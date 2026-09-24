/યમુના એક્સપ્રેસ વે પર સ્લિપર બસ આગની જ્વાળામાં લપેટાઈ, 9 મુસાફરો જીવતા ભૂંજાઈ ગયા, અનેક ઘાયલ

ઉત્તર પ્રદેશના ઝેવર પોલીસ પાસેથી મળેલી માહિતી મુજબ આ અકસ્માત રાતે લગભગ 12 વાગે દયાનતપુર ગામ નજીક સર્જાયો. જેમાં 9 મુસાફરો જીવતા ભૂંજાઈ ગયા. જ્યારે કેટલાક લોકો બારીમાંથી કૂદી ગયા. અનેક મુસાફરો ઘાયલ થયા છે અને હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને સ્થિતિ પર કાબૂ મેળવવામાં સફળતા મેળવી. બસમાં આગ કયા કારણસર લાગી તેની ભાળ મેળવવામાં આવી રહી છે. અકસ્માતની જાણ થતા ફાયરની પાંચ ગાડીઓ ત્યાં પહોંચી ગઈ હતી. 45 મિનિટમાં આગ પર કાબૂ મેળવવામાં આવ્યો. બસ આખી બળીને ખાખ થઈ ગઈ હતી. આ બસ રાજ કલ્પના ટ્રાવેલ્સની હતી અને એવું કહેવાય છે કે દુર્ઘટના ઘટી ત્યારે બસાં 30થી 35 મુસાફરો સવાર હતા.
#UPDATE | Greater Noida | Nine people, including one female and 8 males, died in the tragic incident: Jewar Police https://t.co/udoxnMaZrk
— ANI (@ANI) September 24, 2026
શું કહ્યું પ્રવાસીએ?
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ બસમાં સવાર એક મહિલા મુસાફરે કહ્યું કે હું સૂઈ રહી હતી અને કોઈએ દરવાજો ખખડાવ્યો. જ્યારે હું જાગી તો ત્યાં પહેલેથી ભીડ હતી. મે મારો કોઈ સામાન ન ઉઠાવ્યો અને જૂતા પણ ન પહેર્યા. બસ મારો ફોન લીધો અને બહાર નીકળી ગઈ. એટલી ભીડ હતી કે લોકો એકબીજાને ધક્કા મારી રહ્યા હતા. મને ધક્કો વાગ્યો અને આખરે કોઈએ મને બહાર ખેંચી લીધી. ત્યારબાદ મને કશું યાદ નથી. ચારેબાજુ ધુમાડો હતો. અફરાતફરી મચેલી હતી. બહાર નીકળવું ખુબ મુશ્કેલ હતું. એટલો ધુમાડો હતો કે કશું દેખાતું નહતું. લોકો શ્વાસ રૂંધાવવાથી હેરાન પરેશાન હતા.
મહિલા મુસાફરના જણાવ્યાં મુજબ ઘણા ઓછા લોકો બચી શક્યા. ધક્કા મુક્કી કરીને જે બહાર નીકળી શક્યા એ જ બચી શક્યા. અનેક લોકોના જીવ ગયા. મારી પાછળ પણ ઘણા હતા જે કદાચ બહાર નીકળી શક્યા નહીં. કારણ કે હું પોતે પણ ઘણી વાર પછી બહાર નીકળી શકી. એક અન્ય મુસાફરે જણાવ્યું કે જ્યારે હૂં સૂઈ રહ્યો હતો ત્યારે કોઈએ મને જગાડીને કહ્યું કે બસમાં આગ લાગી છે. અમે બધા બહાર નીકળવા માટે ભાગ્યા. ત્યાંથી નીકળવું સરળ નહતું. ખુબ ધુમાડો હતો. ગભરાહટમાં જેમ તેમ કરીને બહાર નીકળી શક્યા. બસ મુસાફરોથી ભરેલી હતી.
ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે દુર્ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લીધી અને મૃતકોના પરિવાર પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી. અધિકારીઓને ઘાયલોના યોગ્ય ઈલાજ માટે વ્યવસ્થા કરવાના આદેશ આપ્યા. મૃતકોના પરિજનો સાથે વાત કરી અને દરેક શક્ય મદદ ઉપલબ્ધ કરાવવાના નિર્દેશ આપ્યા.