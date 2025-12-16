મથુરામાં યમુના એક્સપ્રેસ વે પર 7 બસ-3 કાર પરસ્પર અથડાયા બાદ ભીષણ આગ લાગી, 4ના મોત અનેક ઘાયલ
Yamuna Expressway Accident: ઉત્તર પ્રદેશના મથુરામાં યમુના એક્સપ્રેસ વે પર અનેક વાહનો પરસ્પર અથડાયા અને ત્યારબાદ વાહનોમાં આગ લાગી ગઈ. જેમાં 4 લોકોના મોત થયાના સમાચાર છે. અનેક ઘાયલ છે.
મથુરાના યમુના એક્સપ્રેસ વે પર મંગળવારે રાતે લગભગ બે વાગ્યાની આસપાસ ભીષણ રોડ અકસ્માત થયો. અહીં એક પછી એક સાત બસો અને 3 કારો ગાઢ ધુમ્મસના કારણે પરસ્પર અથડાઈ. ટક્કર એટલી ભીષણ હતી કે તમામ ગાડીઓમાં આગ લાગી ગઈ. આ અકસ્માતમાં ચાર લોકોના મોત થયા છે. જ્યારે 25થી વધુ મુસાફરો ઘાયલ થયા છે. જેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા છે.
ઘટનાસ્થળે પહોંચેલા મથુરાના એસએસપીનું કહેવું છે કે આ ઘટના આગરાથી નોઈડા રૂટ પર બળદેવ પોલીસ મથક હદના ગામ ખડેહરાની પાસે માઈલ સ્ટોન 127 પાસે ઘટી. જાણકારી મળતા મોટી સંખ્યામાં ફાયરની ગાડીઓ પહોંચી ગઈ. આ સાથે જ પોલીસકર્મીઓ પણ પહોંચ્યા. રાહત કાર્ય શરૂ કરાયું. એમ્બ્યુલન્સથી ઘાયલોને હોસ્પિટલ ખસેડાયા. જ્યારે મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે.
#WATCH | Mathura, UP | SSP Mathura, Shlok Kumar says, "... An accident took place at the Yamuna Expressway Milestone 127. The reason was low visibility... 7 buses and 3 cars collided as a result of which, a fire broke out in all the vehicles... The rescue operation is nearing… https://t.co/fcMTyQjWBk pic.twitter.com/RY8vdxLqVi
— ANI (@ANI) December 16, 2025
મીડિયા રિપોર્ટમાં એક પ્રત્યક્ષદર્શીને ટાંકીને કહેવાયું છે કે અનેક ગાડીઓ પરસ્પર એવી અથડાઈ તો એવું લાગ્યું જાણે ગોળી ચાલી હોય. જોરદાર ધડાકા થયા. આખું ગામ ત્યાં પહોંચી ગયું. તમામ લોકોએ તત્કાળ મદદ કરી. એમ્બ્યુલન્સના કર્મચારીએ કહ્યું કે કેટલા લોકો ઘાયલ થયા છે તેની ગણતરી હાલ થઈ શકે નહીં.
એક પ્રત્યક્ષદર્શીએ એવું પણ કહ્યું કે પરસ્પર અથડાયા બાદ અનેક બસોમાં આગ લાગી. જ્યારે દુર્ઘટના ઘટી તો બસમાં બધા ઊંઘતા હતા. બસ મુસાફરોથી ભરેલી હતી. જિલ્લા પ્રશાસન તરફથી હાલ રાહત અને બચાવ કાર્ય ચાલુ છે.
