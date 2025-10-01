સુહાગરાતના ગણતરીના કલાકોમાં 75 વર્ષના વૃદ્ધને મોત આંબી ગયું, 24 કલાક પહેલા થયા હતા બીજા લગ્ન
Jaunpur News:યુપીના જૌનપુર જિલ્લાથી અત્યંત ચોંકાવનારો મામલો સામે આવ્યો છે. લગ્નના ગણતરીના કલાકોમાં જ દુલ્હેરાજાને મોત આંબી ગયું.
ઉત્તર પ્રદેશના જૌનપુર જિલ્લાથી એક ચોંકાવનારો મામલો સામે આવ્યો છે. જ્યાં ગૌરા બાદશાહપુર હદના કુછમુછ ગામમાં ઘટેલી એક ઘટનાએ બધાને સ્તબ્ધ કરી નાખ્યા છે. ગામના 75 વર્ષના સંગરુ રામે બીજા લગ્ન કર્યા હતા. પરંતુ સુહાગરાતના ગણતરીના કલાકોમાં જ તેમનું મોત થઈ ગયું.
જાણો શું છે મામલો
મળતી માહિતી મુજબ સંગરૂ રામની પહેલી પત્નીનું નિધન એક વર્ષ પહેલા થયું હતું. સંતાનહીન હોવાના કારણે એકલા જ ખેતીવાડી કરીને પોતાનું જીવન પસાર કરી રહ્યા હતા. હાલમાં જ તેમણે જલાલપુર પોલીસ મથકની 35 વર્ષના મનભાવતી સાથે કોર્ટ મેરેજ કરીને મંદિરમાં વિધિ વિધાનથી લગ્ન કર્યા. મનભાવતીના પણ આ બીજા લગ્ન હતા અને તેને પહેલા પતિથી 3 બાળકો છે. લગ્ન બાદ બંનેએ આખી રાત વાતો કરી. બીજા જ દિવસે સવારે અચાનક સંગરૂ રામની તબિયત લથડી. પરિજનો તેમને હોસ્પિટલ લઈ ગયા જ્યાં ડોક્ટરોએ મૃત જાહેર કરી દીધો.
ગામમાં સનસની ફેલાઈ
આ ઘટનાએ ગામમાં સનસની ફેલાવી દીધી છે. સંગરૂરામના ભત્રીજાઓએ અંતિમ સંસ્કાર રોકી દીધા છે. તેમનું કહેવું છે કે તેઓ દિલ્હીથી પાછા ફર્યા બાદ જ આગળની કાર્યવાહી કરશે. પરિવાર આ ઘટનાને સંદિગ્ધ માની રહ્યો છે અને હવે જોવાનું એ રહેશે કે શું પોલીસ આ મામલે તપાસ અને પોસ્ટમોર્ટમ કરાવે છે કે નહીં. હાલ સમગ્ર ગામમાં આ ઘટનાની ચર્ચા છે.
શું કહે છે મૃતકની બીજી પત્ની
મૃતકની બીજી પત્ની મનભાવતીએ કહ્યું કે, કોર્ટમાં અમે બંનેએ લગ્ન કર્યા છે. મૃતકે કોર્ટમાં કહ્યું કે તેઓ આ બાળકોની દેખભાળ કરશે અને જે મારા પૈસા છે તેને હું મારી પત્નીના બાળકોના નામે કરી દઈશ. લગ્ન બાદ અમે લોકો ઘરે આવ્યા અને ભોજન કર્યું તથા ત્યારબાદ મોડી રાત સુધી વાતો કરી. લગ્નના બીજા દિવસે તે સવારે બધાને ઉઠાડવા આવ્યા અને થોડીવાર સુધી સવારે ઘરની બહાર સૂતા હતા.
વધુમાં કહ્યું કે, થોડીવાર બાદ બાજુવાળા કાકી આવ્યા અને કહ્યું કે ગળું કેમ વાંકુ છે અને ત્યારબાદ મૃતકની પત્નીએ પોતાના સંબંધીઓને ફોન કરીને બોલાવ્યા. મૃતકની પત્ની પોતે આઘાતમાં સરી પડી છે કે આખરે આ કેવી રીતે થઈ ગયું અને અચાનક સવારે મોત થઈ ગયું, તેમને પહેલેથી કોઈ બીમારી નહતી.
