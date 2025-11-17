ફાંસીની સજા પર શેખ હસીનાનું ભારતથી પહેલું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું
Sheikh Hasina Reaction: શેખ હસીનાએ બાંગ્લાદેશમાં આપવામાં આવેલી મૃત્યુદંડની સજા પર પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે માત્ર કોર્ટના નિર્ણયની નિંદા કરી નથી અને તેના પર સવાલ ઉઠાવ્યા નથી, પરંતુ યુનુસ સરકારની પણ ટીકા કરી છે. હસીનાએ કહ્યું કે તેમને તેમના વિચારો રજૂ કરવાની વાજબી તક આપવામાં આવી નથી.
Sheikh Hasina Reaction: શેખ હસીનાએ બાંગ્લાદેશમાં આપવામાં આવેલી મૃત્યુદંડની સજા પર પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે માત્ર કોર્ટના નિર્ણયની નિંદા કરી નથી અને તેના પર સવાલ ઉઠાવ્યા નથી, પરંતુ યુનુસ સરકારની પણ ટીકા કરી છે. હસીનાએ કહ્યું કે તેમને તેમના વિચારો રજૂ કરવાની વાજબી તક આપવામાં આવી નથી. તેમણે ઢાકા કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા ચુકાદાની નિંદા કરી, તેને છેતરપિંડી ગણાવી. તેમણે તેને પૂર્વનિર્ધારિત નિર્ણય અને બિનચૂંટાયેલી સરકારનું અલોકતાંત્રિક પરિણામ પણ ગણાવ્યું.
શેખ હસીનાને મૃત્યુદંડની સજા ફટકારી
ઉલ્લેખનીય છે કે બાંગ્લાદેશના આંતરરાષ્ટ્રીય ગુના ટ્રિબ્યુનલે (ICT-BD) ગયા વર્ષે સરકાર વિરોધી વિરોધ પ્રદર્શનો દરમિયાન થયેલા ઘાતક કાર્યવાહીમાં તેમની ભૂમિકા બદલ ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન શેખ હસીનાને મૃત્યુદંડની સજા ફટકારી છે.
શેખ હસીના હાલ ભારતમાં
ટ્રિબ્યુનલે ભૂતપૂર્વ ગૃહ પ્રધાન અસદુઝમાન ખાન કમાલને પણ મૃત્યુદંડની સજા ફટકારી છે. બંનેને માનવતા વિરુદ્ધ વિવિધ ગુનાઓમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. શેખ હસીના હાલમાં ભારતમાં છે અને તેમની ગેરહાજરીમાં ટ્રાયલ ચલાવવામાં આવી હતી.
હિંસાના છૂટાછવાયા બનાવો
બાંગ્લાદેશમાં પૂર્વ વડા પ્રધાન શેખ હસીના વિરુદ્ધ માનવતા વિરુદ્ધના ગુનાઓના કેસમાં વિશેષ ટ્રિબ્યુનલ દ્વારા ચુકાદો આવવા પહેલાં સોમવારે ભારે સુરક્ષા દળોની ગોઠવણ વચ્ચે હિંસાના છૂટાછવાયા બનાવો નોંધાયા હતા.
સોમવારે કોઈ ટ્રાફિક જોવા મળ્યું નહોતું
રાજધાની ઢાકાની શેરીઓ, જ્યાં સામાન્ય રીતે સવારે ટ્રાફિક જામનો સામનો કરવો પડે છે, સોમવારે કોઈ ટ્રાફિક જોવા મળ્યું નહોતું. નજીકથી દેખરેખ રાખવામાં આવેલા ચોકઠા પરથી માત્ર થોડી કાર અને રિક્ષાઓ પસાર થતી જોવા મળી હતી. જોકે, સમય પસાર થતાં, શહેરમાં હિંસાના છૂટાછવાયા બનાવો સામે આવ્યા.
રસ્તાઓ બ્લોક કરવા ટાયર સળગાવ્યા
વિરોધીઓએ રસ્તાઓ બ્લોક કરવા માટે ઝાડના થડ અને ટાયર સળગાવ્યા, જ્યારે ઢાકાના ઘણા વિસ્તારોમાં ઘણા ઇમ્પ્રુવાઇઝ્ડ બોમ્બ વિસ્ફોટ થયા. દેશના અન્ય ભાગોમાંથી પણ આવી જ હિંસાના અહેવાલો મળ્યા.
