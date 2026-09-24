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યમુના એક્સપ્રેસ વે પર સ્લિપર બસ આગની જ્વાળામાં લપેટાઈ, 9 મુસાફરો જીવતા ભૂંજાઈ ગયા, અનેક ઘાયલ

ઉત્તર પ્રદેશમાં એક ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો છે જેમાં 9 લોકો જીવતા ભૂંજાઈ ગયા. યમુના એક્સપ્રેસ વે પર એક દર્દનાક અકસ્માત થયો જેમાં એક સ્લિપર બસ આગની જ્વાળાઓમાં લપેટાઈ ગઈ. અનેક મુસાફરોએ બારીઓમાંથી કૂદીને પોતાના જીવ બચાવ્યા. બસ મુસાફરોને લઈને નોઈડાથી મહોબા જઈ રહી હતી. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 24, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 08:49 AM IST
યમુના એક્સપ્રેસ વે પર સ્લિપર બસ આગની જ્વાળામાં લપેટાઈ, 9 મુસાફરો જીવતા ભૂંજાઈ ગયા, અનેક ઘાયલ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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