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કેતન હત્યાકાંડમાં ખૂલવા લાગ્યા 'ગુપ્ત' રહસ્યો, ચેતન-સિયા એકબીજા પર લગાવી રહ્યા છે હત્યાનો આરોપ; હવે ઉતરવા લાગ્યું મોહબ્બતનું ભૂત!

Pune Murder Case: પુણેના કેતન અગ્રવાલ હત્યાકાંડ મામલે તપાસ ચાલી રહી છે. આ દરમિયાન એક નવો ખુલાસો થયો છે. મામલાની તપાસ કરી રહેલી પોલીસે જેવા જ ચેતન અને સિયાને આમને-સામને લાવ્યા, ત્યારે બન્નેએ એકબીજા પર હત્યાના આરોપ લગાવવાનું શરૂ કરી દીધું.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 25, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:10 PM IST
કેતન હત્યાકાંડમાં ખૂલવા લાગ્યા 'ગુપ્ત' રહસ્યો, ચેતન-સિયા એકબીજા પર લગાવી રહ્યા છે હત્યાનો આરોપ; હવે ઉતરવા લાગ્યું મોહબ્બતનું ભૂત!
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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