતરિક ભાગનું 3D માળખું બનાવ્યું. આ મોડેલ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ભારતીય પ્લેટ પૃથ્વીની સપાટીથી લગભગ 100 કિલોમીટર નીચે તૂટી રહી છે. આ પ્રક્રિયા લાખો વર્ષોથી ધીમે ધીમે થઈ રહી છે.

તેની અસર શું હોઈ શકે છે?

આ શોધના દૂરગામી પરિણામો આવી શકે છે. વૈજ્ઞાનિકો હવે સમજી શકશે કે આ પ્રદેશમાં વારંવાર ભૂકંપ કેમ આવે છે. વધુમાં, હિમાલય અને તિબેટમાં ગરમ ​​ઝરણામાં જોવા મળતા હિલિયમ-3 ગેસને પણ આ પ્રક્રિયા સાથે જોડવામાં આવી રહ્યો છે. પ્લેટ ફાટવાથી પૃથ્વીની અંદરથી ગરમી અને વાયુઓ બહાર નીકળી શકે છે.

વૈજ્ઞાનિકોની ચેતવણી

જ્યારે આ શોધ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે, ત્યારે વૈજ્ઞાનિકો ઉતાવળમાં તારણો કાઢવાના મૂડમાં નથી. મોનાશ યુનિવર્સિટીના ભૂસ્તરશાસ્ત્રી ફેબિયો કેપિટાનીયો કહે છે કે આ પૃથ્વીની અંદર ચાલી રહેલી ખૂબ લાંબી પ્રક્રિયાની માત્ર એક નાની ઝલક છે. તેઓ કહે છે કે, અમે ફક્ત એક ઝલક જોઈ છે, સંપૂર્ણ ઘટના સમજવા માટે વધુ ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસની જરૂર છે.

આગળ શું?

વિજ્ઞાનીઓ હવે સેટેલાઇટ ડેટા અને કમ્પ્યુટર સિમ્યુલેશનનો ઉપયોગ કરીને આ પ્રક્રિયાને વધુ વિગતવાર સમજવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. 3D મોડેલિંગ નક્કી કરશે કે પ્લેટ ફાટવાથી ભવિષ્યમાં ભૂકંપનું જોખમ કેટલું વધી શકે છે. એક વાત ચોક્કસ છે, હિમાલય વિશ્વના સૌથી રહસ્યમય પર્વતોમાંનો એક છે, ફક્ત બહારથી જ નહીં પણ અંદરથી પણ.

