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શહઝાદ પૂનાવાલાનો ધડાકો: ભાજપ છોડ્યા બાદ PM મોદીનું માંગ્યું રાજીનામું, કહ્યું- ભાજપ મારું કશું બગાડી નહીં શકે

Shehzad Poonawalla : ભાજપના એક સમયના નેતા શહઝાદ પુનાવાલાએ ભાજપમાંથી રાજીનામું આપી દીધું છે. પુનાવાલાએ ખુદ સોશિયલ મીડિયા પર જણાવ્યું કે એમને ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવિનને પત્ર લખીને ભાજપા છોડી દેવાનું કહી દીધું છે. 

Written ByKaran Rajput
Published: Sep 15, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 03:18 PM IST
શહઝાદ પૂનાવાલાનો ધડાકો: ભાજપ છોડ્યા બાદ PM મોદીનું માંગ્યું રાજીનામું, કહ્યું- ભાજપ મારું કશું બગાડી નહીં શકે

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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