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મહારાષ્ટ્રમાં થઈ રહ્યો છે મોટો 'ખેલા'! સંજય રાઉતનો દાવો- 'પાર્ટી બદલવા માટે સાંસદોને 15-15 કરોડ...'

Maharashtra Politics: મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં ભારે ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. અનેક સાંસદો શિવસેના યુબીટીનો સાથ છોડે તેવા સમાચાર સામે આવ્યા છે ત્યારે એવામાં પાર્ટીના દિગ્ગજ નેતા સંજય રાઉતે એક ચોંકાવનારો દાવો કર્યો છે કે તેમના સાંસદોને પક્ષપલટો કરવા માટે કરોડો રૂપિયા ઓફર થઈ રહ્યા છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 17, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:49 AM IST
મહારાષ્ટ્રમાં થઈ રહ્યો છે મોટો 'ખેલા'! સંજય રાઉતનો દાવો- 'પાર્ટી બદલવા માટે સાંસદોને 15-15 કરોડ...'
Image Credit: તસવીર-ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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મહારાષ્ટ્રમાં થઈ રહ્યો છે મોટો 'ખેલા'! સંજય રાઉતનો દાવો- 'પાર્ટી બદલવા માટે સાંસદોને
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