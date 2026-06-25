કેતન હત્યાકાંડમાં ખૂલવા લાગ્યા 'ગુપ્ત' રહસ્યો, ચેતન-સિયા એકબીજા પર લગાવી રહ્યા છે હત્યાનો આરોપ; હવે ઉતરવા લાગ્યું મોહબ્બતનું ભૂત!

Ketan Agrawal Murder Case: પુણેના કેતન અગ્રવાલ હત્યાકાંડમાં દરેક એંગલથી તપાસ ચાલી રહી છે. રિયલ એસ્ટેટ કારોબારીને તેમની મંગેતરે 18 જૂનના રોજ પુણેના લોહગઢ કિલ્લા પરથી ધક્કો મારી દીધો હતો. ખીણમાં પડવાના કારણે કેતનનું મોત નીપજ્યું હતું. આરોપ છે કે, સિયા ગોયલ અને તેના કથિત પ્રેમી ચેતને મળીને હત્યાનું પ્લાનિંગ કર્યું હતું.
ચેતન અને સિયાની પોલીસે ધરપકડ કરી છે અને આ મામલે પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. આ દરમિયાન એક મહત્વની માહિતી સામે આવી છે. પોલીસનું કહેવું છે કે, તપાસ દરમિયાન બન્નેના નિવેદનોમાં ભારે વિરોધાભાસ જોવા મળ્યો છે. આ ઉપરાંત પોલીસની સામે જ બન્નેએ એકબીજાને દોષી ઠેરવવાનું શરૂ કરી દીધું. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સિયા અને ચેતને એકબીજા પર કેતનની હત્યા કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.
કેફેમાં મળ્યા હતા ચેતન અને સિયા
TOIના એક રિપોર્ટમાં પોલીસ સૂત્રોના હવાલાથી દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, સિયા અને ચેતન ચૌધરી છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી એકબીજાના સંપર્કમાં હતા. કથિત રીતે કેતનની હત્યા થઈ તેના બરાબર એક દિવસ પહેલા ચેતન અને સિયાએ શહેરમાં એક કેફેમાં મુલાકાત કરી હતી. નોંધનીય છે કે, પોલીસે પણ શરૂઆતમાં આ મામલાને માત્ર એક અકસ્માત માન્યો હતો. જો કે, બાદમાં તપાસમાં આ મામલાની પોલ ખૂલી ગઈ.
પોલીસ પૂછપરછ દરમિયાન જ્યારે બન્ને આરોપીઓનો સામનો કરાવવામાં આવ્યો, ત્યારે તેમની એકતા તૂટી ગઈ અને બન્ને એકબીજા પર હત્યાનો આરોપ લગાવવા લાગ્યા. ઉલ્લેખનીય છે કે, પોલીસે અત્યાર સુધીમાં કેતન હત્યાકાંડ મામલે ઇલેક્ટ્રોનિક પુરાવા એકત્ર કર્યા છે, જેની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ એ વાતની પણ તપાસ કરી રહી છે કે, શું આ મામલામાં કોઈ અન્ય આરોપી સામેલ છે કે પછી માત્ર આ બન્ને જ સામેલ હતા.
18 જૂનના રોજ થઈ હતી કેતનની હત્યા
નોંધનીય છે કે, રિયલ એસ્ટેટ કારોબારી 26 વર્ષના કેતન અગ્રવાલની હત્યા 18 જૂનના રોજ કરવામાં આવી હતી. પુણેના લોહગઢ કિલ્લામાં ખડક પરથી કથિત રીતે કેતનની મંગેતરે તેને ધક્કો મારી દીધો હતો. ખીણમાં પડવાને કારણે કેતનનું મોત નીપજ્યું હતું. શરૂઆતમાં આ મામલાને અકસ્માતે થયેલા મોત તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યો હતો. જો કે, બાદમાં કહાની કંઈક અલગ જ નીકળી, જેણે લોકોને ચોંકાવી દીધા. હાલમાં આરોપી સિયા અને ચેતન પોલીસના 7 દિવસના રિમાન્ડ પર છે.