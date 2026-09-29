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શિવ ગરીબોના ભગવાન, રામ અમીરોના છે, કોંગ્રેસના મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું ભાજપ કેમ છે લોકપ્રિય, જાણો

Congress Chief Minister: જ્યારે તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી એ. રેવંત રેડ્ડીને પૂછવામાં આવ્યું કે કોંગ્રેસ પાર્ટી દક્ષિણ ભારતીય રાજ્યોમાં લોકપ્રિય છે પણ ઉત્તર ભારતમાં કેમ લોકપ્રિય નથી, ત્યારે તેમણે ભગવાન રામ અને ભગવાન શિવના ઉદાહરણો આપ્યા. તેમણે સાહેબ વિશે પણ વાત કરી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 29, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 10:40 AM IST
શિવ ગરીબોના ભગવાન, રામ અમીરોના છે, કોંગ્રેસના મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું ભાજપ કેમ છે લોકપ્રિય, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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