અધધ ! 15 કિલો સોનું અને 20 કરોડ રોકડા... બસ ડ્રાઇવરના ઘરેથી નીકળ્યો 'ખજાનો', અધિકારીઓના પણ ઉડી ગયા હોશ

West Bengal News : જ્યારે પણ દેશમાં ભ્રષ્ટાચારના કેસ બહાર આવે છે, ત્યારે નાગરિકોને એ જ વિચારે છે કે હવે આનાથી વધારે ખરાબ શું શકે. ત્યારે આવો જ એક કિસ્સો બંગાળમાં બન્યો. બંગાળના બીરભૂમમાં પોલીસને એક સામાન્ય ઘરમાંથી ખજાનો મળી આવ્યો છે. પોલીસને બધી મિલકત અને રોકડ ગણવામાં કલાકો લાગ્યા હતા.
15 કિલો સોનું અને 20 કરોડ રોકડા મળી આવ્યા
ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસમાં પ્રકાશિત થયેલા અહેવાલ મુજબ, પોલીસ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે તેમને પથ્થરના વેપારી તુલુ મંડલની પત્નીના ભાઈ અને ભૂતપૂર્વ સરકારી બસ ડ્રાઈવર મીનાર મંડલના ઘરેથી 35 બોરીઓમાં ભરેલા 20 કરોડ રોકડા અને લગભગ 15 કિલો સોનાના બિસ્કિટ મળી આવ્યા હતા. ગુપ્ત માહિતીના આધારે, પોલીસે મંગળવારે મોડી રાત્રે દેઉચા વિસ્તારમાં મીનારના ઘરે દરોડો પાડ્યો હતો.
Commendable job by our Law Enforcement personnel for the crackdown on Sand Mafia.
Following a precise operation based on source based information, Birbhum Police conducted a major raid under Mohammad Bazar PS targeting the hideout of illegal sand mafia Tullu Mondal alias Mohd… pic.twitter.com/Ln4XJCWKKY
— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) July 29, 2026
એક સામાન્ય બસ ડ્રાઈવર માટે તેના ઘરના ખર્ચાઓ પણ પૂરા કરવા મુશ્કેલ છે. ત્યારે આ વ્યક્તિના ઘરેથી આટલી મોટી રકમની સંપત્તિનો પર્દાફાશ કરવો એ પોલીસ માટે એક મોટા ગુનેગારને પકડવા જેવું હતું.
નોટોના બંડલ અને બિનહિસાબી સોનું જોઈને, પોલીસે 5 નોટ ગણતરી મશીનો મંગાવી. સતત ડ્રોન વચ્ચે ચલણી નોટો ગણવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી, જે કલાકો સુધી ચાલી. દરમિયાન, પોલીસે સમગ્ર જથ્થાને સુરક્ષિત રાખવા માટે પાંચ મોટા ભારે લોખંડના બોક્સ મંગાવ્યા. આ બધા વચ્ચે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય કે એક બસ ડ્રાઇવરે આટલી મોટી રોકડ અને સોનું ક્યાંથી લાવ્યું ?
ભ્રષ્ટાચારનો પર્દાફાશ
પોલીસના મતે આ ઘટના પથ્થર ઉદ્યોગના ગેરકાયદેસર વ્યવહારો સાથે જોડાયેલી છે. તુલુ મંડલની એજન્સી પર ત્રણ જિલ્લાઓમાં પથ્થર ઉદ્યોગ માટે પ્રવેશ બિંદુઓ પર કર વસૂલવાનો આરોપ છે. જ્યારે એજન્સી દ્વારા દર મહિને સરકારી તિજોરીમાં ₹83 કરોડ જમા કરાવવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવી હતી, ત્યારે ફક્ત ₹2-5 કરોડ જ નોંધાયા હતા.
આ ગેરકાયદેસર રીતે મેળવેલા બાકીના નફા અંગેનો જવાબ તે 35 બોરીઓમાં છુપાયેલો હતો. પોલીસ દ્વારા ભ્રષ્ટાચારના આ ગંભીર કેસની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. રોકડ અને સોનું અને સંભવિત નાણાકીય અનિયમિતતાઓની પણ તપાસ કરવામાં આવશે.