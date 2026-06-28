/ફાંસીની સજા વચ્ચે શેખ હસીનાનું મોટું એલાન! કહ્યું: આ દિવસે બાંગ્લાદેશ પરત ફરીશ

Sheikh Hasina Return To Bangladesh: સત્તા પરિવર્તનને કારણે બે વર્ષ પહેલાં ભારત ભાગી ગયેલા બાંગ્લાદેશના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન શેખ હસીનાએ તેમના વાપસી અંગે એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ આ વર્ષે બાંગ્લાદેશ પાછા ફરશે. તેમણે આવામી લીગને માત્ર એક પક્ષ નહીં, પરંતુ તેમની તાકાત ગણાવી.
2024ના મધ્યમાં, બાંગ્લાદેશમાં વ્યાપક વિરોધ અને હિંસા જોવા મળી, જેના કારણે એક ટોળું પ્રધાનમંત્રીના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યું. આના કારણે તેમને પોતાનો દેશ છોડીને ભાગી જવાની ફરજ પડી, અને ભારત સાથે ભારતના સારા સંબંધોને કારણે, તેઓ ત્યારથી નવી દિલ્હીમાં રહે છે. હસીનાએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેઓ આ વર્ષના અંત સુધીમાં બાંગ્લાદેશ પરત ફરશે. બાંગ્લાદેશમાં હસીનાને મૃત્યુદંડની સજાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
શેખ હસીનાના ભારત પરત ફર્યા પછી, તેમને વડા પ્રધાન પદ પરથી પણ દૂર કરવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે તેમના વિરુદ્ધ સ્થાનિક લોકોમાં ભારે રોષ ફેલાયો હતો. જોકે, પાછળથી દુનિયાને ખબર પડી કે આ આંદોલન બાંગ્લાદેશના ભલા માટે નહોતું, પરંતુ વધુ ઉગ્રવાદનો હેતુ હતો.
હસીના પછી, મોહમ્મદ યુનુસના નેતૃત્વમાં એક વચગાળાની સરકારની રચના થઈ, જેના કારણે વ્યાપક રમખાણો થયા. હિન્દુઓ પર ક્રૂરતાથી અત્યાચાર ગુજારવામાં આવ્યા, ઘણાને જીવતા પણ મારી નાખવામાં આવ્યા, અને તેમના મંદિરો અને ઘરોને પણ નુકસાન પહોંચાડવામાં આવ્યું. આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં યોજાયેલી સામાન્ય ચૂંટણીઓમાં, બાંગ્લાદેશમાં યુનુસને સત્તા પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા, અને તારિક રહેમાન વડા પ્રધાન બન્યા. ત્યારથી, ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેના સંબંધોમાં સુધારો થયો છે.
"હું આ વર્ષે બાંગ્લાદેશ પાછી ફરીશ"
ખાનગી ચેનલ સાથેની એક મુલાકાતમાં, જ્યારે શેખ હસીનાને પૂછવામાં આવ્યું કે, તમે વારંવાર સંકેત આપ્યો છે કે તમે ટૂંક સમયમાં બાંગ્લાદેશ પાછા ફરી શકો છો, ત્યારે તેમણે જવાબ આપ્યો, મારી વાપસી વ્યક્તિગત મહત્વાકાંક્ષાનો પ્રશ્ન નથી. તે ઘણા મોટા મુદ્દા સાથે જોડાયેલ છે.
બાંગ્લાદેશના લોકોના રાજકીય અધિકારો, લોકશાહીની પુનઃસ્થાપના અને કાયદાના શાસનની સ્થાપના સુનિશ્ચિત કરવી જરૂરી છે. હું સત્તા માટે રાજકારણ નથી કરતી, હું બાંગ્લાદેશના લોકોના કલ્યાણ માટે રાજકારણ કરું છું. મેં બંગબંધુ શેખ મુજીબુર રહેમાનના સોનાર બાંગ્લા બનાવવાના સ્વપ્નને પૂર્ણ કરવા માટે રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો અને હું તે દિશામાં કામ કરી રહી છું. હું સ્પષ્ટપણે કહેવા માંગુ છું કે હું આ વર્ષે મારા દેશમાં પરત ફરીશ, દરેક અવરોધ અને ષડયંત્રને પાર કરીશ.
મૃત્યુદંડને ગેરકાયદેસર કહેવામાં આવ્યો
શેખ હસીનાએ પણ બાંગ્લાદેશમાં મૃત્યુદંડ પર પ્રતિક્રિયા આપી. તેમણે કહ્યું કે, આ ચુકાદો મારા માટે ન્યાય નથી. તે ગેરકાયદેસર, ગેરબંધારણીય અને રાજકીય રીતે પ્રેરિત છે. ન્યાયતંત્રનો ઉપયોગ અવામી લીગ નેતૃત્વ પર બદલો લેવા માટે કરવામાં આવ્યો છે. આવા પ્રયાસો પહેલા પણ થયા છે, ત્યારે નિષ્ફળ ગયા છે અને હવે પણ નિષ્ફળ જશે.
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "હું મૃત્યુથી ડરતી નથી. 1975માં, મેં મારા પિતા, મારા ભાઈઓ અને લગભગ મારા આખા પરિવારને ગુમાવ્યો. 21 ઓગસ્ટના રોજ, મને ગ્રેનેડથી મારી નાખવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. મારી વિરુદ્ધ ઘણા કાવતરાઓ ઘડવામાં આવ્યા છે, પરંતુ હું દરેક વખતે વિજયી બની છું.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે તેઓ હંમેશા બાંગ્લાદેશના લોકો માટે ઉભા રહ્યા છે. તેઓ લોકપ્રિય મત દ્વારા પાંચ વખત વડા પ્રધાન ચૂંટાયા હતા અને દેશના વિકાસ માટે અથાક મહેનત કરી છે. શેખ હસીનાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આવામી લીગ કાગળ પરનું સંગઠન નથી. તે બંગાળની માટી, બંગાળના લોકો, બંગાળના ઇતિહાસ અને બંગાળી રાષ્ટ્રની ઓળખમાં મૂળ ધરાવતી એક શક્તિ છે. તેના 77 વર્ષના ઇતિહાસમાં, આવામી લીગ પર ઘણી વખત હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, ઘણી વખત લોહી વહેવડાવવામાં આવ્યું છે, અને તેના પર પ્રતિબંધ પણ મૂકવામાં આવ્યો છે, પરંતુ દરેક વખતે તે લોકોની શક્તિ સાથે પાછી ઉભી થઈ છે.