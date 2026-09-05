/ટેલિગ્રામથી કસ્ટમર ફસાવતી, બાળકોને પોર્ન વીડિયો વેચતી, બે વાર કર્યા લગ્ન, બંને વાર પતિઓએ તેને છોડી

Crime News: ફિરોઝાબાદના નાગલા બીચ વિસ્તારની 29 વર્ષની એક મહિલા માટે બે લગ્ન પછી માતા-પિતાનું ઘર તેના માટે નવી શરૂઆતને બદલે ઓનલાઈન ક્રાઈમનો રસ્તો બની ગયો. એક મહિલા, જે તેના બે પતિઓથી અલગ થયા પછી લગભગ ત્રણ વર્ષથી તેના માતા-પિતાના ઘરમાં રહે છે, તેના પર ટેલિગ્રામ દ્વારા અશ્લીલ વીડિયો વેચીને પૈસા કમાવવાનો આરોપ છે. પોલીસે તેની ધરપકડ કરી જેલમાં મોકલી આપ્યો છે.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, મહિલાના પ્રથમ લગ્ન વર્ષ 2018માં અલીગઢ વિસ્તારમાં થયા હતા. તેને તેના પહેલા પતિથી એક પુત્રી છે. થોડા સમય બાદ પતિ-પત્ની વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો અને પતિએ મહિલા પર દુષ્કર્મનો આરોપ લગાવી સંબંધનો અંત લાવી દીધો હતો. છૂટાછેડા પછી, તેના પરિવારે તેના બીજા લગ્ન ગાઝિયાબાદમાં કર્યા. જો કે, બીજા લગ્ન પણ લાંબા સમય સુધી ટકી શક્યા નહીં. અહીં પણ મહિલા તેના પતિથી અલગ થઈ ગઈ હતી અને લગભગ ત્રણ વર્ષથી તેના મામાના ઘરે રહેતી હતી.
ટેલિગ્રામ પર બાળકોને પોર્ન વીડિયો મોકલ્યાનો આરોપ
તેણીના મામાના ઘરે રહેતી વખતે હતી ત્યારે, મહિલા એક યુવકને મળી જેણે તેને ટેલિગ્રામ દ્વારા મૂવીઝ અને વીડિયો કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવા તે શીખવ્યું. શરૂઆતમાં તે હિન્દી અને બોલિવૂડ ફિલ્મોની લિંક્સ ડાઉનલોડ કરતી હતી. ધીમે ધીમે તે ટેલિગ્રામના જુદા જુદા ગ્રુપોમાં જોડાવા લાગી.
પોલીસનો દાવો છે કે તે પછીથી અશ્લીલ સામગ્રી આપનારા ઓનલાઈન ગ્રુપના સંપર્કમાં આવી હતી. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, મહિલા ટેલિગ્રામ પર લોકો સાથે ચેટ કરતી હતી અને તેમની પાસેથી ઓનલાઈન પેમેન્ટ લીધા બાદ અશ્લીલ વીડિયો આપતી હતી. આ માટે તેણીએ કથિત રીતે 500 રૂપિયાથી 2000 રૂપિયા વસૂલ્યા હતા. પોલીસે તપાસમાં તેના બેંક ખાતાની લગભગ એક વર્ષના ટ્રાન્જેકશનની માહિતી પણ સામેલ કરી છે.
પોલીસે મહિલાની ધરપકડ કરી
મહિલાની ધરપકડની માહિતી મળતાં જ તેના માતા-પિતા પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા અને કાર્યવાહીનો વિરોધ કર્યો. જો કે, પોલીસે મોબાઈલ ફોનમાંથી મેળવેલા ડિજિટલ પુરાવા, ટેલિગ્રામ ગ્રૂપ, ચેટ અને ટ્રાન્ઝેક્શન સંબંધિત માહિતી પરિવારના સભ્યોને બતાવી હતી. આ પછી પરિવાર પરત ફર્યો હતો.
ઈન્સ્પેક્ટર બ્રિજ કિશોર સિંહે જણાવ્યું કે મહિલાના મોબાઈલમાંથી મળેલી લિંક્સ અને ડિજિટલ ડેટાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. સીઓ અરુણ કુમાર ચૌરસિયાના જણાવ્યા અનુસાર, ટેલિગ્રામ સાથે સંબંધિત એક ગ્રુપમાં વાંધાજનક વીડિયો મળવાના આધારે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. મહિલા વિરુદ્ધ પોક્સો એક્ટ અને આઈટી એક્ટ હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. પોલીસ તેના મોબાઈલ ડેટા, ટેલિગ્રામ ચેટ્સ, ગ્રુપ્સ અને બેંક એકાઉન્ટની પણ તપાસ કરી રહી છે.