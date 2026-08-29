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Survey: ઉત્તર પ્રદેશથી ભાજપ માટે શોકિંગ ન્યૂઝ! યોગી સે બેર નહીં, BJP વિધાયકો કી ખેર નહીં...

ઉત્તર પ્રદેશમાં ભાજપ માટે ચિંતાનું કારણ સામે આવ્યું છે કે વિધાયકો પ્રત્યે જનતાની નારાજગી ખુલીને સામે આવી છે. સર્વેમાં સામેલ લોકોમાંથી 49 ટકા લોકોએ પોતાના વર્તમાન વિધાયક પ્રત્યે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. જ્યારે પંજાબમાં શું સ્થિતિ છે એ પણ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 29, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 11:30 AM IST
Survey: ઉત્તર પ્રદેશથી ભાજપ માટે શોકિંગ ન્યૂઝ! યોગી સે બેર નહીં, BJP વિધાયકો કી ખેર નહીં...
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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