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ફાંસીની સજા વચ્ચે શેખ હસીનાનું મોટું એલાન! કહ્યું: આ દિવસે બાંગ્લાદેશ પરત ફરીશ

Sheikh Hasina Return To Bangladesh: બાંગ્લાદેશના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન શેખ હસીનાએ એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ આ સમયે પોતાના દેશ પરત ફરશે. હસીનાને મૃત્યુદંડની સજાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, પરંતુ તેમણે કહ્યું કે તેઓ કોઈથી ડરતા નથી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 28, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:06 PM IST
ફાંસીની સજા વચ્ચે શેખ હસીનાનું મોટું એલાન! કહ્યું: આ દિવસે બાંગ્લાદેશ પરત ફરીશ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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