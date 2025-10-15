હીરાથી પણ મોંઘી વેચાય છે ભારતની આ કાકડી, એક કિલોની કિંમત સાંભળીને ઉડી જશે હોશ
Sea Cucumber Price in India: દુનિયામાં ઘણા ફળો અને શાકભાજી છે, જેની કિંમત સામાન્ય લોકોની પહોંચની બહાર હોય છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય કલ્પના કરી છે કે, એવી કોઈ કાકડી પણ હોઈ શકે છે, જેની કિંમત હીરા કરતાં પણ વધુ હોય? જી હા... ભારતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં જોવા મળતી 'સી કુકુમ્બર' (Sea Cucumber) નામનું જીવ લાખો રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામમાં વેચાય છે. આ કોઈ સામાન્ય શાકભાજી નથી, પરંતુ એક દરિયાઈ જીવ છે. જેની દાણચોરી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કરવામાં આવે છે. તેની કિંમત સાંભળીને કોઈપણ હેરાન થઈ જશે.
Sea Cucumber Price in India: ભારતમાં જોવા મળતું દરિયાઈ કાકડી કોઈ ફળ કે શાકભાજી નથી, પરંતુ એક અનોખું દરિયાઈ જીવ છે. તેને દરિયાઈ કાકડી (સી કુકુમ્બર) કહેવામાં આવે છે, જે સમુદ્રના ઊંડાણમાં જોવા મળે છે. આ જીવ દેખાવમાં કાકડી જેવું લાગે છે, તેથી તેનું નામ "દરિયાઈ કાકડી" રાખવામાં આવ્યું છે.
લાખોમાં વેચાય છે દરિયાઈ કાકડી
આ અનોખા જીવની કિંમત એટલી વધારે છે કે, સામાન્ય લોકો તેના વિશે વિચારી પણ શકતા નથી. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, તેની કિંમત પ્રતિ કિલોગ્રામ 250,000 રૂપિયા સુધી હોઈ શકે છે. આ જ કારણ છે કે તસ્કરો તેને ગેરકાયદેસર રીતે વેચે છે.
તમિલનાડુમાં થાય છે સૌથી વધુ તસ્કરી
ભારતમાં દરિયાઈ કાકડીની દાણચોરી મુખ્યત્વે તમિલનાડુ અને શ્રીલંકાના દરિયાકાંઠે થાય છે. અહીંથી તેને વિદેશમાં નિકાસ કરવામાં આવે છે. સરકારે તેને રોકવા માટે ઘણા પગલાં લીધાં છે, પરંતુ ગેરકાયદેસર વેપાર ચાલુ રહે છે.
દવાઓમાં થાય છે ઉપયોગ
દરિયાઈ કાકડીઓની ઊંચી કિંમતનું એક મુખ્ય કારણ તેમનું ઔષધીય મૂલ્ય છે. તેનો ઉપયોગ વિવિધ દવાઓ અને કોસ્મેટિક પ્રોડક્ટ્સ બનાવવામાં થાય છે. એવું માનવામાં આવે છે કે, તેમાં એન્ટ-ઈન્ફ્લેમેટરી અને એન્ટીઓકિસડન્ટ ગુણ હોય છે.
લુપ્તપ્રાય પ્રજાતિઓની શ્રેણીમાં સામેલ
તેની વધતી જતી તસ્કરી અને ઘટતી જતી સંખ્યાને કારણે દરિયાઈ કાકડી હવે લુપ્તપ્રાય દરિયાઈ પ્રજાતિ તરીકે સૂચિબદ્ધ થઈ છે. તેના રક્ષણ માટે ભારત સરકારે માછીમારી અને વેપાર પર કડક નિયંત્રણો લગાવ્યા છે.
કેમ છે આટલી ખાસ?
સી કુકુમ્બર દરિયાઈ જીવસૃષ્ટિ માટે મહત્વપૂર્ણ છે. તેઓ દરિયાના તળિયા પરની ગંદકી અને મૃત કાર્બનિક પદાર્થોને સાફ કરે છે. એટલે કે તે સમુદ્રનું "નેચરલ ક્લીનર" છે. તેથી વૈજ્ઞાનિકો આ અનોખા દરિયાઈ પ્રાણીને લુપ્ત થતા અટકાવવા માટે સંરક્ષણ પ્રયાસો પર ભાર મૂકી રહ્યા છે.
