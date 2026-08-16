/UGC-NET 2026ના ત્રણ પેપરોમાં જોવા મળી અનેક ખામીઓ, ફરી યોજાશે પરીક્ષા; NTAએ જાહેર કરી નવી તારીખ

UGC-NET 2026: નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી એટલે કે NTAએ UGC-NET જૂન 2026, જોઈન્ટ CSIR-NET અને ICAR AIEEA (PG)ની પ્રોવિઝનલ આન્સર-કી જાહેર કરીને ઉમેદવારોને રાહત આપી હતી, પરંતુ સાંજ પડતાં-પડતાં વધુ એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. એજન્સીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે, અંગ્રેજી, કોમર્સ અને સમાજશાસ્ત્ર - આ ત્રણ વિષયોની પરીક્ષા ફરીથી લેવી પડશે. કારણ કે એક સમિતિએ પ્રશ્નપત્રોમાં અનેક પ્રકારની ખામીઓ સામે આવી છે. NTA અનુસાર, આ રી-ટેસ્ટ સપ્ટેમ્બર મહિનામાં યોજાશે અને જે ઉમેદવારોએ આ ત્રણેય વિષયોની પરીક્ષા આપી હતી તેમની પાસેથી ફરીથી કોઈ પરીક્ષા ફી લેવામાં આવશે નહીં. એટલે કે જે વિદ્યાર્થીઓએ અગાઉ જ ફોર્મ ભર્યું હતું અને ફી ચૂકવી હતી તેમને હવે કોઈ વધારાના રૂપિયા ચૂકવવા પડશે નહીં.
શું જોવા મળી ખામીઓ?
સમિતિના તપાસ રિપોર્ટમાં આ ત્રણેય પ્રશ્નપત્રોમાં તથ્યાત્મક, ટાઈપિંગ અને ભાષાંતર સંબંધિત અનેક ક્ષતિઓ સામે આવી. મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ, અનેક જાણીતા વિદ્વાનોના નામ ખોટા લખવામાં આવ્યા હતા, પુસ્તકોના શીર્ષકો પણ ખોટા કે અધૂરા હતા. આ ઉપરાંત પ્રશ્નોની ભાષામાં પણ મુશ્કેલીઓ જોવા મળી, જેમ કે વ્યાકરણની ભૂલો, લિંગ અને વચન સાથે જોડાયેલી ત્રુટીઓ, વિરામચિહ્નોની ચૂક અને સ્થાપિત વિભાવનાઓ માટે બિન-માનક શબ્દોનો ઉપયોગ. સૌથી આશ્ચર્યજનક બાબત એ રહી કે ઘણા બધા પ્રશ્નો અગાઉની પરીક્ષાઓમાંથી હૂબહૂ રિપીટ કરવામાં આવ્યા હતા. આ તમામ ખામીઓને ધ્યાનમાં રાખીને સમિતિએ ભલામણ કરી કે, નિષ્પક્ષ પરીક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે ત્રણેય પેપર ફરીથી લેવામાં આવે. NTAએ પોતાના નિવેદનમાં એમ પણ જણાવ્યું કે, ખામીઓ એટલી બધી હતી કે માત્ર આન્સર કી ચેલેન્જ પ્રક્રિયા દરમિયાન કેટલાક પ્રશ્નો હટાવીને મામલો ઉકેલી શકાતો ન હતો.
ક્યારે યોજાશે ફરી પરીક્ષા?
NTAએ ત્રણેય વિષયોની નવી તારીખો અને ટાઈમટેબલ પણ જાહેર કરી દીધું છે. પરીક્ષાનું શહેર, પરીક્ષા કેન્દ્ર અને એડમિટ કાર્ડ સાથે જોડાયેલી માહિતી NTA બાદમાં અલગથી જાહેર કરશે. હાલમાં ઉમેદવારોએ માત્ર એટલું જ ધ્યાન રાખવાનું છે કે નીચે જણાવેલી તારીખો પર તેમણે ફરીથી પરીક્ષા આપવાની રહેશે.
બાકીના 84 વિષયોના પરિણામો પર કોઈ અસર નહીં
ઉલ્લેખનીય છે કે, આ સમગ્ર ઘટનાક્રમની અસર બાકીના 84 વિષયોની પરિણામ પ્રક્રિયા પર પડશે નહીં. NTAએ ખાતરી આપી છે કે આ વિષયોના પરિણામો, JRF બેઠકોની ફાળવણી અને અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર તથા પીએચડી પ્રવેશ માટે પાત્રતા ઈ-સર્ટિફિકેટ જાહેર કરવાનું કામ નક્કી સમય પર જ ચાલતું રહેશે. જે ત્રણ વિષયોની પરીક્ષા ફરીથી લેવાની છે, તેમના માટે NTAએ એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે, અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર પાત્રતા માટે ક્વોલિફાય થનારા ઉમેદવારોની સંખ્યા જૂન પરીક્ષા અથવા ફરીથી લેવાનાર પરીક્ષામાં સામેલ થયેલા ઉમેદવારોમાંથી જે પણ વધુ હોય, તેના 6 ટકાના આધારે નક્કી થશે. JRF, અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર અને પીએચડી પાત્રતા માટે વિષયવાર ફાળવણી પણ UGC નેટ ઇન્ફોર્મેશન બુલેટિનમાં નક્કી કરેલા નિયમો મુજબ જ કરવામાં આવશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, UGC નેટ જૂન 2026 પરીક્ષા 22 થી 30 જૂન વચ્ચે 87 વિષયો માટે યોજાઈ હતી. આ પરીક્ષા જુનિયર રિસર્ચ ફેલોશિપ (JRF), અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર પાત્રતા અને પીએચડીમાં પ્રવેશ માટે લેવામાં આવે છે. NTAને અંગ્રેજી, કોમર્સ અને સમાજશાસ્ત્રના પેપરમાં ખામીઓને લઈને અનેક ફરિયાદો મળી હતી, ત્યારબાદ એજન્સીએ મામલાની તપાસ માટે એક સમિતિ બનાવી હતી અને હવે તે સમિતિની ભલામણ પર જ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.