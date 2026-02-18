Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

શરમજનક! અમદાવાદ-ગોરખપુર એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાં યુવતી પર બળાત્કારનો આરોપ, TTEની હેવાનિયત

Ahmedabad Gorakhpur Express Train: અમદાવાદ-ગોરખપુર એક્સપ્રેસમાં એક યુવતી પર બળાત્કાર કરવાના આરોપી ટીટીઈ રાહુલ કુમારની શોધમાં જીઆરપી પટનામાં કેમ્પિંગ કરી રહી છે. મહિલા ટિકિટ વિના મુસાફરી કરી રહી હતી અને ટીટીઈએ તેને સીટ આપવાના બહાને તેના પર બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો. પીડિતાનું નિવેદન નોંધવામાં આવ્યું છે અને તેની તબીબી તપાસ કરવામાં આવી છે. પોલીસે આરોપીના ત્રણ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે, પરંતુ તે ફરાર છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 18, 2026, 11:58 AM IST
  • સીટ આપવાના બહાને ટિકિટ વિના મુસાફરી કરતી યુવતી પર બળાત્કાર કર્યો હતો
  • ટીટીઈની ધરપકડ કરવા માટે જીઆરપીએ પટનામાં કેમ્પિંગ કર્યું છે
  • આરોપી TTE ટ્રેનમાંથી ઉતર્યો અને ભાગી ગયો હતો

 

Trending Photos

શરમજનક! અમદાવાદ-ગોરખપુર એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાં યુવતી પર બળાત્કારનો આરોપ, TTEની હેવાનિયત

Ahmedabad Gorakhpur Express Train: જીઆરપીએ ટીટીઈની શોધ શરૂ કરી છે જેણે અમદાવાદ-ગોરખપુર એક્સપ્રેસમાં સીટ આપવાના બહાને ટિકિટ વિના મુસાફરી કરતી યુવતી પર બળાત્કાર કર્યો હતો. ટીટીઈની ધરપકડ કરવા માટે જીઆરપીએ પટનામાં કેમ્પિંગ કર્યું છે. પોલીસે ટીટીઈના ત્રણ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા, પરંતુ સફળતા મળી ન હતી.

યુવતીને તબીબી તપાસ માટે મોકલી હતી

Add Zee News as a Preferred Source

આ દરમિયાન, બળાત્કાર પીડિતા મંગળવારે જીઆરપી પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી હતી. સ્ટેશન હાઉસ ઓફિસરે મહિલાનું નિવેદન નોંધ્યું હતું અને તેને તબીબી તપાસ માટે મોકલી હતી. જીઆરપી આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે.

સેનામાં ભરતીની તૈયારી માટે ગોરખપુરમાં રહે છે

મહિલાએ જણાવ્યું કે તે મઉ જિલ્લાની રહેવાસી છે અને સેનામાં ભરતીની તૈયારી માટે ગોરખપુરમાં રહે છે. તે NCCની વિદ્યાર્થીની છે અને NCCનું C સર્ટિફિકેટ પરીક્ષા માટે ગાઝીપુર ગઈ હતી. ત્યાંથી હું 15 ફેબ્રુઆરીએ મઉ રેલ્વે સ્ટેશન પહોંચી અને અમદાવાદ-ગોરખપુર એક્સપ્રેસના AC કોચમાં ચઢી ગઈ હતી.

સલેમપુર અને દેવરિયા રેલ્વે સ્ટેશન વચ્ચે આ કૃત્ય કર્યું

જ્યારે હું ટિકિટ ચેક કરવા આવેલા TTE રાહુલ કુમારને મળી, ત્યારે તેણે ટિકિટ ન હોવા બદલ મને ધમકી આપવાનું શરૂ કર્યું. તે મને AC ફર્સ્ટ કોચમાં લઈ ગયો, કેબિનને અંદરથી બંધ કરી દીધી અને મારા પર બળાત્કાર ગુજાર્યો. પીડિતાના નિવેદન મુજબ, તેણે સલેમપુર અને દેવરિયા રેલ્વે સ્ટેશન વચ્ચે આ કૃત્ય કર્યું.

આરોપી TTE ટ્રેનમાંથી ઉતર્યો અને ભાગી ગયો હતો

સ્ટેશન હેડની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે તે દેવરિયા નહીં, પણ ભટની રેલ્વે સ્ટેશન પર ટ્રેનમાંથી ઉતર્યો અને ભાગી ગયો હતો. સ્ટેશન હેડ અભિષેક પાંડેએ જણાવ્યું કે મહિલાનું નિવેદન નોંધવામાં આવ્યું છે અને મહર્ષિ દેવરાહા બાબા મેડિકલ કોલેજમાં તેનું મેડિકલ ચેકઅપ કરાવવામાં આવ્યું છે. રિપોર્ટ આવતીકાલે ઉપલબ્ધ થશે. આરોપીની ધરપકડ કરવા માટે એક ટીમ પટના મોકલવામાં આવી છે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
shamefulGirl RapeAhmedabad Gorakhpur Express trainTTE brutalityGujarati News

Trending news