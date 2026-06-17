મહારાષ્ટ્રમાં થઈ રહ્યો છે મોટો 'ખેલા'! સંજય રાઉતનો દાવો- 'પાર્ટી બદલવા માટે સાંસદોને 15-15 કરોડ...'

બંગાળ બાદ હવે મહારાષ્ટ્રમાં પણ મોટો ખેલા થઈ રહ્યો છે. શિવસેનાના વરિષ્ઠ નેતા અને રાજ્યસભા સાંસદ સંજય રાઉતના દાવાથી હડકંપ મચેલો છે. તેમણે દાવો કર્યો કે તેમની પાર્ટી (શિવસેના યુબીટી)ના સાંસદોને પક્ષ પલટો કરવા માટે કથિત રીતે કરોડો રૂપિયા ઓફર થઈ રહ્યા છે. રાઉતના આ આરોપ બાદ રાજ્યના રાજકારણમાં નવો વિવાદ ઊભો થયો છે. અત્રે જણાવવાનું કે આ વિવાદ એવા સમયે આવ્યો છે કે જ્યારે છેલ્લા કેટલાક સમયથી ઉદ્ધવ ઠાકરેની પાર્ટીના ફાડિયા પડવાની ચર્ચા જોરશોરમાં છે. જો કે પાર્ટી તરફથી સતત આવી અટકળો ફગાવવામાં આવી રહી છે.
સંજય રાઉતની પોસ્ટથી ચકચાર
ઉદ્ધવ ઠાકરે જૂથન નેતા સંજય રાઉતે મંગળવારે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર એક પોસ્ટ શેર કરી જેમાં લખ્યું કે શિવસેના (UBT)ના સાંસદોને પાર્ટી છોડવા માટે આર્થિક પ્રસ્તાવ અપાઈ રહ્યા છે. તેમણે લખ્યું કે મહારાષ્ટ્રના સાંસદોને કથિત રીતે 15-15 કરોડ રૂપિયા સુદ્ધા ઓફર થઈ રહ્યા છે. રાઉતે પોતાની પોસ્ટમાં આ સમગ્ર ઘટનાક્રમને ચોંકાવનારો અને જઘન્ય ગણાવ્યો. તેમણે પોતાના સંદેશમાં મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસને ટેગ પણ કર્યા છે.
अपना सपना मनी..मनी!
महाराष्ट्रातील खासदारांना विकत घेण्यासाठी…आज रात्री प्रत्येकी
१५ कोटींचा एडवांस देण्यात येत असल्याची माहिती धक्कादायक आणि घृणास्पद आहे!@Dev_Fadnavis
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 16, 2026
એટલું જ નહીં ટીએમસી સાંસદ મહુઆ મોઈત્રા જ્યારે આ ટ્વીટ પર પ્રતિક્રિયા આપતા એવું લખ્યું કે ફક્ત 15 કરોડ? સસ્તામાં કેમ જઈ રહ્યા છે? ત્યારે તેનો જવાબ આપતા સંજય રાઉતે લખ્યું કે આ તો પર સાંસદ 50 કરોડ પર મિનિમમ સપોર્ટ પ્રાઈઝ ફિક્સ થયેલી છે. 15 કરોડ તો ફક્ત એડવાન્સ છે. સાચું કહું તો આ લોકો 50,000 રૂપિયાને પણ લાયક નથી. શિવસેનાના કારણે તેમની કિંમત ઉપર ગઈ છે.
Apna Sapna Money Money!
No no — Mahua ji,the Minimum Support Price is fixed at ₹50 crore per MP.(पचास खोके)
₹15 crore is just the advance.
Frankly, these people aren’t even worth ₹50,000.
Their price has only gone up because of the Shiv Sena and TMC brand label. https://t.co/Srzjgg4DkX
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 17, 2026
રાજકારણમાં ભારે હલચલ
રાઉતના આરોપોએ મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં નવી ચર્ચા છેડી છે. રાજ્યમાં પહેલા પણ પક્ષપલટા અને રાજનીતિક પુર્નગઠનની અનેક ઘટનાઓ સામે આવેલી છે. આામાં આ પ્રકારના દાવાઓએ રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાઓ વધારી છે. જો કે સંજય રાઉતના આરોપના સમર્થનમાં હજુ સુધી કોઈ પુરાવા સામે આવ્યા નથી. જ્યારે આરોપ પર સંબંધિત પક્ષ તરફથી તત્કાળ કોઈ અધિકૃત પ્રતિક્રિયા પણ સામે આવી નથી.