/શિવ ગરીબોના ભગવાન, રામ અમીરોના છે, કોંગ્રેસના મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું ભાજપ કેમ છે લોકપ્રિય, જાણો

Congress Chief Minister: કોંગ્રેસ શાસિત તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી એ. રેવંત રેડ્ડીએ સમજાવ્યું છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટી દક્ષિણ ભારતના રાજ્યોમાં કેમ લોકપ્રિય છે. તેમણે ભગવાન રામ અને શિવનું ઉદાહરણ આપ્યું. તેમણે કહ્યું કે ભગવાન શિવ ગરીબોના દેવ છે, જ્યારે રામ અમીરોના દેવ છે. તેમણે ભારતીય જનતા પાર્ટી પર પણ નિશાન સાધ્યું હતું, જેના પર ભાજપે કહ્યું છે કે રેડ્ડી હવે દેવતાઓ વચ્ચે રેખા દોરી રહ્યા છે.
સોમવારે, રેડ્ડીએ કહ્યું કે, ભાજપે ભગવાન રામને કબજે કર્યા છે, જેમની ઉત્તરમાં પૂજા થાય છે, જ્યારે શિવની દક્ષિણના રાજ્યોમાં પૂજા થાય છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, અમે દ્રવિડ છીએ. અહીં (ઉત્તર ભારતમાં) લોકો આર્ય છે. અમે ભગવાન શિવના ભક્ત છીએ, અને આ લોકો ભગવાન રામના ભક્ત છે. ભાજપે રામને કબજે કર્યા છે. આ ભાવના અને શ્રદ્ધાનો મામલો છે.
કેન્દ્રીય મંત્રી બંદી સંજય કુમારે કહ્યું કે રેવંત રેડ્ડી, જેમણે પહેલા કહ્યું હતું કે, કોંગ્રેસ એટલે મુસ્લિમો, અને મુસ્લિમોનો અર્થ કોંગ્રેસ, હવે ભગવાન રામ અને ભગવાન શિવ વચ્ચે રાજકીય રેખા દોરી રહ્યા છે.
ભાજપ 'હર હર મહાદેવ' કેમ નથી કહેતી?
વાસ્તવમાં, પ્રશ્ન એ હતો કે કોંગ્રેસ દક્ષિણમાં જેટલી લોકપ્રિય છે તેટલી ઉત્તર અને પૂર્વમાં લોકપ્રિય કેમ નથી. તેમણે કહ્યું કે, મોદીજી 'હર હર મહાદેવ' કેમ નથી કહેતા? શું ભાજપના સભ્યો ક્યારેય સ્ટેજ પરથી 'હર હર મહાદેવ' બોલ્યા છે? તેઓ ફક્ત 'જય શ્રી રામ' કહે છે. જ્યારે આપણે 'હર હર મહાદેવ' કહીએ છીએ ત્યારે તેમને તે ગમતું નથી. રેડ્ડીએ દાવો કર્યો હતો કે શિવ ગરીબોના દેવ છે, રામ ધનિકોના દેવ છે, અને ભાજપ ધનિકોનો પક્ષ છે.
SIR વિરુદ્ધ ઝુંબેશની તૈયારી
રેડ્ડીએ વિપક્ષી નેતાઓને ભારતીય ચૂંટણી પંચની SIRની પ્રક્રિયા સામે એક થવાની સલાહ આપી. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તેની સામે સાયમન ગો બેક જેવું આંદોલન શરૂ કરવું જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે સાયમન ગો બેક આંદોલનની જેમ, મમતા બેનર્જી, ઉદ્ધવ ઠાકરે અને એમકે સ્ટાલિન સહિતના વિપક્ષી પક્ષના નેતાઓએ એક થઈને 'SIR ગો બેક' આંદોલન શરૂ કરવું જોઈએ.
મોટો નિર્ણય લઈ શકે છે કોંગ્રેસ
કોંગ્રેસ કાર્યકારી સમિતિ (CWC) મંગળવારે મળવાની છે. નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, આ બેઠક એવા સમયે થઈ રહી છે, જ્યારે SIR અને મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારને લઈને વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ બેઠક દરમિયાન કોંગ્રેસ અનેક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લઈ શકે છે, જેમાં આંદોલન શરૂ કરવું કે સુપ્રીમ કોર્ટમાં જવું શામેલ છે. જો કે, આ બાબતે કોઈ સત્તાવાર માહિતી આપવામાં આવી નથી.
સોમવારે કોંગ્રેસે દેશભરમાં વિરોધ પ્રદર્શનો કર્યા. ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત અને રાજસ્થાન કોંગ્રેસના વડા ગોવિંદ દોતાસરા સહિત અનેક પાર્ટી નેતાઓની જયપુરમાં અટકાયત કરવામાં આવી હતી. ડાબેરી પક્ષોએ પટનામાં જ્ઞાનેશ કુમાર વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું, જ્યારે કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ શ્રીનગર અને લખનૌ સહિત અન્ય સ્થળોએ પણ પ્રદર્શન કર્યું. લખનૌમાં, ઉત્તર પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રમુખ અજય રાયે કહ્યું કે, જ્ઞાનેશ કુમાર વિરુદ્ધ અમારો વિરોધ દેશવ્યાપી છે.
અગાઉ, લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ જ્ઞાનેશ કુમારને સરકારી સાક્ષી બનવાની સલાહ આપી હતી.
એક અહેવાલમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે બે ચૂંટણી કમિશનરોએ ચૂંટણી પંચમાં નિર્ણયો અંગે અનેક વખત મુખ્ય કમિશનર સાથે અસંમતિ વ્યક્ત કરી હતી, પરંતુ તેને અવગણવામાં આવી હતી. SIR પર પણ પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. બાદમાં કમિશને જવાબ આપ્યો કે બધા નિર્ણયો અધિકારીઓની સંમતિથી લેવામાં આવ્યા હતા.