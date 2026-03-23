અસમમાં ભાજપને ચૂંટણી ટાણે મોટો ઝટકો, દિગ્ગજ નેતાએ કોંગ્રેસનો 'હાથ' પકડી લીધો
Nandita Gorlosa Joins Congress: એકબાજુ જ્યાં અસમમાં વિધાનસભા ચૂંટણી નજીક છે ત્યાં કોંગ્રેસે પાર્ટીને મોટો ઝટકો આપ્યો છે. હિમંતા સરકારમાં ઉર્જા મંત્રી એવા નંદિતા ગોરલોસાએ અચાનક પાર્ટી છોડીને કોંગ્રેસનો પંજો પકડી લીધો છે. જાણો કેમ તેમણે ચૂંટણી ટાણે પાર્ટી બદલી?
- નંદિતા ગોરલોસા હિમંતા બિસ્વા સરમા સરકારમાં ઉર્જા મંત્રી છે.
- ભાજપે ટિકિટ ન આપતા તેઓ નારાજ થયા અને કોંગ્રેસમાં જોડાઈ ગયા.
- કોંગ્રેસે તેમના માટે હાફલાંગ વિધાનસભા બેઠક ખાલી કરી ટિકિટ આપી.
પૂર્વોત્તર રાજ્ય અસમમાં વિધાનસભા ચૂંટણી ઢૂંકડી છે. 9મી એપ્રિલે એક જ તબક્કામાં મતદાન થવાનું છે અને તે પહેલા રાજ્યની સત્તાધારી પાર્ટી BJPને મોટો ઝટકો મળ્યો છે. હિમંતા બિસ્વા સરમા સરકારમાં ઉર્જા મંત્રી નંદિતા ગોરલોસાએ ભાજપ સાથે છેડો ફાડીને કોંગ્રેસનો ખેસ ધારણ કર્યો છે. એવું કહેવાય છે કે ભાજપે ટિકિટ ન આપતા તેઓ નારાજ થયા અને કોંગ્રેસમાં જોડાઈ ગયા.
કોંગ્રેસે ગોરલોસા માટે સીટ ખાલી કરી
કોંગ્રેસે મહિલા નેતા નંદિતા ગોરલોસાના રાજકીય પાવરને જાણ્યો અને હાફલાંગ વિધાનસભા સીટથી અગાઉ જેમને ટિકિટ આપી હતી તે ઉમેદવાર નિર્મલ લંગથાસાએ પોતાની સીટ તેમના માટે ખાલી પણ કરી. હવે આ સીટથી કોંગ્રેસની ટિકિટ પરથી તેઓ ચૂંટણી લડશે. અત્રે જણાવવાનું કે હાફલાંગ સીટથી નંદિતા જ વિધાયક છે અને તેમનો જન્મ પણ અહીં જ થયો છે. આવામાં એ સમજવું પણ જરૂરી છે કે ભાજપ માટે આ કેટલો મોટો ઝટકો છે.
કેટલું નુકસાન પહોંચાડી શકે?
ગુવાહાટીમાં ઝી મીડિયાના સંવાદદાતા શરીફુદ્દીને કહ્યું કે કાર્બી આંગલોંગની જેમ દીમા હસાઓ પણ અસમના એક મુખ્ય સ્વાયત્ત પર્વતીય જિલ્લો છે. તેનો ભારતીય બંધારણની છઠ્ઠી અનુસૂચિ હેઠળ વહીવટ થાય છે. તેને વિશેષ પ્રશાસનિક અધિકાર મળેલા છે. અહીં જનજાતિય મતદારો સૌથી વધુ છે. શરીફુદ્દીને કહ્યું કે ગોરલોસા સ્વાયત્ત ક્ષેત્રનો મોટો ચહેરો છે. જનજાતિ સમુદાયમાં તેઓ લોકપ્રિય છે. તેનાથી સ્પષ્ટ છે કે ભાજપને મોટું નુકસાન થઈ શકે છે.
કેમ ન આપી ટિકિટ?
હવે સવાલ એ છે કે જે નેતાનું આટલું મહત્વ હતું તો પછી ભાજપે તેમને ટિકિટ કેમ ન આપી? હવે આ સવાલનો જવાબ મળી શક્યો નથી કે ભાજપે પોતાના આ વગદાર મંત્રીને ટિકિટ કેમ ન આપી? શું આગળ તેમના માટે કઈક અલગ પ્લાન હતો કે પછી કોઈ સર્વેના આધારે તેમની જીતની સંભાવનાને ઓછી આંકવામાં આવી? જો કે અનેક ધારાસભ્યોની ટિકિટ કાપવામાં આવી જેના જવાબમાં સીએમએ એવું ચોક્કસ કહ્યું કે નવા ચહેરાઓને તક આપવા માટે પાર્ટીએ આ રણનીતિ અપનાવી છે. જેનાથી સંગઠન મંજબૂત થાય.
હવે ગોરલોસા પહાડી જિલ્લા દીમા હસાઓના હાફલાંગ મતવિસ્તારથી ચૂંટણી લડશે. ભાજપે આ સીટથી રૂપાલી લાંગથાસાને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. કોંગ્રેસે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું કે તેમને એ જણાવતા આનંદ થાય છે કે નંદિતા ગોરલોસા કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે. તેઓ છેલ્લા પાંચ વર્ષથી દીમા હસાઓનો અવાજ બનીને ઊભર્યા છે. તેઓ હંમેશા પોતાના સિદ્ધાંતો પર કાયમ રહ્યા. કોંગ્રેસે આરોપ લગાવ્યો કે હિમંતા બિસ્વા સરમાને ફક્ત આદિવાસીઓની જમીન મોટા કોર્પોરેશનોને વેચવામાં રસ છે.
