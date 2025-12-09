Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

દેશની એકમાત્ર જગ્યા, જ્યાં જ્યોતિર્લિંગ અને શક્તિ પીઠના એક સાથે થાય છે દર્શન; જાણો ક્યા આવેલી છે આ અનોખું સ્થળ?

Srisailam: ભારતમાં એક અવું પવિત્ર તીર્થસ્થાન છે જ્યાં ભગવાન શિવનું જ્યોતિર્લિંગ અને દેવી શક્તિનું શક્તિપીઠ બન્ને એક જ સંકુલમાં સ્થિત છે. દેશભરના કરોડો ભક્તો માટે આ સ્થળ આધ્યાત્મિક શક્તિનું કેન્દ્ર છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 09, 2025, 04:26 PM IST

Trending Photos

દેશની એકમાત્ર જગ્યા, જ્યાં જ્યોતિર્લિંગ અને શક્તિ પીઠના એક સાથે થાય છે દર્શન; જાણો ક્યા આવેલી છે આ અનોખું સ્થળ?

Srisailam: ભારતની ભૂમિ રહસ્યો, આસ્થા અને દૈવી શક્તિઓથી ભરેલી છે. અહીં હજારો મંદિરો, તીર્થસ્થાનો અને શક્તિપીઠો આવેલા છે, પરંતુ કેટલાક સ્થળો એવા પણ છે, જે તેમની અનોખી વિશેષતાઓને કારણે દેશભરમાં અનોખા માનવામાં આવે છે. શું તમે જાણો છો કે ભારતમાં આવું જ એક પવિત્ર તીર્થસ્થાન છે જ્યાં ભગવાન શિવનું જ્યોતિર્લિંગ અને માતા શક્તિનું શક્તિપીઠ બન્ને એક જ સંકુલમાં સ્થિત છે? દેશભરના કરોડો ભક્તો માટે આ સ્થળને માત્ર મંદિર જ નહીં, પરંતુ આધ્યાત્મિક શક્તિનું કેન્દ્ર માનવામાં આવે છે. તો ચાલો જાણીએ કે, દેશનું એકમાત્ર એવું સ્થળ કયું છે જ્યાં જ્યોતિર્લિંગ અને શક્તિપીઠના એકસાથે દર્શન થાય છે.

જ્યોતિર્લિંગ અને શક્તિપીઠ એકસાથે દર્શન ક્યા થાય છે?
આ અદ્ભુત સ્થળ આંધ્રપ્રદેશના નલ્લામાલા જંગલોની વચ્ચે આવેલું શ્રીશૈલમ છે. આ એવી ભૂમિ છે, જ્યાં શિવ અને શક્તિની શક્તિઓનો એકસાથે અનુભવ કરી શકાય છે. કૃષ્ણા નદીના કિનારે, ગાઢ જંગલો અને પર્વતોથી ઘેરાયેલું શ્રીશૈલમ જોવામાં જ એવું લાગે છે કે, કોઈ પ્રાચીન કથા જીવંત થઈ હોય. અહીંની શાંતિ, હવા અને અહીંની પવિત્રતા મનની અંદર સુધી સ્પર્શે છે. દૂર દૂરથી આવતા પ્રવાસીઓ કહે છે કે, શ્રીશૈલમ પહોંચતા જ મનને એક અનોખી માનસિક શાંતિ મળે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

12 જ્યોતિર્લિંગોમાંથી એક મલ્લિકાર્જુન સ્વામી
શ્રીશૈલમનું મુખ્ય મંદિરનું નામ મલ્લિકાર્જુન સ્વામી મંદિર છે. આ મંદિર ભગવાન શિવને સમર્પિત 12 પ્રખ્યાત જ્યોતિર્લિંગોમાંથી એક છે. એવું માનવામાં આવે છે કે, ભગવાન શિવ સ્વયં અહીં તેમના પુત્ર કાર્તિકેયને શાંત કરવા માટે પ્રગટ થયા હતા, જેઓ કોઈ ગેરસમજને કારણે ક્રૌંચ પર્વત પર રહેવા ચાલ્યા ગયા હતા. અહીંની એનર્જી એટલી શાંત અને પવિત્ર માનવામાં આવે છે કે, ભક્તો માત્ર દર્શન કરીને જ આધ્યાત્મિક હળવાશનો અનુભવ કરે છે.

શક્તિપીઠ અને કલ્યાણકારી રૂપ
જ્યોતિર્લિંગની બાજુમાં જ માં ભ્રમરામ્બાનું શક્તિપીઠ આવેલું છે, જે 18 મહાશક્તિપીઠોમાંથી એક છે. પૌરાણિક કથાઓ અનુસાર, આ તે સ્થાન છે જ્યાં દેવી સતીની ગરદન પડી હતી, અને ત્યારથી અહીં દેવીની પૂજા મધમાખીઓની રાણી ભ્રમરામ્બાના રૂપમાં કરવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે, અહીં દર્શન કરવાથી ભક્તોને તેમની મુશ્કેલીઓ, નકારાત્મક શક્તિઓથી મુક્તિ અને સુરક્ષા મળે છે.

શ્રીશૈલમનું કુદરતી સૌંદર્ય
શ્રીશૈલમ તેના કુદરતી સૌંદર્ય માટે પણ જાણીતું છે. અહીં તમને ગાઢ નલ્લામાલા જંગલ, વહેતી કૃષ્ણા નદી, દુર્લભ વન્યજીવન, અક્કમહાદેવી ગુફાઓ, જ્યાં પ્રાચીન સંતોએ ધ્યાન કર્યું હતું, પઠાલા ગંગા, જ્યાં નાવડીની સવારી ખરેખર અદ્ભુત અનુભવ કરાવે છે. 70 કિલોમીટરની લાંબી ગિરિપ્રદક્ષિણા, એક યાત્રા જે ઘણા ભક્તો વર્ષમાં એકવાર કરે છે. આ યાત્રા દરેક પ્રવાસી માટે ખરેખર એક અદ્ભુત અનુભવ છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
JyotirlingaSrisailamMallikarjuna Swamyશ્રીશૈલમજ્યોતિર્લિંગ

Trending news