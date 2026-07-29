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અધધ ! 15 કિલો સોનું અને 20 કરોડ રોકડા... બસ ડ્રાઇવરના ઘરેથી નીકળ્યો 'ખજાનો', અધિકારીઓના પણ ઉડી ગયા હોશ

West Bengal News : બંગાળમાં પોલીસે એક ભૂતપૂર્વ બસ ડ્રાઇવરના ઘરેથી 15 કિલો સોનાના બિસ્કિટ અને ₹20 કરોડ રોકડા જપ્ત કર્યા. પોલીસને બધી મિલકત અને રોકડ ગણવામાં કલાકો લાગ્યા હતા.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 29, 2026, 09:39 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:39 PM IST
અધધ ! 15 કિલો સોનું અને 20 કરોડ રોકડા... બસ ડ્રાઇવરના ઘરેથી નીકળ્યો 'ખજાનો', અધિકારીઓના પણ ઉડી ગયા હોશ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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