પર્યવેક્ષક પર TMCને ઝટકો, સુપ્રીમે કહ્યું- ચૂંટણી પંચને અધિકારી પસંદ કરવાનો અધિકાર

પશ્ચિમ બંગાળમાં મતગણતરી પહેલા ટીએમસીએ મતગણના પર્યવેક્ષક વિવાદ પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી. કબિલ સિબ્બલની દલીલ હતી કે ડીઈઓ નોટિસની જાણકારી મોડેથી મળી અને દરેક બૂથ પર ગડબડીની આશંકા છે. તેના પર સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે ઈસીને અધિકારી પસંદ કરવાનો અધિકાર છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: May 02, 2026, 11:42 AM IST
  • મતગણતરી પહેલા ટીએમસીને લાગ્યો ઝટકો
  • સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું-  ચૂંટણી પંચને અધિકારી પસંદ કરવાનો અધિકાર
  • કોર્ટે કહ્યું- નિયમો અનુસાર કામ કરી રહ્યું છે ચૂંટણી પંચ

Supreme Court Hearing: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીની મતગણનામાં કેન્દ્રીય અને પીએસયુ કર્મચારીઓને સુપરવાઇઝર બનાવવાના મુદ્દા પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી થઈ હતી. ઓલ ઈન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (AITC) ની અરજી પર સુનાવણી કરતા સુપ્રીમ કોર્ટે હાલ કોઈ અલગ આદેશ દેવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે અને ચૂંટણી પંચના આશ્વાસનને રેકોર્ડમાં લેતા આ મામલાનું નિરાકરણ કર્યું છે.

આ અરજી કલકત્તા હાઈકોર્ટના તે આદેશ વિરુદ્ધ દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેમાં AITC ની અપીલ નકારી દેવામાં આવી હતી. પાર્ટીએ મતગણતરીમાં માત્ર કેન્દ્રીય અને પીએસયુ કર્મચારીઓને સુપરવાઇઝર બનાવવાના નિર્ણયને પડકાર ફેંક્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટની વિશેષ બેંચમાં જસ્ટિસ પી.એસ. નરસિમ્હા અને જસ્ટિસ જોયમાલ્સ બાગચીએ મામલાની સુનાવણી કરી હતી. AITC તરફથી વરિષ્ઠ વકીલ કપિલ સિબ્બલે પોતાનો પક્ષ રાખ્યો હતો.

સિબ્બલનો તર્ક- સર્કુલરની જાણકારી મોડેથી મળી
કપિલ સિબ્બલે કહ્યુ- 13 એપ્રિલનો સર્કુલર છે, પરંતુ અમને 29એ તેની જાણકારી મળી. તેમણે કહ્યું કે આ ચોંકાવનારી વાત છે કે ચૂંટણી પંચને દરેક સીટ પર ગડબડીની આશંકા લાગે છે અને પંચ આ રીતે મનમાની ન કરી શકે. સિબ્બલે કોર્ટમાં સર્કુલર પણ વાંચીને સંભળાવ્યો હતો.

કોર્ટના સવાલ- કર્મચારીઓના સ્ત્રોતથી ફર્ક નહીં
જસ્ટિસ પી.એસ. નરસિમ્હાએ કહ્યુ કે ચૂંટણી પંચનું ડ્યુટી પર લાગેલા દરેક કર્મચારી પર નિયંત્રણ હોય છે, તેવામાં તે ફર્ક પડતો નથી કે તે કેન્દ્રના છે કે રાજ્યના. જસ્ટિસ જોયમાલ્ય બાગચીએ કહ્યુ કે દરેક કાઉન્ટિંગ સેન્ટરમાં પાર્ટીના એજન્ટ પણ હાજર રહેશે. જસ્ટિસ બાગચીએ કહ્યુ કે ચૂંટણી પંચને તે અધિકાર છે કે તે કેન્દ્ર કે રાજ્યના અધિકારીઓમાંથી કાઉન્ટિંગ સુપરવાઇઝ અને કાઉન્ટિંગ આસિસ્ટન્ટ પસંદ કર્યાં, તે માટે પંચને ખોટું ઠેરવી શકાય નહીં. તેમણે તે પણ કહ્યું કે સર્કુલરમાં તે નથી લખ્યું કે માત્ર કેન્દ્રના કર્મચારી હશે, પરંતુ જો તેવું લખેલું હોય તો તેને ખોટું ન કહી શકાય.

કેન્દ્રીય ટેગથી વધુ ફેરફાર નહીં
જસ્ટિસ જોયમાલ્ય બાગચીએ કહ્યું કે કોઈ કાઉન્ટિંગ અધિકારીએ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ ગણાવતા વધુ ફર્ક પડતો નથી, કારણ કે આ નિર્ણય ચૂંટણી પંચની સંતુષ્ટિ પર આધારિત હોય છે. તેમણે તે પણ કહ્યું કે મતગણના દરમિયાન પાર્ટી દ્વારા નિમણૂંક એજન્ટ પણ હાજર રહે છે. કોર્ટે કહ્યું કે વર્તમાન વ્યવસ્થામાં એક માઇક્રો-ઓબ્ઝર્વર હોય છે, જે કેન્દ્ર સરકારનો અધિકારી હોય છે, આ સિવાય કાઉન્ટિંગ સુપરવાઇઝર અને આસિસ્ટન્ટ પણ રહે છે. કોર્ટે મૌખિત રૂપથી કહ્યું કે માત્ર તે આધાર પર કે એક શ્રેણીના અધિકારી કેન્દ્ર સરકારના છે, નોટિફિકેશનને નિયમોની વિરુદ્ધ ઠેરવવું મુશ્કેલ હશે. જસ્ટિસ પીએસ નરસિહ્માએ પ્રમાણસર પ્રતિનિધિત્વના તર્ક પર સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે કાઉન્ટિંગ કર્મી અંતે સરકારી કર્મચારી હોય છે.

સિબ્બલનો જવાબ- રાજ્ય કર્મચારીઓને નજરઅંદાજ કરવાનો મુદ્દો
તેના પર કપિલ સિબ્બલે કહ્યુ કે અસલી મુદ્દો છે કે સર્કુલરમાં જોગવાઈ હોવા છતાં રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓની નિમણૂંક કરવામાં આવી નહીં. જસ્ટિસ જોયમાલ્ય બાગચીએ કહ્યું કે અરજીકર્તાનું વલણ વિરોધાભાસી છે, કારણ કે તે એક તરફ સર્કુલરને પડકારી રહ્યું છે અને બીજીતરફ તેને લાગૂ કરવાની માંગ પણ કરી રહ્યાં છે. તેના પર સિબ્બલે કહ્યુ કે ચૂંટણી પંચે પોતાના સર્કુલર પ્રમાણે કામ કરવું જોઈએ અને રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓની પણ નિમણૂંક કરવી જોઈએ.

ચૂંટણી પંચનો જવાબ- નિયમો હેઠળ થઈ રહી છે પ્રક્રિયા
ચૂંટણી પંચ તરફથી વકીલ ડી.એસ. નાયડૂએ કહ્યુ કે AITC આશંકા ખોટી છે અને પંચ સંપૂર્ણ રીતે નિયમો પ્રમાણે કામ કરી રહ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે રિટર્નિંગ અધિકારી, જે કર્મચારીઓની નિમણૂંક કરે છે, તે રાજ્ય સરકારના અધિકારી હોય છે.
 

About the Author
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

