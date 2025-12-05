Prev
રક્ષા, સ્પોર્ટ્સ અને હેલ્થ સાથે ભારત અને રશિયા વચ્ચે અનેક કરારો, PM મોદી કહ્યું: આ દોસ્તી ધ્રુવ તારા જેવી


India Russia Agreements: આજે પુતિનની મુલાકાતનો બીજો દિવસ છે, જ્યાં તેમણે હૈદરાબાદ હાઉસ ખાતે પીએમ મોદી સાથે સંયુક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી. કોન્ફરન્સ દરમિયાન, વેપાર, સંરક્ષણ, આરોગ્ય અને ઊર્જા સંબંધિત કરારો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 05, 2025, 04:36 PM IST

India Russia Agreements: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન ગુરુવારે (4 ડિસેમ્બર) બે દિવસના ભારત પ્રવાસ માટે દિલ્હી પહોંચ્યા હતા. પીએમ મોદી તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવા માટે એરપોર્ટ પર વ્યક્તિગત રીતે પહોંચ્યા હતા. આજે પુતિનની મુલાકાતનો બીજો દિવસ છે, જ્યાં તેમણે હૈદરાબાદ હાઉસ ખાતે પીએમ મોદી સાથે સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી. 

બેઠક દરમિયાન, વેપાર, સંરક્ષણ, આરોગ્ય અને ઉર્જા સંબંધિત કરારો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું. મીડિયાને સંબોધતા, પીએમ મોદીએ ભારત અને રશિયા વચ્ચેની મિત્રતાને ધ્રુવ તારા તરીકે વર્ણવી હતી. સાંજે 7 વાગ્યે, પુતિન ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ સાથે મુલાકાત માટે રાષ્ટ્રપતિ ભવન જશે. 2022માં રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ શરૂ થયા પછી રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનની આ પહેલી ભારત મુલાકાત હશે.

મીડિયાને સંબોધતા, પીએમ મોદીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ભારત અને રશિયા યુરેશિયન આર્થિક સંઘ સાથે શક્ય તેટલી વહેલી તકે FTAને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે કામ કરી રહ્યા છે. પીએમએ જણાવ્યું હતું કે બંને દેશો વચ્ચે આર્થિક સહયોગ વધારવો હાલમાં પ્રાથમિકતા છે. 

તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આ હેતુ માટે 2030 સુધી આર્થિક સહયોગ કાર્યક્રમ પર સંમતિ સધાઈ છે. આ દરમિયાન, પ્રધાનમંત્રીએ એવી પણ જાહેરાત કરી કે ભારત રશિયન નાગરિકો માટે 30 દિવસની માન્યતા સાથે મફત ઇ-ટૂરિસ્ટ વિઝા શરૂ કરશે.

ભારત-રશિયા ભાગીદારી રક્ષાથી રમતગમત સુધીના વિવિધ મુદ્દાઓ પર વિસ્તાર

પીએમ મોદી અને રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટો બાદ અનેક મુખ્ય કરારોનું આદાન-પ્રદાન થયું. બંને નેતાઓ વચ્ચેની આ વાતચીત બંને દેશો વચ્ચે વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી અને સહયોગને વધુ મજબૂત બનાવવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. 

પીએમ મોદીએ ભાર મૂક્યો કે ભારત અને રશિયા વચ્ચેનો સહયોગ ફક્ત સંરક્ષણ પૂરતો મર્યાદિત નથી. ભારત અને રશિયા વચ્ચેના દ્વિપક્ષીય કરારો રમતગમત અને વેપાર જેવા મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રોને પણ આવરી લે છે. આ બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોના વ્યાપક અને બહુપક્ષીય વિસ્તરણને દર્શાવે છે.

ભારત-રશિયાના સંબંધો ધ્રુવ તારા જેવા

પીએમ મોદીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા આઠ દાયકામાં, વિશ્વએ ઘણા ઉતાર-ચઢાવ જોયા છે. માનવતાએ અનેક પડકારો અને કટોકટીનો સામનો કર્યો છે અને આ બધા દરમિયાન, ભારત-રશિયા મિત્રતા ધ્રુવ તારાની જેમ સ્થિર રહી છે. 

પીએમ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે પુતિનની મુલાકાત ઐતિહાસિક છે, જેના ઘણા પરિણામો આવ્યા છે. પીએમ મોદીએ 2001માં પુતિનની ભારતની પ્રથમ મુલાકાત દરમિયાન વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીનો મજબૂત પાયો નાખ્યો હતો. આજે, ત્યારથી 25 વર્ષ વીતી ગયા છે. મોદીએ પુતિનને એક દૂરંદેશી નેતા ગણાવતા કહ્યું કે આ જ કારણ છે કે આપણે આજે ભારત-રશિયા સમિટમાં પહોંચ્યા છીએ.
 

