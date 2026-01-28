અજિત પવારનું પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના કે ષડયંત્ર? ભત્રીજાના નિધન પર શરદ પવારની પ્રથમ પ્રતિક્રિયા
Sharad Pawar on Ajit Pawar Plane Crash: મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને દિગ્ગજ નેતા અજિત પવારનું આજે સવારે વિમાન દુર્ઘટનામાં નિધન થયું હતું. તેમના કાકા શરદ પવારે પ્રથમ પ્રતિક્રિયા આપી છે.
બારામતીઃ પોતાના ભત્રિજા અજિત પવારના નિધન પર શરદ પવારની પ્રથમ પ્રતિક્રિયા આવી છે. તેમણે કહ્યુ કે આ એક દુર્ઘટના છે. તેમાં કોઈ ષડયંત્ર નથી. શરદ પવારે અપીલ કરી કે આ દુર્ઘટના પર રાજનીતિ ન થાય. તેમણે કહ્યું કે અજિતના મોતથી મહારાષ્ટ્રને ખુબ મોટું નુકસાન થયું છે, જેની કોઈ ભરપાઈ કરી શકશે નહીં.
Baramati, Pune: On Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar’s demise, NCP-SCP chief Sharad Pawar says, "This is a huge loss for Maharashtra. Maharashtra has lost a dynamic and decisive leader. Some people are saying there is some politics behind this, but it was an accident, and there is… pic.twitter.com/XRoKlxKOFn
— ANI (@ANI) January 28, 2026
ભત્રીજાના નિધનથી દુખી શરદ પવાર
મીડિયા સાથે વાત કરતા શરદ પવાર દુખી જોવા મળ્યા હતા. તેમણે કહ્યું, 'આ એક દુર્ઘટના છે અને તેમાં રાજનીતિ ન થવી જોઈએ.' અજીત પવારનું વિમાન સવારે લેન્ડિંગ પહેલા ક્રેશ થઈ ગયું હતું. વિમાને લેન્ડિંગ પહેલા ગો-અરાઉન્ડ પણ કર્યું એટલે કે પ્રથમ લેન્ડિગં સફળ ન થયા બાદ બીજીવાર હવામાં ઉડાન ફરી અને ફરી લેન્ડિંગનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ એર સ્ટ્રિપની ઠીક પહેલા વિમાન દુર્ઘટનાનો શિકાર બન્યું હતું. ત્યારબાદ વિમાનમાં આગ લાગી ગઈ હતી.
