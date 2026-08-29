/Survey: ઉત્તર પ્રદેશથી ભાજપ માટે શોકિંગ ન્યૂઝ! યોગી સે બેર નહીં, BJP વિધાયકો કી ખેર નહીં...

આવનારું વર્ષ 2027 અનેક રાજ્યોમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ લાવશે. ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ અને ઉત્તરાખંડનો રાજકીય માહોલ અત્યારથી ગરમાવા લાગ્યો છે. ચૂંટણીને તો હજું વાર છે પરંતુ એ સર્વે થયો જેના તારણોએ રાજકીય પક્ષોની ઊંઘ ઉડાડી છે. ત્રણ રાજ્યોમાં જનતાએ પોત પોતાની સરકારો અને મુખ્યમંત્રીઓના કામકાજ વિશે પોતાના અભિપ્રાય આપ્યા છે.
સર્વેના તારણો
વોટ વાઈબ (Vote Vibe) અને ઈન્ડિયા ટુડે-સીવોટર મૂડ ઓફ ધ નેશન સર્વેના ચોંકાવનારા તારણો સામે આવ્યા છે. જો કે સત્તાધારી પક્ષો માટે રાહતના સમાચાર એ છે કે વિસ્તારના જનપ્રતિનિધિઓ પ્રત્યેનો ગુસ્સો સત્તાધારી પક્ષોના પ્રદર્શન પર સંપૂર્ણ રીતે નથી પડ્યો. ઈન્ડિયા ટુડેએ પોતાના એક રિપોર્ટમાં વોટ વાઈબના સંસ્થાપક અમિતાભ તિવારીના હવાલે જણાવ્યું છે કે વિધાયકો પ્રત્યે જનતાની આ નારાજગીનું મુખ્ય કારણ તેમની જનતાની પહોંચથી દૂર હોવાનું છે. અત્રે જણાવવાનું કે ત્રણેય રાજ્યોમાં જનતા પોત પોતાની રાજ્ય સરકારો અને મુખ્યમંત્રીના કામકાજથી એટલી નારાજ નથી જેટલી પોતાના વિસ્તારના વર્તમાન વિધાયકોથી અસંતુષ્ટ જણાઈ રહી છે.
અમિતાભ તિવારીએ એવો પણ સંકેત આપ્યો કે ત્રણેય રાજ્યોમાં લગભગ 10થી 15 ટકા મતદારો ફક્ત ઉમેદવારની વ્યક્તિગત છબી અને તેના વ્યવહારને જોઈને મત આપે છે. આવામાં આગામી 2027ની ચૂંટણીમાં આ પ્રાદેશિક અસંતોષ ટિકિટ વિતરણની રણનીતિમાં સૌથી મોટી ભૂમિકા ભજવી શકે છે.
યોગી સે બેર નહીં વિધાયકો કી ખૈર નહીં!
યુપીમાં વિધાયકો પ્રત્યે જનતાની નારાજગી સૌથી વધુ જોવા મળી છે. સર્વેમાં સામેલ લગભગ 49 ટકા લોકોએ પોતાના વિસ્તારના વર્તમાન વિધાયકોના કામકાજ પર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. જ્યારે ફક્ત 27.9 ટકા લોકો જ પોતાના વિસ્તારના વિધાયકના કામકાજથી સંતુષ્ટ જોવા મળ્યા. જ્યારે મુખ્યમંત્રી વિશે સવાલ પૂછાયો તો 43.3 ટકા લોકોએ યોગી આદિત્યનાથ પર પસંદગી ઉતારી. અખિલેશ યાદવને 35.5 ટકા લોકોએ પસંદ કર્યા. મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથના નેતૃત્વવાળી યુપીની ભાજપ સરકારની શાખ આમ તો સારી સ્થિતિમાં જોવા મળી છે. યુપીમાં 41.8 ટકા લોકોએ સરકારના કામકાજને બિરદાવ્યું છે.
વિધાનસભા ચૂંટણીમાં વોટિંગ ટ્રેન્ડની વાત કરીએ તો ભાજપના નેતૃત્વવાળા એનડીએ અને સમાજવાદી પાર્ટીના ગઠબંધન વચ્ચે કાંટાની ટક્કર જોવા મળી રહી છે. એડીએ ગઠબંધનને 41.8 ટકા અને સપા ગઠબંધનને 38.7 ટકા મત મળવાનું અનુમાન વ્યક્ત કરાયું છે. જ્યારે લોકોને પૂછવામાં આવ્યું કે તેઓ કોની જીત જોવા ઈચ્છે છે તો મુકાબલો બરાબરી પર જોવા મળ્યો.
સર્વેમાં એ પણ રસપ્રદ માહિતી સામે આવી છે કે 45 વર્ષથી વધુ ઉંમરના મતદારો જ્યાં યોગી આદિત્યનાથ અને ભાજપના પક્ષમાં મજબૂતીથી જોવા મળી રહ્યા છે ત્યાં યુવા મતદારોનો ઝુકાવ સપા પ્રમુખ અખિલેશ યાદવ તરફ વધુ જોવા મળ્યો છે.
પંજાબમાં શું સ્થિતિ
પંજાબમાં પણ સત્તાધારી આમ આદમી પાર્ટીના વિધાયકો વિરુદ્ધ અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે. 45.3 ટકા લોકો પોતાના વિસ્તારના વિધાયકોથી અસંતુષ્ટ છે જ્યારે મુખ્યમંત્રી ભગવંત માનની સરકારના કામકાજથી 40 ટકા લોકો સંતુષ્ટ જોવા મળી રહ્યા છે. ભગવંત માન 40.1 ટકા સાથે રાજ્યમાં મુખ્યમંત્રી પદની પહેલી પસંદ છે. કોંગ્રેસ નેતા ચરણજીત સિંહ ચન્ની 20.6 ટકા સાથે બીજા સ્થાને છે.
વિધાનસભા ચૂંટણીની રીતે જોઈએ તો આમ આદમી પાર્ટી 34 ટકા વોટશેર સાથે આગળ છે. જ્યારે કોંગ્રેસ 30.2 ટકા સાથે બીજા નંબરે અને ભાજપ 12.2 ટકા તથા શિરોમણી અકાલી દળને 11.3 ટકા સમર્થન મળતું જોવા મળી રહ્યું છે. પંજાબના મતદારોની ખાસિયત એ છે કે 71.2 ટકા લોકોએ અત્યારથી નક્કી કરી લીધુ છે કે તેઓ કોને મત આપશે જે ત્રણેય રાજ્યોમાં સૌથી વધુ સ્થિર મતદાર આધાર દર્શાવે છે.