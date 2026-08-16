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UGC-NET 2026ના ત્રણ પેપરોમાં જોવા મળી અનેક ખામીઓ, ફરી યોજાશે પરીક્ષા; NTAએ જાહેર કરી નવી તારીખ

UGC-NET 2026: NTA (નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી)એ UGC-NET જૂન 2026 પરીક્ષાના ત્રણ વિષયોની ફરીથી પરીક્ષા લેવાનો નિર્ણય કર્યો છે. અંગ્રેજી, કોમર્સ અને સમાજશાસ્ત્રની ફરી પરીક્ષાઓ લેવામાં આવશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 16, 2026, 11:07 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:07 PM IST
UGC-NET 2026ના ત્રણ પેપરોમાં જોવા મળી અનેક ખામીઓ, ફરી યોજાશે પરીક્ષા; NTAએ જાહેર કરી નવી તારીખ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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