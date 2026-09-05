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ટેલિગ્રામથી કસ્ટમર ફસાવતી, બાળકોને પોર્ન વીડિયો વેચતી, બે વાર કર્યા લગ્ન, બંને વાર પતિઓએ તેને છોડી

Crime News: ફિરોઝાબાદમાં, એક 29 વર્ષીય મહિલા, જે તેના બે પતિઓથી અલગ થયા પછી ત્રણ વર્ષથી તેના માતા સાથે રહે છે, તેના પર ટેલિગ્રામ દ્વારા અશ્લીલ વીડિયો વેચવાનો આરોપ છે. પોલીસે તેની ધરપકડ કરી છે. તેના મોબાઈલ, ટેલિગ્રામ ચેટ, ગ્રુપ અને બેંક ટ્રાન્ઝેક્શનની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 05, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 07:29 PM IST
ટેલિગ્રામથી કસ્ટમર ફસાવતી, બાળકોને પોર્ન વીડિયો વેચતી, બે વાર કર્યા લગ્ન, બંને વાર પતિઓએ તેને છોડી

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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