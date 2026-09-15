/શહઝાદ પૂનાવાલાનો ધડાકો: ભાજપ છોડ્યા બાદ PM મોદીનું માંગ્યું રાજીનામું, કહ્યું- ભાજપ મારું કશું બગાડી નહીં શકે

BJP resignation : શહઝાદ પૂનાવાલાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપી દીધું છે. આ પછી એમને પોડકાસ્ટમાં ખુલીને ચર્ચા કરી છે. પુનાવાલાએ ભાજપ છોડવાથી લઈને એમની ભાજપમાં જર્ની અંગેના પણ ખુલાસા કર્યા છે. પોડકાસ્ટમાં ભાજપના આ પૂર્વ નેતાએ કોકરોચ જનતા પાર્ટી અને પેપર લીક આંદોલનને હેન્ડલ કરવાની ભાજપની રીતિનીતિ પર પણ ચર્ચા કરી છે. આ સમયે પુનાલાએ પીએમ મોદીનું રાજીનામું પણ માગી લીધું જુઓ છે શું છે આ મામલો આ અહેવાલમાં... ભાજપના આ પૂર્વ પ્રવક્તા હંમેશાં બેબાક રહેવાની સાથે પાર્ટી લાઈનની સાથે જ ચાલ્યા છે.
વરિષ્ઠ પત્રકાર બરખા દત્ત સાથે ઈનસાઈડ આઉટ પોડકાસ્ટમાં શહઝાદ પુનાવાલાએ કહ્યું છે કે એમને ભાજપ છોડી દીધી છે. હવે તેઓ કંઈ પણ બોલી શકે છે. ભાજપ એમનો વાળ વાંકો પણ હવે કરી શકે એમ નથી. જોકે, આજે પણ ભાજપ બીજી પાર્ટીઓ કરતાં સૌથી સારી પાર્ટી છે. હાલમાં જ નીટ પેપર લીક લઈને થયેલા આંદોલન મામલે પણ એમને કહ્યું કે ભાજપ એક વિશાળ ટીમ છે. એટલે બની શકે કે નિર્ણય લેવામાં થોડું મોડું થયું હતું.
ભાજપ મારું કંઈ ના બગાડી શકે
શહઝાદ પુનાવાલાએ કહ્યું કે હવે તેમને ભાજપા છોડી દીધી છે. હવે એ મને પૈસા આપી રહી નથી. આમ છતાં પૂરી ઈમાનદારી સાથે કહીશ કે ભાજપમાં આજે પણ લાજ શરમ છે. ભાજપા બેશરમ પાર્ટી નથી. ભાજપા એ જે પણ કર્યું પણ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને રાજીનામું તો આપી દીધું. એમને આગળ કહ્યું કે શું કર્ણાટકના શિક્ષણમંત્રીએ રાજીનામું આપ્યું શું પંજાબના શિક્ષણમંત્રીએ રાજીનામું આપ્યું તમે ઉદાહરણો જોઈ લો.. 6 પેપર લીક થયા પણ રિઝલ્ટ તમારી સામે જ છે. ઝારખંડના શિક્ષણમંત્રીએ કેમ રાજીનામું ના આપ્યું...
શહઝાદ પુનાવાલાએ પીએમ મોદીને ખરાબ તાનાશાહ ગણાવ્યા એમને કહ્યું કે પીએમ મોદી અને ભાજપની એક નિષ્ફળતા કહું તો કે તેઓ એક તાનાશાહ છે. હું એમને 100માંથી ઝીરો નંબર આપું છું. મેં પીએમને કહ્યું હતું કે તેઓ રાજીનામું આપી દે, તમે નિષ્ફળ છો. ના એમને ઈન્દીરા ગાંધી જેવી ઈમરજન્સી લગાવી છે. ના અન્ના હજારે જેવા આંદોલનકારીઓ સામે રાષ્ટ્રદ્રોહનો કેસ ચલાવ્યો છે. ના એમને રાહુલ ગાંધીના પિતાની જેમ મીડિયાને સપ્રેસ કરવાની કોશિષ કરી છે કે ના સોનિયા ગાધીની જેમ એક પુસ્તક પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે.
રાહુલ ગાંધી પર પણ શું બોલ્યા
પોડકાસ્ટમાં એમને રાહુલ ગાંધી સંદર્ભે સવાલો પૂછવામાં આવ્યા તો એમને જણાવ્યું કે રાહુલ ગાંધીએ પોતાની જાતમાં કેટલાક બદલાવ કર્યા છે. જો તમે મને એમ પૂછી રહ્યાં હો કે રાહુલ ગાંધીએ ખરેખર 2009થી 2026 સુધીમાં કોઈ બદલાવ કર્યા છે તો જરૂર હા કર્યા છે પણ એટલા નહીં જેટલા જરૂરી છે. રાહુલ ગાંધીની સમસ્યા એ છે કે એમને એમ લાગે છે કે તેઓ બધુ જ જાણે છે. એમનામાં અને મારામાં સમાનતા એ છે કે એમને મારી જેમ ખબર છે કે સીજેપી મૂવમેન્ટને અરવિંદ કેજરીવાલે ફંડ આપ્યું હતું. રાહુલ ગાંધીમાં કન્સીટન્સીનો અભાવ છે. શહજાદ પુનાવાલા એ નેતા છે જેમને ભાજપના પ્રવક્તા તરીકે રાજીનામું આપી દીધું હતું અને કહ્યું હતું કે પાર્ટી પ્રવક્તાઓને પગાર આપતી નથી અને મારે દર મહિને ઘરનું ભાડું ચૂકવવાનું હોય છે.