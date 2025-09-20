Study on Rainy System: અભ્યાસના ચોંકાવનારા તારણો, અલ નીનોની આ કેવી અસર? ગુજરાત માટે ચિંતાજનક
એક અભ્યાસના ચોંકાવનારા તારણો સામે આવ્યા છે જેમાં જોવા મળ્યું છે કે અલ નીનોના પ્રભાવ હેઠળ ભારે વરસાદની શક્યતા સતત વધતી જોવા મળી છે. સામાન્ય રીતે અલ નીનો વિશે વિચારીએ તો તેનો પ્રભાવ દેશમાં ચોમાસાની સિસ્ટમ નબળી કરવાનું કામ કરે છે. આ તે કેવું?
એકબાજુ જ્યાં ચોમાસાની વિદાયના સમાચાર આવતા હતા ત્યાં વળી પાછા વરસાદના સમાચાર આવી રહ્યા છે. ત્યારે એમ વિચાર આવે કે આ શું થઈ રહ્યું છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યાં મુજબ ચોમાસું હજુ એક્ટિવ રહેવાના કારણે બિહાર, ઝારખંડ, યુપી અને છત્તીસગઢ તથા ગુજરાત જેવા પ્રદેશોમાં વરસાદની શક્યતા છે. આ બધા વચ્ચે અલનીનો ચર્ચામાં છે. ન્યૂયોર્ક સિટી કોલેજની રિસર્ચ ટીમે કરેલા અભ્યાસના ચોંકાવનારા તારણો સામે આવ્યા છે.
શું કહે છે તારણો
હિલ સ્પેન્સર તથા તેમની ટીમે ભારતીય હવામાન વિભાગ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા 1901થી 1920ના વરસાદી આંકડાનો ઉપયોગ કરીને આ અભ્યાસ કર્યો છે. જે કહે છે કે અલ નીનો વર્ષમાં પણ ચોમાસું નબળું રહેવાનો ઘટનાક્રમ ઘટી રહ્યો છે. પરંતુ ભારતના સૂકા પ્રદેશમાં પણ અલ નીનો પ્રભાવ હે્ઠળ ભારે વરસાદની શક્યતા સતત વધતી જોવા મળી છે. કેટલાક કેસોમાં તો 50 ટકા જેટલી વધી છે. સામાન્ય રીતે અલ નીનો વિશે વિચારીએ તો તેનો પ્રભાવ દેશમાં નૈઋત્યના ચોમાસાની મૌસમ સિસ્ટમ નબળી કરવાનું કામ કરે છે. પરંતુ અભ્યાસના તારણો મુજબ અલ નીનોના કારણે દેશના સૂકા પ્રદેશમાં ચોમાસા દરમિયાન રોજ વરસાદ પડે તે શક્યતા પણ વધી છે. એક ચોંકાવનારું તારણ એ છે કે લા નીના પ્રભાવથી વિપરીત રીતે અલ નીનોના કારણે પશ્ચિમ બંગાળના ગંગા પ્રદેશ, ઓડિશા તેમજ પશ્ચિમ ભારતના ગુજરાત રાજસ્થાનમાં ચોમાસા દરમિયાન વરસાદ વરસવાની શક્યતા 50 ટકા સુધી વધારી છે.
અલ નીનોની વ્યાખ્યા કરવી હોય તો સામાન્ય શબ્દોમાં કહી શકાય કે અલ નીનો એટલે પ્રશાંત મહાસાગરના જળ અસામાન્ય રીતે ગરમ થવાની પ્રક્રિયા. અલ નીનોનો પ્રભાવ સમગ્ર વિશ્વના વાતાવરણને પ્રભાવિત કરે છે. અલ નીનો ભારતના નૈઋત્યના ચોમાસા પર ઊંધી અસર કરતો હોય છે. એટલ કે તેની અસરથી ચોમાસુ નબળું રહે છે. તેનાથી વિપરીત રીતે પ્રશાંત મહાસાગરના પાણી ઠંડા થવાના કારણે સર્જાતો લા નીનાનો પ્રભાવ ભારતમાં ચોમાસા પર સારી અસર માનવામાં આવે છે.
ગુજરાતમાં વરસાદ
અમદાવાદમાં મોડી રાતથી વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ અમદાવાદ સહિત રાજ્યમાં વરસાદીમાં માહોલ જામ્યો. અમદાવાદમાં છૂટાછવાયા વિસ્તારમાં ઝરમર વરસાદ. ઓઢવ માં કેટલાક સ્થળો પર ભરાયા પાણી. ત્યારે અંબાલાલે શું આગાહી કરી છે તે પણ જાણો.
અંબાલાલની આગાહી
હવામાનના નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે વરસાદને લઈને કરી આગાહી. આગામી 48 કલાકમાં રાજ્યના ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. દક્ષિણ ગુજરાત ભાગોમાં, સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં, દક્ષિણ ગુજરાત ભાગોમાં, મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં, પૂર્વ ગુજરાત ના ભાગોમાં ,ભરૂચ, પંચમહાલ, ઉત્તરગુજરાતના ભાગોમાં ,તેમજ સાબરકાંઠા ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. આ વરસાદ ચોમાસાની પીછે હઠ 14-15 સપ્ટેમ્બર ઉતર ભારત અને રાજસ્થાન ભાગોમાં થવા છતાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. 22 સપ્ટેમ્બર સુધી રાજ્યના જુદા જુદા ભાગોમાં વરસાદ રહેવાની શક્યતા રહે છે. વરસાદ ગાજવીજ સાથે પડશે. નવરાત્રીની શરૂઆતમાં પણ ક્યાંક હળવો વરસાદ થઈ શકે. બંગાળ ઉપસાગર ની મજબૂત સિસ્ટમને લઈને 25 સપ્ટેમ્બર અને 27 સપ્ટેમ્બરે પણ વરસાદ રહેશે. 28 સપ્ટેમ્બર થી ત્રણ ઓક્ટોબર વચ્ચે ગાજવીજ સાથે ઘણા ભાગોમાં વરસાદ થશે. કેટલાક ભાગમાં ચાર ઇંચ વરસાદ, તો કેટલાક ભાગમાં છ થી આઠ ઇંચ જેટલો વરસાદ થઈ શકે છે. નાની નદીઓમાં પૂરની સ્થિતિઓ રહેશે.
દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં ભારે થી અતિભારે વરસાદની શક્યતા રહે. સૌરાષ્ટ્રના ઘણા ભાગોમાં વરસાદની સ્થિતિ રહેશે. મધ્ય ગુજરાત ભરૂચ જંબુસર વડોદરા પંચમહાલ મહીસાગર ઉત્તર ગુજરાત સાબરકાંઠા અરવલ્લી પંચમહાલ ના કેટલાક ભાગોમાં કચ્છના કોક કોક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે. લોકોએ વિજ પ્રકોપથી સાવચેત રહેવું સારૂ. વીજ પ્રકાપ વખતે ઝાડ નીચે ઉભા રહેવું સારું નહીં , વીજળીના થાંભલા જોડે ઊભું રહેવું સારું નહીં, મોબાઈલથી વાત કરવાનું ટાળવું. ઓક્ટોબર અને નવેમ્બરમાં પણ બંગાળના ઉપસાગરમાં વાવાઝોડું થવાની શક્યતા રહેશે. 10 થી 12 ઓક્ટોબરમાં વાદય વાયુ અને વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. ઓક્ટોબર બાદ નવેમ્બરની શરૂઆતમાં સાત પછી પણ દક્ષિણ ભારતમાં ભારે થી અતિ ભારે વરસાદની શક્યતા જેની અસર ગુજરાત પર રહેશે. 28 સપ્ટેમ્બર થી 3 ઓકટર વચ્ચે બંગાળ ઉપસાગરના અવશેષો અરબી સમુદ્ર આવતા અરબી સમુદ્ર પણ સક્રિય થવાની શક્યતા રહે છે જેના કારણે ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા રહેશે.
