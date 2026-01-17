BMCમાં શિંદે જૂથ બન્યું 'કિંગમેકર', હોર્સ ટ્રેડિંગના ડરથી કોર્પોરેટરોને 5 સ્ટાર હોટલમાં ખસેડાયા
BMC Elections: બીએમસી ચૂંટણીમાં શિંદે જૂથને 29 બેઠકો મળી છે, જ્યારે ભાજપ પોતાના દમ પર બહુમતીના આંકડા સુધી પહોંચી શક્યું નથી. રાજકીય સમીકરણોમાં હવે શિંદે સેના જ નિર્ણાયક શક્તિ બની ગઈ છે અને સત્તાની ચાવી તેમના હાથમાં હોવાનું માનવામાં આવે છે.
BMC Elections: બૃહન્મુંબઈ મહાનગરપાલિકા (BMC) ચૂંટણીના પરિણામોએ મુંબઈના રાજકારણમાં નવો વળાંક આપ્યો છે. મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેના નેતૃત્વ હેઠળની શિવસેનાએ 'કિંગમેકર'ની ભૂમિકા ભજવી છે, પરંતુ 'હોર્સ ટ્રેડિંગ' (ધારાસભ્યો/કોર્પોરેટરોની ખરીદ-વેચાણ) ના જોખમને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાના તમામ નવનિર્વાચિત કોર્પોરેટરોને બાંદ્રાની તાજ લેન્ડ્સ એન્ડ્સ હોટલમાં શિફ્ટ કરી દીધા છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, તમામ કોર્પોરેટરોને બપોરે ત્રણ વાગ્યા સુધીમાં હોટલ પહોંચવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો અને તેઓ આગામી ત્રણ દિવસ સુધી ત્યાં જ રહેશે, જેથી વિપક્ષ તેમને કોઈ પણ રીતે પોતાના પક્ષમાં ન લઈ શકે.
શિંદે સેના જ નિર્ણાયક શક્તિ
બીએમસી ચૂંટણીમાં શિંદે જૂથને 29 બેઠકો મળી છે, જ્યારે ભાજપ પોતાના દમ પર બહુમતી સુધી પહોંચી શક્યું નથી. રાજકીય સમીકરણોમાં હવે શિંદે સેના જ નિર્ણાયક શક્તિ બની છે અને સત્તાની ચાવી તેમના હાથમાં છે. નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે ભાજપ માટે મેયર પદ અને સરકારની રચના શિંદે જૂથના સમર્થન વગર મુશ્કેલ છે. આ જ કારણ છે કે શિંદે જૂથ કોઈ જોખમ લેવા માંગતું નથી.
સમગ્ર ઘટનાક્રમ પર એકનાથ શિંદેની નજર
એકનાથ શિંદે પોતે સમગ્ર સ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે. તેમનું 'નો રિસ્ક' વલણ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે જ્યાં સુધી સત્તાનો સત્તાવાર દાવો ન થાય ત્યાં સુધી કોર્પોરેટરોને એકજૂથ રાખવા જરૂરી છે. શિંદે જૂથને વિપક્ષી દળો અથવા અન્ય રાજકીય શક્તિઓ દ્વારા કોર્પોરેટરો તોડવાની આશંકા છે, જે સમીકરણો બગાડી શકે છે. આ રણનીતિથી રાજકીય ગલિયારાઓમાં ગરમાવો વધી ગયો છે.
કોંગ્રેસ સાંસદ નસીર હુસૈનનો આકરો પ્રહાર
કોંગ્રેસ સાંસદ નસીર હુસૈને કટાક્ષ કરતા પૂછ્યું કે, "શિંદેને કોનો ડર છે? કોણ તેમના કોર્પોરેટરોને તોડી શકે છે? અને તોડફોડનો સૌથી વધુ અનુભવ કોને છે, તે તો બધા જાણે જ છે." હુસૈને ભાજપ પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે તે સાથી પક્ષો અને વિભાજિત જૂથોના ભોગે જ આગળ વધી છે. મહારાષ્ટ્ર અને બિહારમાં કોનો 'સ્ટ્રાઈક રેટ' સૌથી સારો રહ્યો છે તે સ્પષ્ટ છે. શિંદે આ વાત જેટલી જલ્દી સમજી લે તેટલું તેમના માટે સારું છે.
